हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मNataraja Apasmara Purusha: भगवान नटराज के पैरों के नीचे कौन दबा है, क्या आप जानते हैं

Nataraja Apasmara Purusha: भगवान नटराज के पैरों के नीचे कौन दबा है, क्या आप जानते हैं

Nataraja Apasmara Purusha: भगवान शिव के कई अवतारों में एक है नटराज, जिसमें वे नृतक के रूप में नजर आते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि नजराज की प्रतिमा में पैरों के नीचे कौन दबा हैं.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 21 Dec 2025 09:42 PM (IST)
Preferred Sources

Nataraja Apasmara Purusha: हिंदू धर्म में भगवान शिव के अनेक रूपों का वर्णन मिलता है, जिसमें नटराज स्वरूप भी एक है. यह शिव का सबसे रहस्यमय और दार्शनिक रूप है. तमिलनाडु के चिदंबरम मंदिर में नटराज की मूर्ति प्रतिष्ठित है. कहा जाता है कि, यहां शिव ने आनंद तांडव नृत्य किया था. शिव का नटराज रूप केवल एक नृत्य मुद्रा नहीं, बल्कि सृष्टि के संचालन, जीवन और मोक्ष का प्रतीक है.

आप तमिलनाडु के चिदंबरम मंदिर यदि नहीं भी गए हों तो, नटराज की मूर्ति अवश्य देखी होगी. नटराज की प्रतिमा में भगवान शिव के पैरों के नीचे एक जीव दबा होता है. क्या आप जानते हैं कि वह कौन है? ऐसी क्या वजह है कि भगवान ने इसे अपने पैरों के नीचे दबाया. कई लोगों के मन में इसे लेकर सवाल होते हैं, जिसका जवाब हम आपको यहां दे रहे हैं.

नटराज के पैर के नीचे कौन दबा है

शास्त्रों के अनुसार भगवान नटराज के पैरों के नीचे जो दबा है, उसका नाम ‘अपस्मार पुरुष है. अपस्मार पुरुष को अज्ञान, अहंकार, मोह और अविद्या का प्रतीक माना गया है. यह वह नकारात्मक अवस्था है, जोकि मनुष्य को सत्य, ज्ञान और आत्मबोध से दूर रखता है. धार्मिक मान्यताओं में अपस्मार को केवल एक दानव नहीं, बल्कि मानव के भीतर छिपी कमजोरियों का प्रतीक बताया गया है.

नटराज ने अपने पैर से दबाया अज्ञान, अहंकार, मोह और अविद्या 

नटराज की मूर्ति में भगवान शिव का दायां पैर अपस्मार पुरुष पर रखा होता है, जो यह दर्शाता है कि ज्ञान और चेतना, अज्ञान पर विजय प्राप्त करती है. वहीं, उनका उठा हुआ बायां पैर मोक्ष और मुक्ति का संकेत देता है. इसका अर्थ कि जब मनुष्य अहंकार और अज्ञान से मुक्त होता है, तभी उसे जीवन के सत्य का बोध होता है.

नटराज की मुद्रा का अर्थ और रहस्य

भगवान नटराज के चारों हाथ भी गहरे अर्थ से जुड़े हैं. एक हाथ में डमरू सृष्टि की उत्पत्ति का संकेत देता है, दूसरा हाथ अग्नि के रूप में संहार का प्रतीक है.

तीसरा हाथ अभय मुद्रा में सुरक्षा और निर्भयता का संदेश देता है, जबकि चौथा हाथ उठे हुए चरण की ओर संकेत करता है, जो मोक्ष का मार्ग दिखाता है.

नटराज के चारों ओर बना अग्नि वलय ब्रह्मांड की निरंतर गति, समय और परिवर्तन का प्रतीक है, जो बताता है कि सृष्टि स्थिर नहीं, बल्कि निरंतर परिवर्तनशील है और इसी परिवर्तन के बीच शिव का नृत्य संदेश देता है कि संतुलन बनाए रखना जीवन का सार है.

