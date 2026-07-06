Aaj Ka Panchang 6 July 2026: आज सोमवार को बना विष योग, किस समय करें पूजा, देखें मुहूर्त और पंचांग
Panchang 6 July 2026: आज आषाढ़ कृष्ण षष्ठी तिथि और सोमवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें
Hindi Panchang, 6 July 2026: आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और सोमवार है. शिव पूजा के लिए आज सौभाग्य, रवि योग बना हैं, साथ ही विष योग का प्रभाव भी रहेगा ऐसे में इस दौरान कोई भी शुभ कार्य न करें.
शिव पुराण के अनुसार इस दिन शिवलिंग पर सफेद चंदन का तिलक लगाने से मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है.
6 जुलाई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 6 July 2026)
- तिथि - षष्ठी (5 जुलाई 2026, दोपहर 1.30 -6 जुलाई 2026 दोपहर 1.47)
- वार- सोमवार
- नक्षत्र- पूर्वभाद्रपद
- योग- सौभाग्य, रवि योग
- सूर्योदय- सुबह 5.54
- सूर्यास्त- रात 07.13
- चंद्रोदय- रात 11.21
- चंद्रोस्त- सुबह 10.57
- चंद्र राशि- कुंभ
चौघड़िया मुहूर्त
- सुबह का चौघड़िया - सुबह 5.29 - सुबह 7.13
- शाम का चौघड़िया - शाम 7.23 - रात 8.39
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
- राहुकाल - सुबह 7.13 - सुबह 8.57
- यमगण्ड काल- सुबह 10.42 - दोपहर 12.26
- विडाल योग - दोपहर 12.09 - शाम 04.06
- गुलिक काल - दोपहर 2.10 - दोपहर 3.54
- आडल योग - सुबह 5.29 - दोपहर 12.09
- भद्रा का - दोपहर 1.47 - सुबह 1.41, 7 जुलाई
- पंचक - पूरे दिन
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 6 July 2026)
- सूर्य- मिथुन
- चंद्रमा - कुंभ
- मंगल- वृषभ
- बुध- कर्क
- गुरु- मिथुन
- शुक्र- मिथुन
- शनि- मीन
- राहु- कुंभ
- केतु- सिंह
6 जुलाई 2026 का राशिफल
ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है
आज का लकी कलर
सफेद और हरा रंग शुभ है.
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