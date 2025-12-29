हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कुंभ साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर–4 जनवरी 2026): साल के पहले हफ्ते में उतार-चढ़ाव, शॉर्टकट से बचें, प्रेम जीवन रहेगा सुखद

कुंभ साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर–4 जनवरी 2026): साल के पहले हफ्ते में उतार-चढ़ाव, शॉर्टकट से बचें, प्रेम जीवन रहेगा सुखद

Aquarius Weekly Horoscope: कुंभ राशि के जातकों के लिए 29 दिसंबर–4 जनवरी 2026 हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए कुंभ साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : अदिति अरोरा | Updated at : 29 Dec 2025 08:40 AM (IST)
Preferred Sources

Kumbh Saptahik Rashifal 29 December 2025 to 4 January 2026: आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. जाते हुए और आते हुए साल का पहला सप्ताह आपको मानसिक रूप से थोड़ा अस्थिर कर सकता है.

कुछ कार्यों में रुकावटें आएंगी, जिससे निराशा या हताशा का अनुभव हो सकता है. हालांकि यह स्थिति स्थायी नहीं है. अपने बेस्ट फ्रेंड और वेल विशर्स की मदद से आप धीरे-धीरे हर कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने में सफल रहेंगे.

आज किसी भी तरह के शॉर्टकट अपनाने से बचें, क्योंकि जल्दबाजी या गलत तरीके से किए गए फैसले आगे चलकर परेशानी का कारण बन सकते हैं. धैर्य, मेहनत और सही रणनीति ही आज आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगी.

बिज़नेस राशिफल

व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन सामान्य गति से आगे बढ़ने वाला है. बिज़नेस में बहुत तेज मुनाफा भले ही न दिखे, लेकिन धीमी और स्थिर प्रगति जरूर होगी. पुराने क्लाइंट्स से सहयोग मिलता रहेगा और छोटे-छोटे लाभ के अवसर बनते रहेंगे.

आज किसी नए निवेश या बड़े निर्णय को टालना बेहतर रहेगा. पार्टनरशिप में पारदर्शिता बनाए रखें, अन्यथा गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं. धैर्य के साथ किए गए प्रयास आने वाले समय में अच्छे परिणाम देंगे.

नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को आज खास सावधानी बरतने की जरूरत है. अपनी किसी भी योजना या आइडिया को पूरा होने से पहले दूसरों के सामने बताने से बचें, क्योंकि इससे विरोधी सक्रिय हो सकते हैं. कार्यक्षेत्र में कुछ लोग आपके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर सकते हैं.

इसलिए अपने काम पर फोकस रखें और बेवजह की चर्चा से दूरी बनाए रखें. सीनियर्स का सहयोग मिलने के योग हैं, लेकिन आपको अपने व्यवहार में विनम्रता बनाए रखनी होगी.

लव और फैमिली राशिफल

प्रेम-प्रसंग के लिहाज से आज का दिन अनुकूल रहेगा. आपकी लव लाइफ में मधुरता बनी रहेगी. लव पार्टनर न केवल आपकी भावनाओं को समझेगा, बल्कि आपकी इच्छा के अनुसार कदम उठाता हुआ भी नजर आएगा. विवाहित जातकों की मैरिड लाइफ सुखमय रहेगी.

कठिन परिस्थितियों में जीवनसाथी आपका मजबूत सहारा बनेगा. पारिवारिक सुख मध्यम रहेगा. भाई-बहनों के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं, इसलिए बातचीत में संयम रखें और छोटी बातों को बढ़ने न दें.

युवा और विद्यार्थी राशिफल

युवा वर्ग और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत की मांग कर रहा है. आलस्य और अभिमान से दूर रहना बेहद जरूरी होगा. पढ़ाई या करियर से जुड़े लक्ष्यों को पाने के लिए निरंतर प्रयास करना पड़ेगा.

