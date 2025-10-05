Aaj Ka Vrishchik Rashifal 5 October 2025: आज पारिवारिक तनाव के साथ आर्थिक मामलों में जोखिल लेने से बचें! पढ़ें आज का वृश्चिक राशिफल
Today Scorpio Horoscope 5 October 2025: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए रविवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें वृश्चिक राशिफल.
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 5 October 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं जिससे पारिवारिक मामलों पर ध्यान केंद्रित रहेगा. किसी महिला सदस्य की सेहत बिगड़ने से घर में तनाव का माहौल रह सकता है.
निजी और पेशेवर दोनों स्तरों पर धैर्य और संयम बनाए रखना जरूरी रहेगा. किसी भी निर्णय में जल्दबाजी नुकसानदेह साबित हो सकती है.
स्वास्थ्य राशिफल
घर के किसी सदस्य की तबीयत खराब हो सकती है. अपने खानपान का भी ध्यान रखें क्योंकि मानसिक चिंता आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है. योग या मेडिटेशन का सहारा लेकर तनाव को कम करें.
बिज़नेस राशिफल
व्यवसाय स्थल पर कार्यप्रणाली और कर्मचारियों के साथ तालमेल बनाए रखना आवश्यक होगा. पार्टनरशिप बिजनेस में मतभेद या आर्थिक अस्थिरता की स्थिति बन सकती है, इसलिए संयम और संवाद का सहारा लें. वर्तमान परिस्थिति में रिस्क न लें.
नौकरी राशिफल
नौकरीपेशा लोगों को अपने काम करने के तरीके में बदलाव करने से बचना चाहिए. ग्रहण दोष के प्रभाव से वर्किंग वुमन को कार्यस्थल पर अनावश्यक चिंता और मानसिक दबाव महसूस हो सकता है. कार्य की अधिकता से चिड़चिड़ापन बढ़ेगा.
युवा और करियर राशिफल
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा. किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए आज ढिलाई न बरतें और निरंतर प्रयास करते रहें. मेहनत के बल पर आने वाले दिनों में बेहतर परिणाम मिलेंगे.
लव और फैमिली राशिफल
परिवार में मनमुटाव या भावनात्मक दूरी की स्थिति रहेगी. जीवनसाथी या प्रेमी की भावनाओं की कद्र करें. यंग जनरेशन को किसी खास व्यक्ति से धोखा या निराशा मिलने की संभावना है, इसलिए भावनात्मक निर्णयों में सावधानी रखें.
धन राशिफल
आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, परंतु अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है. किसी नए निवेश या साझेदारी से पहले पूरी जांच करें. पुराने बकाये या भुगतान में देरी हो सकती है.
शुभ अंक – 5
शुभ रंग – ग्रीन
उपाय – भगवान शिव को जल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” का 11 बार जाप करें.
FAQs
Q1 क्या आज बिजनेस में निवेश करना सही रहेगा?
नहीं, आज निवेश या विस्तार की योजना स्थगित करें, जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है.
Q2 क्या आज पारिवारिक जीवन शांत रहेगा?
कुछ तनावपूर्ण स्थितियाँ रहेंगी, विशेषकर घर की किसी महिला की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL