Amazing Temple: भारत में हजारों ऐसे मंदिर हैं, जो अपनी अनोखी परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं के कारण दुनियाभर में प्रसिद्ध हैं. कहीं भगवान को चॉकलेट का भोग लगाया जाता है, तो कहीं शराब चढ़ाने की परंपरा है. लेकिन क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है, जहां श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में नमक दिया जाता है?

यह अनोखी परंपरा राजस्थान के अजमेर जिले स्थित श्री देवनारायण भगवान मंदिर (देवमाली क्षेत्र) से जुड़ी मानी जाती है. यहां दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करते हैं और प्रसाद के रूप में नमक ग्रहण करते हैं. स्थानीय लोगों का विश्वास है कि यह परंपरा सदियों पुरानी है और विशेष धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई है.

आखिर प्रसाद में नमक ही क्यों दिया जाता है?

मंदिर से जुड़ी मान्यता के अनुसार, नमक को यहां संकल्प, शुद्धता और कृतज्ञता का प्रतीक माना जाता है. श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करते हैं और पूरी होने पर नमक अर्पित कर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं. स्थानीय मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन की परेशानियां दूर होती हैं और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है.

हालांकि यह एक स्थानीय धार्मिक मान्यता है और इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है.

मंदिर का इतिहास

देवनारायण भगवान को राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में लोकदेवता के रूप में पूजा जाता है. माना जाता है कि उन्होंने समाज की रक्षा और जनकल्याण के लिए अनेक कार्य किए. यही कारण है कि उनके मंदिरों में लाखों श्रद्धालु श्रद्धा के साथ पहुंचते हैं. इस मंदिर की नमक प्रसाद की परंपरा इसे अन्य मंदिरों से अलग पहचान दिलाती है.

दूर-दूर से आते हैं श्रद्धालु

राजस्थान ही नहीं, बल्कि गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली सहित कई राज्यों से भक्त यहां दर्शन करने आते हैं. विशेष अवसरों और मेलों के दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है.

पंडित सुरेश श्रीमाली की राय

ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, सनातन परंपरा में प्रसाद का महत्व उसकी कीमत से नहीं, बल्कि उसके पीछे की श्रद्धा और भाव से होता है. वे बताते हैं कि अलग-अलग मंदिरों में स्थानीय परंपराओं के अनुसार प्रसाद का स्वरूप बदल सकता है. कहीं गुड़, कहीं नारियल, कहीं चूरमा तो कहीं नमक भी प्रसाद के रूप में दिया जाता है. यह उस मंदिर की धार्मिक परंपरा और लोक आस्था का हिस्सा होता है.

क्या कहती है धार्मिक परंपरा?

सनातन धर्म में हर मंदिर की अपनी विशिष्ट परंपरा और पूजा पद्धति होती है. किसी स्थान पर विशेष भोग लगाया जाता है तो कहीं अलग प्रकार का प्रसाद वितरित किया जाता है. ऐसी परंपराएं स्थानीय संस्कृति और लोकविश्वास के साथ विकसित हुई हैं, जिनका श्रद्धालु आज भी सम्मान करते हैं.

भारत की धार्मिक परंपराएं अपनी विविधता के लिए जानी जाती हैं. नमक का प्रसाद देने वाला यह मंदिर भी इसी अनोखी विरासत का हिस्सा है. यहां आने वाले श्रद्धालु इसे केवल नमक नहीं, बल्कि आस्था और विश्वास का प्रसाद मानकर ग्रहण करते हैं.

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