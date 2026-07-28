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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSawan 2026: शिवलिंग पर ये 5 चीजें चढ़ाने से बचें, पूजा से पहले जान लें सही नियम

Sawan 2026: शिवलिंग पर ये 5 चीजें चढ़ाने से बचें, पूजा से पहले जान लें सही नियम

Sawan 2026: सावन में शिवलिंग पर ये 5 चीजें चढ़ाने से बचें, पूजा से पहले जान लें सही नियम

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 28 Jul 2026 03:30 PM (IST)
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Sawan 2026: सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष माना जाता है. इस दौरान भक्त शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और फूल अर्पित करते हैं. धार्मिक मान्यता है कि सावन में श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करने से मनोकामना पूर्ति और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है.

हालांकि, शिव पूजा में कुछ चीजों को अर्पित करने को लेकर धार्मिक परंपराओं में मनाही बताई गई है. मान्यता है कि हर चीज भगवान शिव को नहीं चढ़ाई जाती. इसलिए सावन में शिवलिंग पर कुछ भी अर्पित करने से पहले पूजा के नियम जान लेना जरूरी है.

हल्दी

शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाने से बचने की मान्यता है. धार्मिक परंपरा में हल्दी का संबंध देवी पूजा से अधिक जोड़ा जाता है. इसलिए भगवान शिव की पूजा में हल्दी के बजाय चंदन या भस्म का इस्तेमाल किया जाता है.

कुमकुम

शिवलिंग पर कुमकुम अर्पित करना भी सामान्यतः वर्जित माना जाता है. भगवान शिव की पूजा में भस्म का विशेष महत्व बताया गया है. इसलिए कुमकुम की जगह चंदन या भस्म अर्पित करने की परंपरा है.

सिंदूर

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर सिंदूर चढ़ाने से बचना चाहिए. सिंदूर को मुख्य रूप से सुहाग और देवी पूजा से जोड़कर देखा जाता है. भगवान शिव की पूजा में इसे अर्पित करने की परंपरा नहीं मानी जाती.

तुलसी के पत्ते

भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का विशेष महत्व है, लेकिन शिवलिंग पर तुलसी दल चढ़ाने की परंपरा नहीं है. इसलिए सावन में शिव पूजा करते समय तुलसी की जगह बेलपत्र अर्पित करना अधिक प्रचलित माना जाता है.

केतकी का फूल

भगवान शिव को केतकी का फूल नहीं चढ़ाने की धार्मिक मान्यता सबसे प्रसिद्ध है. पौराणिक कथा के अनुसार केतकी के फूल ने भगवान ब्रह्मा के पक्ष में असत्य कहा था, जिसके बाद भगवान शिव ने उसे अपनी पूजा से वंचित कर दिया. इसी कारण शिव पूजा में केतकी का फूल अर्पित नहीं किया जाता.

सावन में शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं?

सावन में भगवान शिव की पूजा करते समय जल, गंगाजल, बेलपत्र, आक के फूल, धतूरा और भस्म आदि अर्पित करने की परंपरा है. भक्त अपनी श्रद्धा और स्थानीय परंपरा के अनुसार पूजा सामग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं.

बेलपत्र चढ़ाते समय साफ और साबुत पत्ते इस्तेमाल करने की परंपरा है. बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करते समय श्रद्धा से भगवान शिव का स्मरण करना शुभ माना जाता है.

सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने का महत्व

भगवान शिव को जल अर्पित करने की परंपरा बेहद प्राचीन मानी जाती है. सावन में सोमवार के दिन विशेष रूप से शिवलिंग पर जल चढ़ाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप किया जाता है.

धार्मिक मान्यता के अनुसार, जलाभिषेक से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्त को मानसिक शांति, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है.

एस्ट्रोलॉजर, संजीत कुमार मिश्रा अनुसार भगवान शिव की पूजा में सात्विकता और श्रद्धा का विशेष महत्व है. पूजा में वही सामग्री इस्तेमाल करनी चाहिए जो संबंधित देवता को परंपरागत रूप से प्रिय मानी जाती है.

सावन में शिवलिंग पर किसी वस्तु को चढ़ाने या न चढ़ाने की परंपरा क्षेत्र और संप्रदाय के अनुसार अलग भी हो सकती है, इसलिए अपने परिवार की पूजा परंपरा और स्थानीय मान्यता को प्राथमिकता देना बेहतर है.

FAQ

सावन में शिवलिंग पर क्या चढ़ाना शुभ माना जाता है?

जल, गंगाजल, बेलपत्र, भस्म, धतूरा और आक के फूल आदि चढ़ाने की परंपरा है.

क्या शिवलिंग पर हल्दी चढ़ा सकते हैं?

धार्मिक मान्यता के अनुसार शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाने से बचने की परंपरा है.

क्या भगवान शिव को तुलसी चढ़ाई जाती है?

सामान्य शिव पूजा में तुलसी दल चढ़ाने की परंपरा नहीं मानी जाती. तुलसी का विशेष संबंध भगवान विष्णु की पूजा से माना जाता है.

शिवलिंग पर कौन सा फूल नहीं चढ़ाना चाहिए?

धार्मिक मान्यता के अनुसार केतकी का फूल भगवान शिव को नहीं चढ़ाया जाता.

सावन में शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है?

धार्मिक मान्यता में जलाभिषेक को भगवान शिव की आराधना का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है और इससे शांति व शिव कृपा की कामना की जाती है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 28 Jul 2026 03:30 PM (IST)
Tags :
Sawan Somvar Lord Shiva Puja Shivling Puja Shivling Puja Rules Sawan 2026 Things Not To Offer Shiva
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