इस प्रकार नटराज का यह स्वरूप यह सिखाता है कि जब तक मनुष्य अपने भीतर के अपस्मार यानी अहंकार, भ्रम और अज्ञान को नहीं दबाता, तब तक आत्मिक शांति संभव नहीं. इस प्रकार शिव का नटराज रूप केवल पूजा के साथ जीवन दर्शन भी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 21 Dec 2025 09:42 PM (IST)
Tags :
Lord Shiva Nataraja Apasmara Purusha Lord Nataraja
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'भारत को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, ये लोकतंत्र का...', आचार्य प्रमोद कृष्णम का विपक्ष पर हमला
'भारत को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, ये लोकतंत्र का...', आचार्य प्रमोद कृष्णम का विपक्ष पर हमला
विश्व
MiG-29, Yak-130 से F-7 तक... बांग्लादेश की सेना के पास हैं कौन से हथियार, जानें सब कुछ
MiG-29, Yak-130 से F-7 तक... बांग्लादेश की सेना के पास हैं कौन से हथियार, जानें सब कुछ
क्रिकेट
Year Ender: टेस्ट, वनडे और टी20 में टीम इंडिया के लिए कैसा रहा साल 2025? देखें इस साल का रिपोर्ट कार्ड
टेस्ट, वनडे और टी20 में टीम इंडिया के लिए कैसा रहा साल 2025? देखें इस साल का रिपोर्ट कार्ड
मनोरंजन
इस साल 1400 करोड़ कमाने वाली मलयालम की 10 फिल्में, पहले नंबर वाली ने तो बवाल काट दिया
इस साल 1400 करोड़ कमाने वाली मलयालम की 10 फिल्में, पहले नंबर वाली ने तो बवाल काट दिया
Advertisement

वीडियोज

Nitish Kumar Hijab Controversy: नीतीश के हिजाब विवाद पर नया मोड़, ‘पाकिस्तान चले जाओ’ बयान से हड़कंप!
PM Modi's new house: पीएम मोदी का नया घर, क्या है खास, कब होंगे शिफ्ट? देखिए |ABPLIVE
Weather Alert: दिल्ली में ठंड से कांप रहे लोग... जानें आज अपडेट! |ABPLIVE
US Venezuela Conflict: Trump ने Venezuela से सब हड़प लिया! देखिए |ABPLIVE
Epstein Files: एप्सटीन फाइल्स में बड़ा खुलासा, 24 घंटे में ट्रंप की फोटो क्यों हटाई? |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'भारत को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, ये लोकतंत्र का...', आचार्य प्रमोद कृष्णम का विपक्ष पर हमला
'भारत को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, ये लोकतंत्र का...', आचार्य प्रमोद कृष्णम का विपक्ष पर हमला
विश्व
MiG-29, Yak-130 से F-7 तक... बांग्लादेश की सेना के पास हैं कौन से हथियार, जानें सब कुछ
MiG-29, Yak-130 से F-7 तक... बांग्लादेश की सेना के पास हैं कौन से हथियार, जानें सब कुछ
क्रिकेट
Year Ender: टेस्ट, वनडे और टी20 में टीम इंडिया के लिए कैसा रहा साल 2025? देखें इस साल का रिपोर्ट कार्ड
टेस्ट, वनडे और टी20 में टीम इंडिया के लिए कैसा रहा साल 2025? देखें इस साल का रिपोर्ट कार्ड
मनोरंजन
इस साल 1400 करोड़ कमाने वाली मलयालम की 10 फिल्में, पहले नंबर वाली ने तो बवाल काट दिया
इस साल 1400 करोड़ कमाने वाली मलयालम की 10 फिल्में, पहले नंबर वाली ने तो बवाल काट दिया
विश्व
साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में मास शूटिंग, बार में घुसकर लोगों को गोलियों से भूना, कम से कम 9 की मौत
साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में मास शूटिंग, बार में घुसकर लोगों को गोलियों से भूना, कम से कम 9 की मौत
जनरल नॉलेज
Child Marriage: इस देश में होते हैं सबसे ज्यादा बाल विवाह, जानें क्या है भारत की स्थिति
इस देश में होते हैं सबसे ज्यादा बाल विवाह, जानें क्या है भारत की स्थिति
लाइफस्टाइल
Green Cities: कैसी होती हैं ग्रीन सिटी, 2047 के भारत के लिए ये कितनी जरूरी?
कैसी होती हैं ग्रीन सिटी, 2047 के भारत के लिए ये कितनी जरूरी?
यूटिलिटी
बिहार से दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर का कितना बढ़ जाएगा किराया, जानें स्लीपर और 3AC में कितनी ज्यादा ढीली होगी जेब
बिहार से दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर का कितना बढ़ जाएगा किराया, जानें स्लीपर और 3AC में कितनी ज्यादा ढीली होगी जेब
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Embed widget