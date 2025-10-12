हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ahoi Ashtami 2025 Wishes: अहोई माता के दरबार में...अहोई अष्टमी पर सभी माताओं को भेजें ये शुभकामनाएं

Ahoi Ashtami 2025 Wishes: अहोई माता के दरबार में...अहोई अष्टमी पर सभी माताओं को भेजें ये शुभकामनाएं

Ahoi Ashtami 2025 Wishes: कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर 13 अक्टूबर को माताएं संतान की लंबी आयु के लिए अहोई अष्टमी व्रत रखेंगी. इन खूबसूरत संदेशों को भेजकर आप अहोई अष्टमी की शुभकामनाएं दे सकते हैं.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 12 Oct 2025 03:02 PM (IST)
Happy Ahoi Ashtami 2025 Wishes: सनातन धर्म में अहोई अष्टमी व्रत का खास महत्व होता है. यह पर्व दिवाली से आठ दिन पूर्व मनाया जाता है. अहोई अष्टमी मातृत्व प्रेम, त्याग, समर्पण और आशीर्वाद की भावना का प्रतीक है. इस दिन माताएं संतान की लंबी आयु की कामना के साथ व्रत रखकर अहोई माता की पूजा करती हैं.

अहोई अष्टमी का व्रत इस साल सोमवार, 13 अक्टूबर 2025 को रखा जाएगा. इस दिन माताएं सूर्योदय से लेकर तारे निकलने तक व्रत रखती हैं. शाम में जब आकाश में तारे नजर आते हैं तब तारों को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोला जाता है. अहोई अष्टमी का व्रत संतान के लिए रक्षा कवच माना जाता है. इस दिन माताएं अहोई माता की पूजा करती हैं, जोकि संतान को लंबी उम्र प्रदान करने वाली देवी मानी जाती हैं.

अहोई अष्टमी के खास मौके पर इस खूबसूरत संदेशों और तस्वीरों के माध्यम से आप सभी माताओं को इस दिन की शुभकामनाएं दे सकते हैं. यहां देखिए अहोई अष्टमी की Shubhkamnaye, Wishes, Messages and Images-

मां अहोई का आशीर्वाद,
आपके परिवार पर बनी रहे,
मां अहोई की कृपा से,
आपके घर में खुशियां ही खुशियां हो!
अहोई अष्टमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं!


Ahoi Ashtami 2025 Wishes: अहोई माता के दरबार में...अहोई अष्टमी पर सभी माताओं को भेजें ये शुभकामनाएं

सबकी संतानों पर बना रहे अहोई माता का आशीष
आओ मिलकर नवाएं मैया के चरणों में शीश.
अहोई अष्टमी व्रत की शुभकामनाएं!


Ahoi Ashtami 2025 Wishes: अहोई माता के दरबार में...अहोई अष्टमी पर सभी माताओं को भेजें ये शुभकामनाएं

सबसे पहले माता की पूजा,
सब कुछ उसके बाद,
यही दुआ है हम सब की,
माता का सदा बरसे आशीर्वाद।
अहोई अष्टमी व्रत की शुभकामनाएं


Ahoi Ashtami 2025 Wishes: अहोई माता के दरबार में...अहोई अष्टमी पर सभी माताओं को भेजें ये शुभकामनाएं

आज अहोई-अष्टमी, दिन है कितना खास,
जिसमें पुत्रों के लिए, होते हैं उपवास,
चन्दन की खुशबू रेशम का हार,
सावन की सुगंध बारिश की फुहार,
राधा की उम्मीद कन्हैया का प्यार,
मुबारक हो आपको अहोई अष्टमी का त्योहार


Ahoi Ashtami 2025 Wishes: अहोई माता के दरबार में...अहोई अष्टमी पर सभी माताओं को भेजें ये शुभकामनाएं


मां अहोई का व्रत है आज
एक एक तारा देखूं आज
अर्ज़ दिया मेने आपको
आज कर दो अब जीवन साकार
जय मां अहोई


Ahoi Ashtami 2025 Wishes: अहोई माता के दरबार में...अहोई अष्टमी पर सभी माताओं को भेजें ये शुभकामनाएं
तारों की छांव में देते हैं अर्घ्य
आपकी संतान की हो दीर्घायु
इसी कामना के साथ
अहोई अष्टमी की शुभकामनाएं


Ahoi Ashtami 2025 Wishes: अहोई माता के दरबार में...अहोई अष्टमी पर सभी माताओं को भेजें ये शुभकामनाएं

करते है माता अहोई का व्रत,
होगी आपके घर में बरकत
आओ रात में देंगे तारों को अर्घ्य,
माता के आशीर्वाद से आपकी संतान सुखी रहे.

शुभ अहोई अष्टमी 2025.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 12 Oct 2025 03:02 PM (IST)
Ahoi Ashtami Puja Ahoi Ashtami 2025 Ahoi Ashtami 2025 Wishes Happy Ahoi Ashtami 2025
