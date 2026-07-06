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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 6 July 2026: आज सोमवार को बना विष योग, किस समय करें पूजा, देखें मुहूर्त और पंचांग

Aaj Ka Panchang 6 July 2026: आज सोमवार को बना विष योग, किस समय करें पूजा, देखें मुहूर्त और पंचांग

Panchang 6 July 2026: आज आषाढ़ कृष्ण षष्ठी तिथि और सोमवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 06 Jul 2026 05:10 AM (IST)
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Hindi Panchang, 6 July 2026: आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और सोमवार है. शिव पूजा के लिए आज सौभाग्य, रवि योग बना हैं, साथ ही विष योग का प्रभाव भी रहेगा ऐसे में इस दौरान कोई भी शुभ कार्य न करें. 

शिव पुराण के अनुसार इस दिन शिवलिंग पर सफेद चंदन का तिलक लगाने से मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है.

6 जुलाई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 6 July 2026)

  • तिथि - षष्ठी (5 जुलाई 2026, दोपहर 1.30 -6 जुलाई 2026 दोपहर 1.47)
  • वार- सोमवार
  • नक्षत्र- पूर्वभाद्रपद
  • योग- सौभाग्य, रवि योग
  • सूर्योदय- सुबह 5.54
  • सूर्यास्त- रात 07.13
  • चंद्रोदय- रात 11.21
  • चंद्रोस्त- सुबह 10.57
  • चंद्र राशि- कुंभ

चौघड़िया मुहूर्त

  • सुबह का चौघड़िया -  सुबह 5.29 - सुबह 7.13 
  • शाम का चौघड़िया -  शाम 7.23 - रात 8.39

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

  • राहुकाल - सुबह 7.13 - सुबह 8.57
  • यमगण्ड काल- सुबह 10.42 - दोपहर 12.26
  • विडाल योग - दोपहर 12.09 - शाम 04.06
  • गुलिक काल - दोपहर 2.10 - दोपहर 3.54
  • आडल योग - सुबह 5.29 - दोपहर 12.09
  • भद्रा का - दोपहर 1.47 - सुबह 1.41, 7 जुलाई
  • पंचक - पूरे दिन

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 6 July 2026)

  • सूर्य- मिथुन
  • चंद्रमा - कुंभ
  • मंगल- वृषभ
  • बुध- कर्क
  • गुरु- मिथुन
  • शुक्र- मिथुन
  • शनि- मीन
  • राहु- कुंभ
  • केतु- सिंह

6 जुलाई 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है

मेष (Aries)

चंद्रमा बारहवें भाव में होने से कार्यक्षेत्र और बिजनेस में सतर्क रहें. नौकरी में आलोचना और व्यापार में जोखिम भरे निवेश से बचें, छात्रों को नकारात्मक सोच पर नियंत्रण रखना होगा.

वृषभ (Taurus)

चंद्रमा ग्यारहवें भाव में होने से आय, करियर और व्यापार में शानदार सफलता मिलेगी. नए कॉन्ट्रैक्ट, प्रमोशन, उपलब्धियां और छात्रों के लिए सफलता के प्रबल योग हैं.

मिथुन (Gemini)

चंद्रमा दसवें भाव में होने से नौकरी, बिजनेस और निवेश में लाभ मिलेगा. नई नौकरी के अवसर, बड़े ऑर्डर और प्रतियोगी छात्रों को शुभ समाचार मिल सकते हैं.

कर्क (Cancer)

चंद्रमा नवम भाव में होने से भाग्य का साथ मिलेगा और व्यापार में नए अवसर मिलेंगे. नौकरी में सम्मान बढ़ेगा, प्रेम जीवन सुखद रहेगा और निवेश लाभदायक रहेगा.

सिंह (Leo)

चंद्रमा अष्टम भाव में होने से कार्यों में सावधानी रखें और कानूनी मामलों में सतर्क रहें. परिवार, सेहत और आर्थिक फैसलों में जल्दबाजी से बचें.

कन्या (Virgo)

चंद्रमा सप्तम भाव में होने से साझेदारी, दांपत्य और करियर में सफलता मिलेगी. नए समझौते, निवेश और उच्च शिक्षा से जुड़े कार्यों के लिए दिन अनुकूल रहेगा.

तुला (Libra)

चंद्रमा छठे भाव में होने से विरोधियों पर विजय और करियर में उन्नति के योग हैं. व्यापार में बड़ी डील मिल सकती है और छात्रों को भी सफलता प्राप्त होगी.

वृश्चिक (Scorpio)

चंद्रमा पंचम भाव में होने से शिक्षा, करियर और व्यापार में शानदार परिणाम मिलेंगे. नए ऑर्डर, पदोन्नति और छात्रों के लिए उपलब्धि के योग बन रहे हैं.

धनु (Sagittarius)

चंद्रमा चतुर्थ भाव में होने से पारिवारिक मामलों और निवेश में सावधानी रखें. कार्यस्थल पर छोटी गलती से नुकसान हो सकता है, इसलिए धैर्य और संयम बनाए रखें.

मकर (Capricorn)

चंद्रमा तृतीय भाव में होने से करियर, व्यापार और संचार कौशल का लाभ मिलेगा. नई योजनाएं सफल होंगी और छात्रों का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहेगा.

कुंभ (Aquarius)

चंद्रमा दूसरे भाव में होने से धन, व्यापार और पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी. नए कॉन्ट्रैक्ट, सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

मीन (Pisces)

चंद्रमा आपकी राशि में होने से आत्मविश्वास, करियर और व्यापार में लाभ मिलेगा. निवेश, नए आइडिया और रचनात्मक कार्यों में सफलता के अच्छे योग हैं.

आज का उपाय

शिवलिंग पर कच्चे दूध से अभिषेक करने से सुख-समृद्धि और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है. ऐसी मान्यता है

आज का लकी कलर

सफेद और हरा रंग शुभ है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 06 Jul 2026 05:10 AM (IST)
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