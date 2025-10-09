Aaj Ka Vrishabh Rashifal 9 October 2025: पारिवारिक तनाव के साथ व्यापार में धैर्य बनाएं रखने की जरूरत! पढ़ें आज का वृषभ राशिफल
Today Taurus Horoscope 9 October 2025: वृषभ राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें राशिफल.
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 9 October 2025 in Hindi: चंद्रमा के आपके 12वें भाव में होने से आज कार्यों में कुछ अड़चनें महसूस होंगी. विदेशी संपर्कों या दूरस्थ प्रोजेक्ट्स से जुड़ा काम बाधित हो सकता है. साझेदारी के मामलों में अति-आत्मविश्वास से बचें, क्योंकि छोटी-सी चूक भी नुकसान दे सकती है.
प्रतिस्पर्धा के इस दौर में सफलता मिलते-मिलते रुक सकती है, जिससे मन में असंतोष रहेगा. दिन की शुरुआत धीमी रहेगी, लेकिन संयम और योजना से स्थिति धीरे-धीरे सुधरने लगेगी. पढ़ें आज का वृषभ राशिफल-
परिवार राशिफल
आज घर का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है. आपकी बातों में आक्रामकता या जल्दबाज़ी से परिवार के सदस्य आहत हो सकते हैं. जीवनसाथी की भावनाओं का ध्यान रखें और किसी पुराने विषय पर बहस से बचें. दिन के अंत में बड़ों की सलाह से मन को शांति मिलेगी.
लव राशिफल
प्रेम संबंधों में गलतफहमी या दूरी की स्थिति बन सकती है. पार्टनर की बातों को समझने की कोशिश करें. किसी के सामने भावनाओं का प्रदर्शन करने से बचें.
व्यापार राशिफल
पार्टनरशिप बिजनेस में असहमति या रुकावटें आ सकती हैं. किसी बड़े निर्णय से पहले अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना लाभकारी रहेगा. विदेशी स्रोतों से जुड़े कार्यों में देरी हो सकती है. प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, लेकिन धैर्य बनाए रखना जरूरी है.
नौकरी राशिफल
ऑफिस में टारगेट और डेडलाइन को लेकर दबाव महसूस होगा. वरिष्ठ अधिकारी कार्य में तेजी की अपेक्षा रखेंगे. किसी छोटी गलती को लेकर आलोचना झेलनी पड़ सकती है, लेकिन आप अपनी मेहनत से स्थिति संभाल लेंगे.
युवा और करियर राशिफल
स्पोर्ट्स पर्सन को प्रैक्टिस के दौरान मांसपेशियों में दर्द की परेशानी रह सकती है. छात्रों को एकाग्रता बनाए रखने में दिक्कत हो सकती है. आज आत्म-विश्लेषण और सुधार पर ध्यान देना लाभकारी रहेगा.
हेल्थ राशिफल
थकान, मांसपेशियों में खिंचाव या पाचन से जुड़ी परेशानी हो सकती है. आराम करें और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज अपनाएं.
शुभ अंक 3
शुभ रंग ग्रीन
उपाय माता लक्ष्मी की आराधना करें और ‘ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः’ मंत्र का 11 बार जाप करें.
FAQs
Q1. क्या आज नया निवेश करना ठीक रहेगा?
नहीं, फिलहाल आर्थिक निर्णयों में विलंब करें. जल्दबाज़ी से नुकसान संभव है.
Q2. क्या कार्यक्षेत्र में सुधार के संकेत मिलेंगे?
शुरुआत में अड़चनें रहेंगी, लेकिन दोपहर बाद धीरे-धीरे परिस्थितियां बेहतर होंगी.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
