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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मकालाष्टमी 2026: नजर दोष और नकारात्मक ऊर्जा खत्म करने के 5 गुप्त उपाय! तुरंत मिलेगा रिजल्ट

कालाष्टमी 2026: नजर दोष और नकारात्मक ऊर्जा खत्म करने के 5 गुप्त उपाय! तुरंत मिलेगा रिजल्ट

Masik Kalashtami 2026 Upay: हर महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी कहा जाता है. इस दिन बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए गुप्त उपायों को करना सही माना जाता है.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 08 Apr 2026 04:00 PM (IST)
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Kalashtami 2026 Upay: हिंदू धर्म में कालाष्टमी का दिन भगवान शिव के रौद्र रूप काल भैरव जी को समर्पित है. प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी का जाती है. हिंदू शास्त्रों में काल भैरव को काशी का कोतवाल और संकटों को हरने वाला देवता माना गया है.

कालाष्टमी का दिन खास है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा और नजर दोष से मुक्ति पाने के लिए काफी अनुकूल है. अप्रैल में कालाष्टमी का त्योहार 10 अप्रैल 2026, शुक्रवार के दिन है. 

अगर आपके बनते काम बिगड़ जाते हैं, घर में अक्सर क्लेश बना रहता है या सेहत आए दिन खराब हो जाती है, तो कालाष्टमी पर किए गए कुछ गुप्त उपाय आपको बड़ी राहत दे सकते हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में. 

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कालाष्टमी से नजक दोष से जुड़े गुप्त उपाय

काला धागा
कालाष्टमी के दिन काल भैरव के मंदिर जाकर उनके पैरों में थोड़ा सिंदूर लेकर एक काले धारे पर लगाएं. इस धागे को भैरव जी के मंत्र "ॐ ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं" का जाप करते हुए अपने दाएं हाथ की कलाई या गले में पहनना अच्छा माना जाता है.

यह काला धागा एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है और बुरी नजर से बचाता है.

सरसों तेल के दीपक का उपाय
कालाष्टमी के दिन सरसों के तेल का एक चौमुखी दीपक मुख्य द्वारा पर जलाएं. इस दीपक की लौ से काजल बनाएं. इस काजल का टीका घर में मौजूद बच्चों और अन्य सदस्यों के कान के पीछे लगाएं.

कालाष्टमी पर भैरव जी के सम्मुख जलाए गए दीए का काजल इस्तेमाल करने से नजर दोष की समस्या तुरंत खत्म हो जाती है.

नजर दोष से सुरक्षा के लिए भगवान काल भैरव का यह मंत्र उच्चारण करें?

कालाष्टमी वाले दिन ॐ कालभैरवाय नम: मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें. जाप के दौरान अपने सामने एक दीपक जलाकर रखें और भैरव बाबा से अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें. 

कालाष्टमी पर ये काम जरूर करें?

  • कालाष्टमी के दिन काले कुत्ते को गुड़ वाली रोटी खिलाएं. ऐसा करने से नजर दोष दूर होता है. 
  • इस दिन पूर्ण रूप से तामसिक भोजन को परहेज करें. 
  • अपनी क्षमता अनुसार जितना हो सके जरूरतमंदों को कपड़ों और भोजन का दान करें. 
  • इस दिन गरीबों की मदद करने से लाभ मिलता है. 

कालाष्टमी की रात क्यों शक्तिशाली होती है?

शास्त्रों में भगवान काल भैरव को काशी का कोतवाल माना गया है. कालाष्टमी की रात भगवान भैरव की शक्तियां काफी ज्यादा प्रबल होती हैं. तांत्रिकों का मानना है कि, इस रात की गई साधना का फल अक्षय होता है और भगवान भैरव जी के आशीर्वाद से साधक को डर पर जीत हासिल होती है. 

दरअसल अमावस्या नजदीक होने के कारण रात का अंधकार काफी गहरा होता है. तंत्र साधना में अंधकार को शून्य माना गया है, जहां से नई ऊर्जा का निर्माण होता है. इस दौरान तामसिक और सात्विक दोनों तरह की अदृश्य शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं, जिन्हें साधक मंत्रों के माध्यम से जगाते हैं. 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

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About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 08 Apr 2026 04:00 PM (IST)
Tags :
Kaal Bhairav Kalashtami Upay 2026

Frequently Asked Questions

कालाष्टमी की रात तांत्रिकों के लिए क्यों खास होती है?

कालाष्टमी की रात भगवान भैरव की शक्तियां प्रबल होती हैं. इस रात की गई साधना का फल अक्षय होता है और साधक डर पर जीत हासिल कर सकता है.

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