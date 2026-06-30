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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirअमरनाथ यात्रा 2026: गुलमर्ग जाने से पहले पढ़ लें एडवाइजरी, 3 जुलाई से लागू होंगे ट्रैफिक प्रतिबंध

अमरनाथ यात्रा 2026: गुलमर्ग जाने से पहले पढ़ लें एडवाइजरी, 3 जुलाई से लागू होंगे ट्रैफिक प्रतिबंध

Amarnath Yatra 2026: ट्रैफिक एडवाइजरी के अनुसार, शाम 5:00 बजे के बाद किसी भी पर्यटक वाहन को गुलमर्ग से श्रीनगर की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी. 3 जुलाई से 28 अगस्त जारी रहेगा प्रतिबंध .

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 30 Jun 2026 08:32 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के काफिलों की सुरक्षित और बिना रुकावट आवाजाही सुनिश्चित करने और यात्रा के दौरान ट्रैफिक मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए, बारामूला पुलिस ने गुलमर्ग जाने वाले सभी पर्यटकों और यात्रियों को सलाह दी है कि वे ट्रैफिक हेडक्वार्टर, J&K और ZPHQ कश्मीर द्वारा बताए गए ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करें.

जारी ट्रैफिक एडवाइजरी के अनुसार, शाम 5:00 बजे के बाद किसी भी पर्यटक वाहन को गुलमर्ग से श्रीनगर की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी. इसी तरह, शाम 5 बजे के बाद श्रीनगर से गुलमर्ग की ओर जाने वाले किसी भी पर्यटक वाहन को अनुमति नहीं दी जाएगी.

 3 जुलाई से 28 अगस्त जारी रहेगा प्रतिबंध 

ये प्रतिबंध यात्रा की पूरी अवधि के दौरान लागू रहेंगे, जो 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलेगी. पुलिस ने सभी पर्यटकों को सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और तय समय के भीतर ही अपनी आने-जाने की यात्रा पूरी करें. वे रास्ते में तैनात पुलिस और ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के निर्देशों का सख्ती से पालन करें. इसके साथ ही ट्रैफिक के सुचारू प्रवाह और यात्रा के काफिलों की बिना रुकावट आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित लोगों से सहयोग की अपेक्षा की जाती है.

यह भी पढ़ें: Jammu Kashmir Weather: जम्मू-कश्मीर के कई हिस्सों में 30 जून से बारिश के आसार, अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम? जानें

बारामूला पुलिस ने फिर से कहा है कि ये उपाय पूरी तरह से जन सुरक्षा, ट्रैफिक रेगुलेशन और श्री अमरनाथ जी यात्रा-2026 के सुचारू संचालन के हित में किए गए हैं. इन ज़रूरी प्रतिबंधों के कारण होने वाली किसी भी असुविधा के लिए खेद है और सड़क का इस्तेमाल करने वाले सभी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के व्यापक हित में सहयोग की अपेक्षा की जाती है.

सभी से सहयोग की अपील 

इसके अलावा पर्यटकों, होटल मालिकों, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों और आम जनता से पुलिस ने अनुरोध किया है कि वे तय ट्रैफिक नियमों का पालन करके और उसी के अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाकर पूरा सहयोग दें. बारामूला पुलिस सभी यात्रियों के लिए सुरक्षित और परेशानी-मुक्त अनुभव सुनिश्चित करने और साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा-2026 का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.

यह भी पढ़ें: 1990 में हुए सरला भट मर्डर केस में 737 पन्नों की चार्जशीट, यासीन मलिक समेत कई आतंकी नामजद

Published at : 30 Jun 2026 08:18 PM (IST)
Tags :
Traffic Advisory JAMMU KASHMIR NEWS Amarnath Yatra 2026
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