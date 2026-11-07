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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAyodhya Deepotsav 2026: आज 30 लाख दीयों से जगमगाएगी अयोध्या, 2100 ड्रोन दिखाएंगे रामायण, मोबाइल पर पहली बार दिखेगा 3D नजार

Ayodhya Deepotsav 2026: आज 30 लाख दीयों से जगमगाएगी अयोध्या, 2100 ड्रोन दिखाएंगे रामायण, मोबाइल पर पहली बार दिखेगा 3D नजार

Ayodhya Deepotsav 2026: आज 7 नवंबर को अयोध्या में 30 लाख दीये जलाने का लक्ष्य है. जानें 2100 ड्रोन शो, सरयू आरती, 3D रामायण और दीपोत्सव का समय.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 07 Nov 2026 10:11 AM (IST)
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Ayodhya Deepotsav 2026: भगवान राम की नगरी अयोध्या में आज 7 नवंबर 2026 को भव्य दीपोत्सव मनाया जाएगा. सरयू के 56 घाटों पर 30 लाख से अधिक दीये जलाने की तैयारी है. वहीं 2100 ड्रोन आसमान में रामायण के प्रसंग दिखाएंगे. इस बार पहली बार श्रद्धालु मोबाइल पर 3D रामायण का अनुभव भी कर सकेंगे.

अयोध्या में दीपोत्सव का यह दसवां आयोजन है. वर्ष 2017 में लगभग 1.71 लाख दीयों से शुरू हुआ यह उत्सव अब 30 लाख दीयों तक पहुंच गया है. पिछले साल 26.17 लाख दीये जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था. इस बार नया रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है.

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अयोध्या में आज कितने बजे जलेंगे 30 लाख दीये?

राम की पैड़ी और सरयू के 56 घाटों पर लगभग 35 हजार छात्र और स्वयंसेवक दीये जलाने की तैयारियों में जुटे हैं. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शाम 6 बजे से 7:35 बजे के बीच दीप प्रज्ज्वलन और संबंधित आयोजन होंगे. कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के शामिल होने का कार्यक्रम है.

2100 ड्रोन से आसमान में दिखेगी रामायण:

इस बार दीपोत्सव का बड़ा आकर्षण 2100 स्वदेशी ड्रोन का शो होगा. करीब 15 मिनट तक आसमान में भगवान राम की जीवनगाथा से जुड़े दृश्य दिखाई देंगे. पिछले साल 1100 ड्रोन इस्तेमाल हुए थे, जबकि इस बार संख्या लगभग दोगुनी कर दी गई है.

पहली बार मोबाइल पर दिखेगी 3D रामायण:

दीपोत्सव में पहली बार ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा. श्रद्धालु मोबाइल फोन के जरिए रामायण के पांच प्रमुख प्रसंगों को 3D रूप में देख सकेंगे. इसके लिए राम की पैड़ी पर विशेष स्थान निर्धारित किए गए हैं. इसके अलावा आठ मिनट का लेजर शो, प्रोजेक्शन मैपिंग और संगीतमय आतिशबाजी भी आकर्षण होंगे.

2147 लोग करेंगे सरयू महाआरती:

सरयू तट पर 2147 प्रतिभागियों के साथ भव्य महाआरती का आयोजन प्रस्तावित है. रामायण के सात कांडों पर आधारित 22 झांकियां निकाली जाएंगी. पांच देशों के कलाकार रामलीला प्रस्तुत करेंगे, जबकि करीब 2500 कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे.

धार्मिक मान्यता के अनुसार, भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में नगरवासियों ने दीप जलाए थे. इसी परंपरा को दीपोत्सव के रूप में मनाया जाता है. इस बार आयोजन 9 नवंबर तक चलेगा. स्थानीय निवासियों के लिए 9 नवंबर को अलग ड्रोन शो भी प्रस्तावित है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 07 Nov 2026 10:11 AM (IST)
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Ayodhya Deepotsav Diwali 2026
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