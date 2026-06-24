Amarnath Yatra 2026: श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए एक बेहद रोमांचक खबर है. जम्मू-कश्मीर पर्यटन विभाग ने इस साल बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आ रहे यात्रियों के स्वागत के लिए एक अनोखी और पर्यावरण-अनुकूल (Eco-friendly) पहल की है. अब देश भर से जम्मू पहुंच रहे तीर्थयात्री बाबा के दर्शनों के साथ-साथ जम्मू में ही पेरिस का एफिल टावर, आगरा का ताजमहल और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल देख सकेंगे.

पर्यटन विभाग ने यह सब मुमकिन किया है जम्मू में बने नए 'वेस्ट टू वंडर पार्क' (Waste to Wonder Park) के जरिए. यह पार्क उन श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ा आकर्षण बनने जा रहा है, जो यात्रा के दौरान जम्मू में रुकते हैं.

बेस कैंप से महज कुछ कदम की दूरी पर बना है पार्क

अमरनाथ यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस आधुनिक पार्क का निर्माण श्री अमरनाथ यात्रा निवास (भगवती नगर बेस कैंप) के बिल्कुल नजदीक किया गया है. यात्रा निवास से महज कुछ ही कदमों की दूरी पर 40 कनाल (लगभग 5 एकड़) भूमि पर इस खूबसूरत पार्क को विकसित किया गया है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि थके-हारे यात्री बिना दूर जाए, अपने बेस स्टेशन के पास ही सुकून के कुछ पल बिता सकेंगे और विश्व स्तरीय कलाकृतियों का आनंद ले सकेंगे.

कबाड़ से बनाई गईं दुनिया की ऐतिहासिक इमारतें

इस पार्क की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ बेकार और कबाड़ पड़े सामानों (स्क्रैप मैटेरियल) को रीसायकल करके अद्भुत कलाकृतियों का रूप दिया गया है. इस वेस्ट टू वंडर पार्क में पर्यटक और श्रद्धालु निम्नलिखित मुख्य अजूबों का दीदार कर सकेंगे:

पेरिस का एफिल टावर: वेस्ट मैटेरियल से तैयार एफिल टावर का ढांचा मुख्य आकर्षणों में से एक है.

वेस्ट मैटेरियल से तैयार एफिल टावर का ढांचा मुख्य आकर्षणों में से एक है. आगरा का ताजमहल: प्यार के इस प्रतीक को स्क्रैप के जरिए बेहद खूबसूरती से उकेरा गया है.

प्यार के इस प्रतीक को स्क्रैप के जरिए बेहद खूबसूरती से उकेरा गया है. अमेरिका का व्हाइट हाउस: अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास की झलक भी यहाँ देखने को मिलेगी.

अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास की झलक भी यहाँ देखने को मिलेगी. जयपुर का हवा महल: राजस्थानी वास्तुकला को कबाड़ के जरिए जीवंत किया गया है.

राजस्थानी वास्तुकला को कबाड़ के जरिए जीवंत किया गया है. दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल (चिनाब ब्रिज): जम्मू-कश्मीर की अपनी इस आधुनिक पहचान के मॉडल को भी यहाँ विशेष स्थान मिला है.

पार्क के अधिकारियों के अनुसार: "पार्क की सभी मुख्य कलाकृतियां पूरी तरह से बनकर तैयार हैं. इस समय वॉकवे (पैदल पथ) और टाइल्स बिछाने का काम अंतिम चरण में है, जिसे अगले दो-चार दिनों में पूरा कर लिया जाएगा."

बच्चों के लिए 3 कनाल की झील और वाटर गेम्स

यह पार्क न केवल श्रद्धालुओं बल्कि स्थानीय लोगों और बच्चों के लिए भी मनोरंजन का बड़ा केंद्र बनेगा. अधिकारियों ने बताया कि बच्चों के मनोरंजन के लिए पार्क के भीतर 3 कनाल भूमि पर एक कृत्रिम छोटी झील का निर्माण किया जा रहा है.

इस झील में बच्चे नौका विहार (Boating), तैराकी (Swimming) और अन्य वाटर एक्टिविटीज का सुरक्षित मजा ले सकेंगे. इसके अलावा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और लाइव शो के लिए पार्क में एक शानदार एम्फीथिएटर (Amphi-theatre) भी बनाया जा रहा है.

पर्यटकों और यात्रियों के स्वाद का ख्याल रखते हुए पार्क परिसर में ही एक आधुनिक कैफेटेरिया और फास्ट फूड जोन भी तैयार किया जा रहा है. यहाँ देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले यात्रियों को बेहतरीन व्यंजनों का स्वाद मिलेगा.

10 जुलाई को उद्घाटन की उम्मीद

पार्क से जुड़े प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, 10 जुलाई 2026 को इस वेस्ट टू वंडर पार्क का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन किया जा सकता है. उम्मीद जताई जा रही है कि जम्मू-कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल (LG) या मुख्यमंत्री इस पार्क को जनता को समर्पित करेंगे. पर्यटन विभाग की इस पहल से न केवल अमरनाथ यात्रियों का उत्साह बढ़ेगा, बल्कि जम्मू शहर में 'नाइट टूरिज्म' और स्थानीय रोजगार को भी एक नई दिशा मिलेगी.

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