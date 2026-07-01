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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAmarnath Yatra 2026: पहले बैच की रवानगी से पहले ऑन-स्पॉट रजिस्ट्रेशन को लेकर बढ़ी हलचल

Amarnath Yatra 2026: पहले बैच की रवानगी से पहले ऑन-स्पॉट रजिस्ट्रेशन को लेकर बढ़ी हलचल

Amarnath Yatra 2026: क्या अमरनाथ यात्रा 2026 के पहले बैच की रवानगी से पहले जम्मू में कुछ बड़ा बदल गया है? आखिर क्यों हजारों श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन केंद्रों पर उमड़ रहे हैं? जानिए पूरी अपडेट.

Written By : अजय बाचलू |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 01 Jul 2026 11:16 AM (IST)
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Amarnath Yatra 2026: देशभर के करोड़ों शिव भक्तों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. बाबा अमरनाथ की पवित्र यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा 2026 से पहले 2 जुलाई को जम्मू से यात्रियों का पहला जत्था श्रीनगर के लिए रवाना होगा.

इसके लिए देश के अलग-अलग राज्यों से हजारों श्रद्धालु पहले ही जम्मू पहुंच चुके हैं. यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने रजिस्ट्रेशन, सुरक्षा और बहुत सारी जरूरी व्यवस्थाओं को और मजबूत किया है.

पहले बैच की रवानगी से पहले जम्मू में बढ़ी श्रद्धालुओं की भीड़:

अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले ही जम्मू के यात्रा बेस कैंप और आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है. हर उम्र के श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन की इच्छा लेकर जम्मू पहुंचे हैं. कई परिवार, युवा और वरिष्ठ नागरिक यात्रा में शामिल होने के लिए निर्धारित प्रक्रियाएं पूरी करने में जुटे हैं.

पहले बैच की रवानगी को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह है. कई लोग इसे अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक यात्राओं में से एक मानते हैं और यात्रा शुरू होने से पहले ही सभी औपचारिकताएं पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं.

ऑन-स्पॉट रजिस्ट्रेशन कैंपों में उमड़ रहे श्रद्धालु:

यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने जम्मू में कई स्थानों पर ऑन-स्पॉट रजिस्ट्रेशन कैंप शुरू किए हैं. इन केंद्रों पर उन श्रद्धालुओं का पंजीकरण किया जा रहा है जो पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं करा सके थे.

रजिस्ट्रेशन के अलावा यात्रियों के लिए आवश्यक दस्तावेज और यात्रा से जुड़े और भी औपचारिक काम भी इन केंद्रों पर पूरे किए जा रहे हैं. प्रशासन का उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक श्रद्धालु तय नियमों के अनुसार सुरक्षित तरीके से यात्रा में शामिल हो सकें.

यह भी पढ़े- Amarnath Yatra 2026: बाबा बर्फानी की नई तस्वीर आई सामने, यात्रा शुरू होने से पहले श्रद्धालुओं में बढ़ा उत्साह

सीमित कोटे के कारण कई श्रद्धालुओं को हो रही परेशानी:

लेकिन, श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के बीच सबसे बड़ी चुनौती सीमित रजिस्ट्रेशन कोटा बनकर सामने आई है. बड़ी संख्या में लोग ऑन-स्पॉट रजिस्ट्रेशन केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन उपलब्ध सीटें सीमित होने के कारण सभी का पंजीकरण नहीं हो पा रहा है.

कुछ श्रद्धालुओं का कहना है कि वे पिछले दो से तीन दिनों से लगातार रजिस्ट्रेशन कराने की कोशिश कर रहे हैं. इसके लिए उन्हें अलग-अलग केंद्रों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और लंबी कतारों में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है. कई यात्रियों ने यह भी बताया कि सुबह से लाइन में लगने के बावजूद उनका नंबर नहीं आ सका.

हालांकि प्रशासन लगातार व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने और उपलब्ध कोटे के अनुसार अधिक से अधिक लोगों का पंजीकरण करने का प्रयास कर रहा है.

सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष फोकस:

अमरनाथ यात्रा को देखते हुए जम्मू में सुरक्षा व्यवस्था भी काफी मजबूत कर दी गई है. यात्रा मार्ग, रजिस्ट्रेशन केंद्रों और प्रमुख ठहराव स्थलों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं. यात्रियों की आवाजाही को व्यवस्थित रखने के लिए विभिन्न एजेंसियां सहयोग के साथ काम कर रही हैं.

प्रशासन लगातार श्रद्धालुओं से अपील कर रहा है कि वे निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करें, अधिकृत केंद्रों से ही रजिस्ट्रेशन कराएं और यात्रा के दौरान जारी सुरक्षा सलाह का पालन करें.

श्रद्धा और आस्था का अनूठा संगम:

हर साल की तरह इस बार भी अमरनाथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक बनकर सामने आई है. जम्मू में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ यह दिखाती है कि बाबा बर्फानी के दर्शन को लेकर लोगों की श्रद्धा कितनी गहरी है.

यात्रा शुरू होने से पहले प्रशासन के सामने व्यवस्थाओं को सुचारु बनाए रखने की चुनौती जरूर है, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह किसी भी कठिनाई से कम होता नजर नहीं आ रहा. आने वाले दिनों में जैसे-जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी, वैसे-वैसे यात्रियों की संख्या में और वृद्धि होने की संभावना है. ऐसे में समय पर रजिस्ट्रेशन, आवश्यक दस्तावेज और प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करना प्रत्येक श्रद्धालु के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा.

यह भी पढ़े- अमरनाथ यात्रा 2026: गुलमर्ग जाने से पहले पढ़ लें एडवाइजरी, 3 जुलाई से लागू होंगे ट्रैफिक प्रतिबंध

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Published at : 01 Jul 2026 11:02 AM (IST)
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