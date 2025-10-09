हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Vrishabh Rashifal 9 October 2025: पारिवारिक तनाव के साथ व्यापार में धैर्य बनाएं रखने की जरूरत! पढ़ें आज का वृषभ राशिफल

Aaj Ka Vrishabh Rashifal 9 October 2025: पारिवारिक तनाव के साथ व्यापार में धैर्य बनाएं रखने की जरूरत! पढ़ें आज का वृषभ राशिफल

Today Taurus Horoscope 9 October 2025: वृषभ राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 09 Oct 2025 02:40 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Vrishabh Rashifal 9 October 2025 in Hindi: चंद्रमा के आपके 12वें भाव में होने से आज कार्यों में कुछ अड़चनें महसूस होंगी. विदेशी संपर्कों या दूरस्थ प्रोजेक्ट्स से जुड़ा काम बाधित हो सकता है. साझेदारी के मामलों में अति-आत्मविश्वास से बचें, क्योंकि छोटी-सी चूक भी नुकसान दे सकती है.

प्रतिस्पर्धा के इस दौर में सफलता मिलते-मिलते रुक सकती है, जिससे मन में असंतोष रहेगा. दिन की शुरुआत धीमी रहेगी, लेकिन संयम और योजना से स्थिति धीरे-धीरे सुधरने लगेगी. पढ़ें आज का वृषभ राशिफल-

परिवार राशिफल
आज घर का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है. आपकी बातों में आक्रामकता या जल्दबाज़ी से परिवार के सदस्य आहत हो सकते हैं. जीवनसाथी की भावनाओं का ध्यान रखें और किसी पुराने विषय पर बहस से बचें. दिन के अंत में बड़ों की सलाह से मन को शांति मिलेगी.

लव राशिफल
प्रेम संबंधों में गलतफहमी या दूरी की स्थिति बन सकती है. पार्टनर की बातों को समझने की कोशिश करें. किसी के सामने भावनाओं का प्रदर्शन करने से बचें.

व्यापार राशिफल
पार्टनरशिप बिजनेस में असहमति या रुकावटें आ सकती हैं. किसी बड़े निर्णय से पहले अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना लाभकारी रहेगा. विदेशी स्रोतों से जुड़े कार्यों में देरी हो सकती है. प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, लेकिन धैर्य बनाए रखना जरूरी है.

नौकरी राशिफल
ऑफिस में टारगेट और डेडलाइन को लेकर दबाव महसूस होगा. वरिष्ठ अधिकारी कार्य में तेजी की अपेक्षा रखेंगे. किसी छोटी गलती को लेकर आलोचना झेलनी पड़ सकती है, लेकिन आप अपनी मेहनत से स्थिति संभाल लेंगे.

युवा और करियर राशिफल
स्पोर्ट्स पर्सन को प्रैक्टिस के दौरान मांसपेशियों में दर्द की परेशानी रह सकती है. छात्रों को एकाग्रता बनाए रखने में दिक्कत हो सकती है. आज आत्म-विश्लेषण और सुधार पर ध्यान देना लाभकारी रहेगा.

हेल्थ राशिफल
थकान, मांसपेशियों में खिंचाव या पाचन से जुड़ी परेशानी हो सकती है. आराम करें और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज अपनाएं.

शुभ अंक 3
शुभ रंग ग्रीन
उपाय माता लक्ष्मी की आराधना करें और ‘ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः’ मंत्र का 11 बार जाप करें.

FAQs
Q1. क्या आज नया निवेश करना ठीक रहेगा?
नहीं, फिलहाल आर्थिक निर्णयों में विलंब करें. जल्दबाज़ी से नुकसान संभव है.

Q2. क्या कार्यक्षेत्र में सुधार के संकेत मिलेंगे?
शुरुआत में अड़चनें रहेंगी, लेकिन दोपहर बाद धीरे-धीरे परिस्थितियां बेहतर होंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 09 Oct 2025 02:40 AM (IST)
Tags :
Taurus Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today
