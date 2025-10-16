हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Tula Rashifal (16 October 2025): तुला राशि आमदनी बढ़ेगी, प्रेम और पारिवारिक जीवन में खुशियां लौटेंगी

Aaj Ka Tula Rashifal (16 October 2025): तुला राशि आमदनी बढ़ेगी, प्रेम और पारिवारिक जीवन में खुशियां लौटेंगी

Today Libra Horoscope 16 October 2025: तुला राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 16 Oct 2025 03:15 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Tula Rashifal 16 October 2025 in Hindi: आज का दिन आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से लाभदायक रहेगा. चन्द्रमा ग्यारहवें भाव में होने से आय में वृद्धि और नए अवसर मिलने के संकेत हैं. आपकी मेहनत और रणनीति से किसी लंबित प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है. फेस्टिव सीजन के दौरान घर और कार्यस्थल दोनों में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. मन में किसी प्रकार की उलझन हो सकती है, लेकिन ध्यान और संयम से आप इसे आसानी से संभाल लेंगे.

धन राशिफल:
आज आपकी आय में वृद्धि होगी. पार्टनरशिप बिजनेस से लाभ मिलने की संभावना है, विशेषकर यदि जीवनसाथी आपका बिजनेस पार्टनर है. किसी वित्तीय लेन-देन में सावधानी बरतें और अकेले निर्णय न लें. निवेश या पैसे के लेन-देन में किसी भरोसेमंद व्यक्ति का साथ लें.

बिजनेस राशिफल:
व्यापार में आज शुभ योग बन रहे हैं. पार्टनरशिप से लाभ प्राप्त हो सकता है और व्यापारिक मामलों में सफलता के संकेत हैं. अपनी योजनाओं को स्पष्ट रूप से लागू करें. पुराने प्रोजेक्ट्स या डील में सुधार होगा. फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए अपने क्लाइंट्स और कर्मचारियों के साथ तालमेल बनाए रखें.

नौकरी राशिफल:
जॉब में आर्थिक स्थिति सुधरने के योग हैं. वर्कप्लेस पर छोटी-छोटी उलझनों और मन में उठने वाले विचारों को नजरअंदाज करते हुए अपने कार्य पर ध्यान दें. अधिकारी और वरिष्ठ आपके प्रयासों की सराहना करेंगे.

लव और फैमिली राशिफल:
घर में प्रेम और सौहार्द बना रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने का दिन अनुकूल है. लव लाइफ में रोमांस रहेगा और आपसी समझ बढ़ेगी. भाई-बहनों या माता-पिता के साथ संबंध मधुर रहेंगे.

युवा और स्टूडेंट राशिफल:
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन अपने काम में पूरी मेहनत करेंगे. पढ़ाई और कला के क्षेत्र में मनोबल मजबूत रहेगा. युवा वर्ग को अपने करियर और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए.

हेल्थ राशिफल:
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. कोई बड़ी समस्या नहीं है. हल्की फिजिकल एक्टिविटी और पर्याप्त नींद रखें. मानसिक तनाव से बचें.

शुभ अंक: 1
शुभ रंग: पिंक
उपाय: गणपति बप्पा को लाल फूल अर्पित करें और “ॐ गं गणपतये नमः” का 11 बार जाप करें.

FAQs:
Q1. क्या आज तुला राशि के जातकों के लिए निवेश या वित्तीय लेन-देन शुभ रहेगा?
हां, लेकिन अकेले निर्णय न लें और भरोसेमंद व्यक्ति का साथ रखें.

Q2. क्या आज लव लाइफ में अच्छा समय रहेगा?
जी हां, प्रेम संबंधों में रोमांस और आपसी समझ बढ़ेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 16 Oct 2025 03:15 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Rashifal Libra Horoscope Tula Rashifal Today Horoscope

