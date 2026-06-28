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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAmarnath Yatra 2026: बाबा बर्फानी की नई तस्वीर आई सामने, यात्रा शुरू होने से पहले श्रद्धालुओं में बढ़ा उत्साह

Amarnath Yatra 2026: बाबा बर्फानी की नई तस्वीर आई सामने, यात्रा शुरू होने से पहले श्रद्धालुओं में बढ़ा उत्साह

Amarnath Yatra 2026: अमरनाथ यात्रा 2026 शुरू होने से पहले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है. यात्रा की तैयारियां तेज हैं और पंजीकरण को लेकर भी नया आंकड़ा सामने आया है.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 28 Jun 2026 10:25 AM (IST)
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Amarnath Yatra 2026: अमरनाथ यात्रा 2026 शुरू होने में अब केवल एक सप्ताह का समय बचा है. देशभर के करोड़ों शिव भक्तों की निगाहें इस समय बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा पर टिकी हुई हैं. इसी बीच यात्रा शुरू होने से पहले बाबा बर्फानी (हिमलिंग) की नई तस्वीर सामने आई है, जिसने श्रद्धालुओं की आस्था और उत्साह को और भी बढ़ा दिया है.

नई तस्वीर में देखा जा सकता है कि हिमलिंग का आकार पहले जारी हुई तस्वीर की बराबर में थोड़ा छोटा हुआ है, लेकिन राहत की बात यह है कि लगातार बढ़ती गर्मी के बावजूद हिमलिंग अभी भी अच्छी स्थिति में मौजूद है. हर साल मौसम का असर हिमलिंग के आकार पर पड़ता है और इसी वजह से श्रद्धालु यात्रा शुरू होने से पहले बाबा बर्फानी के दर्शन की स्थिति को लेकर उत्सुक रहते हैं.

3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा 2026:

इस साल अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई 2026 से विधिवत शुरू होगी. प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं. यात्रा मार्गों पर चिकित्सा सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था, संचार सेवाओं और बहुत सारी आवश्यक इंतजामों को अंतिम रूप दिया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

यात्रा मार्ग पर सुरक्षा और सुविधाओं पर विशेष ध्यान:

प्रशासन का कहना है कि इस बार यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी. स्वास्थ्य सेवाओं, आपातकालीन सहायता, ट्रैफिक प्रबंधन और मौसम की निगरानी के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं, जिससे यात्रा सुगम रूप से संपन्न हो सके.

अब तक कितने श्रद्धालुओं ने कराया है पंजीकरण?

यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह इस बार भी रिकॉर्ड स्तर पर दिखाई दे रहा है. अब तक 3 लाख 75 हजार से अधिक श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं. यह संख्या लगातार बढ़ रही है और अधिकारियों को उम्मीद है कि यात्रा समाप्त होने तक इस साल 5 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन कर सकते हैं. अगर ऐसा होता है, तो यह हाल के सालों की सबसे बड़ी यात्राओं में से एक साबित हो सकती है.

क्या गर्मी का असर बाबा बर्फानी के हिमलिंग पर पड़ेगा?

लेकिन, मौसम इस बार भी सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण कारण बना हुआ है. पिछले कुछ दिनों में तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है, जिससे हिमलिंग के आकार पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है. अगर आने वाले दिनों में गर्मी और तेज होती है या मौसम में अचानक बदलाव आता है, तो बाबा बर्फानी का हिमलिंग हर बार के मुकाबले में जल्दी पिघल सकता है. ऐसी स्थिति में कुछ श्रद्धालु यात्रा की योजना बदल सकते हैं, जिससे कुल यात्रियों की संख्या पर भी प्रभाव पड़ने की आशंका बनी रहेगी.

विशेषज्ञ क्या मानते हैं?

विशेषज्ञों का मानना है कि अमरनाथ गुफा के भीतर का प्राकृतिक वातावरण हिमलिंग को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इसके बावजूद बाहरी तापमान और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हर साल अलग-अलग देखने को मिलता है. यही कारण है कि श्रद्धालु लगातार हिमलिंग की नई तस्वीरों और मौसम से जुड़ी अपडेट्स पर नजर बनाए हुए हैं.

अमरनाथ यात्रा केवल धार्मिक नहीं, आस्था और विश्वास का प्रतीक

अमरनाथ यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि आस्था, धैर्य और श्रद्धा का अद्भुत संगम मानी जाती है. कठिन पहाड़ी रास्तों, चुनौतीपूर्ण मौसम और लंबी पैदल यात्रा के बावजूद लाखों श्रद्धालु हर साल "हर हर महादेव" के जयघोष के साथ बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं. यह यात्रा आध्यात्मिक अनुभव के साथ-साथ साहस और विश्वास का भी प्रतीक बन चुकी है.

अमरनाथ यात्रा 2026 में आगे क्या रहेगा सबसे अहम?

अगर मौसम अनुकूल बना रहता है और हिमलिंग सुरक्षित रहता है, तो इस साल अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड संख्या देखने को मिल सकती है. फिलहाल नई तस्वीर ने भक्तों के मन में उत्साह भर दिया है और सभी की प्रार्थना यही है कि बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन यात्रा की पूरी अवधि तक श्रद्धालुओं को सहज रूप से प्राप्त होते रहें.

यह भी पढ़े- Amarnath Yatra 2026: अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं? तो जम्मू में मिस न करें 'व्हाइट हाउस' और 'हवा महल' का यह अद्भुत नजारा

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Published at : 28 Jun 2026 10:25 AM (IST)
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