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को आज फोकस बनाए रखने की जरूरत है. दोस्तों की संगति सोच-समझकर चुनें, क्योंकि गलत संगत आपका ध्यान भटका सकती है.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में आज थोड़ी सतर्कता जरूरी है. मानसिक तनाव और थकान महसूस हो सकती है. दिनचर्या को संतुलित रखें और पर्याप्त आराम करें. खानपान में लापरवाही न करें. योग, ध्यान या हल्की एक्सरसाइज आपके लिए फायदेमंद साबित होगी. पुरानी कोई छोटी समस्या उभर सकती है, लेकिन समय रहते ध्यान देने से स्थिति नियंत्रित रहेगी.

  • भाग्यशाली अंक: 8
  • भाग्यशाली रंग: नीला
  • उपाय: आज स्नान के बाद पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे मानसिक तनाव कम होगा और कार्यों में आ रही बाधाएं धीरे-धीरे दूर होंगी.

FAQs

1. क्या कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ है?
दिन मिला-जुला रहेगा. धैर्य और सही निर्णय से दिन को बेहतर बनाया जा सकता है.

2. क्या आज बिज़नेस में निवेश करना सही रहेगा?
आज बड़े निवेश से बचना ही बेहतर रहेगा, छोटे और सुरक्षित फैसले ही लें.

3. लव लाइफ के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन काफी अनुकूल और सुखद रहने वाला है.

4. नौकरीपेशा लोगों को किन बातों से बचना चाहिए?
अपनी योजनाओं को सार्वजनिक करने और ऑफिस की राजनीति में पड़ने से बचें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अदिति अरोरा

अदिति अरोरा लोकप्रिय टीवी न्यूज़ शो सास, बहु और साज़िश की एंकर हैं. अदिति अरोरा के पास 22 वर्षो से अधिक का टीवी न्यूज़ रिपोर्टिंग और एंकरिंग का अनुभव है. वे पिछले करीब 19 वर्षो से टीवी मनोरंजन की दुनिया की ख़बरो से दर्शकों को बेहद दिलचस्प अंदाज़ से रू-ब-रू करा रही हैं. अदिति अरोरा ने दिल्ली के प्रतिष्ठित जीज़ेस एंड मेरी कॉलेज से अंग्रेज़ी में ग्रेजुएशन किया. फिर मुंबई के सोफाया कॉलेज से अदिति ने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से एम. ए. की डिग्री हासिल की. अदिति ने आज तक न्यूज़ चैनल से अपने करियर की शरूआत की. सुबह आजतक, मेट्रो आजतक, सिनेमा आज तक की एकंरिग और ऑस्कर फिल्म फैस्टिवेल, कान फिल्म फैस्टिवेल, आईफा की न केवल रिपोर्टिंग और एंकरिंग की. आज तक के बाद 2002 में अदिति ने स्टार न्यूज़ में बतौर एंकर काम शुरू किया और स्टार सवेरा, सिटी सिक्सटी, मेरा गांव, मेरा देश और सास, बहु और साज़िश की एंकरिंग शुरु की. सास, बहु और साज़िश को अदिति और एबीपी न्यूज़ की टीम ने 19 वर्षो से लगातार सबसे लोकप्रिय शो के रूप में पहचान दिलाई. अदिति अरोरा एक सफल भरतनाट्यम और ओडीसी नृत्यांगना भी हैं.। 14 वर्ष की अल्पायु में अदिति ने अरंगेतरम (मंच प्रवेश) किया और अब भारत की इस कला को भावी पीढ़ियों तक ले जाने के यज्ञ में भाग ले रही हैं. अदिति इस समय एबीपी न्यूज़ में बतौर एडिटर टीवी एंटरटेनमेंट काम कर रहीं है. अदिति को बेस्ट एंकर (हिंदी) के लिए एनटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है.
Read
Published at : 29 Dec 2025 08:40 AM (IST)
Tags :
Aquarius Kumbh Rashifal Aquarius Weekly Horoscope
और पढ़ें
