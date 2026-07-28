Guru Purnima 2026 Puja Live: गुरु पूर्णिमा पर 29 जुलाई 2026 को है. आषाढ़ पूर्णिमा को महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था इसलिए इस दिन गुरुजन की पूजा का विधान है. इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं.

वैदिक काल से ही माता पिता के अलावा गुरु को भी ईश्वर के समान पूजनीय माना गया है.संसार के सबसे पहले गुरु भगवान शिव माने गए हैं. यही वजह है कि गुरुओं को समर्पित इस पूर्णिमा पर स्नान, दान के अलाव कैसे करें अपने गुरु का पूजा, अगर गुरु पास नहीं है तो क्या करें, नियम, पूजा विधि, मुहूर्र सब कुछ यहां जानें.

गुरु पूर्णिमा तिथि

पंचांग के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा तिथि 28 जुलाई की शाम 6 बजकर 19 मिनट से शुरू होकर 29 जुलाई की शाम 8 बजकर 6 मिनट तक रहेगी. उदयातिथि के अनुसार गुरु पूर्णिमा का स्नान-दान पूजन सभी 29 जुलाई करना शुभ होगा.

गुरु पूर्णिमा पर वेद व्यास जी की पूजा क्यों होती है

गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि इसी तिथि पर महर्षि वेदव्यास का प्राकट्य माना जाता है. उन्होंने वेदों का विभाजन किया, महाभारत, 18 पुराण तथा ब्रह्मसूत्र की रचना की. इसलिए इस दिन उन्हें आदि गुरु के रूप में स्मरण और पूजन किया जाता है.

स्कंद पुराण में गुरु का महत्व

ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम्.

मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा॥

अर्थात - गुरु का स्वरूप ही ध्यान का आधार है, गुरु के चरण पूजा का मूल हैं. गुरु के वचन ही मंत्र हैं और गुरु की कृपा से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है. इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुजन को सम्मान पूर्वक पूजें और भेंट दें.

गुरु पूर्णिमा पर कैसे करें पूजा

प्रथम गुरु माता-पिता, दूजे गुरु शिक्षक जान. तीजे गुरु ईश्वर कहें, इन तीनों को मान. तुलसीदास जी के इस श्लोक के अनुसार पहली गुरु माता, दूसरे पिता, तीसरे शिक्षक,चौथे आध्यात्मिक गुरु, पांचवें जगतगुरु जैसे वेद व्यास जी, भगवान शिव. इन पांचों का पूजन जरुर करें.