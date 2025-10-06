Aaj Ka Singh Rashifal 6 October 2025 in Hindi: चन्द्रमा 8वें भाव में होने से आज कुछ अनसुलझे मामलों में कठिनाई आ सकती है. कार्यक्षेत्र और निजी जीवन में सावधानी बरतना आवश्यक रहेगा. अपने व्यवसायिक डॉक्यूमेंट्स और फाइलों को सुरक्षित रखें, क्योंकि किसी के द्वारा इनका दुरुपयोग संभव है.

पार्टनरशिप बिजनेस में पब्लिक रिलेशन को मजबूत बनाना जरूरी होगा, अन्यथा संबंधों में दरार की स्थिति बन सकती है. विष दोष के कारण कार्यक्षेत्र में आपकी उपस्थिति अत्यंत आवश्यक रहेगी, क्योंकि स्टाफ पर अत्यधिक भरोसा नुकसानदेह साबित हो सकता है.

स्वास्थ्य राशिफल

सेहत के मामले में आज सतर्क रहें. महिलाओं को हार्मोनल समस्याएं या थकान महसूस हो सकती है. खान-पान पर ध्यान दें और देर रात तक जागने से बचें. मानसिक रूप से शांत रहने के लिए ध्यान या संगीत का सहारा लें.

बिज़नेस राशिफल

व्यापारियों के लिए आज का दिन मिश्रित परिणाम वाला रहेगा. फाइलें, अनुबंध या पेपरवर्क को बेहद सावधानी से संभालें. पार्टनरशिप में मतभेद संभव हैं, इसलिए संवाद बनाए रखें. नए निवेश या बड़े फैसले लेने से पहले स्थिति को समझें.

नौकरी राशिफल

वर्कस्पेस पर आज परिस्थितियाँ चुनौतीपूर्ण रह सकती हैं. सहकर्मियों की गलती या लापरवाही का असर आपके काम पर पड़ सकता है. अपने कार्यों की निगरानी स्वयं करें. सीनियर्स को प्रभावित करने के लिए जिम्मेदारी से काम करें.

युवा और करियर राशिफल

युवा वर्ग को आज नकारात्मक ऊर्जा से बचना होगा. आत्मविश्वास बनाए रखें और जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें. स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को अतीत में की गई गलतियों से सीखने की आवश्यकता है.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार में किसी की निजी बातों को सार्वजनिक न करें. गोपनीयता बनाए रखना ही रिश्तों में विश्वास का आधार बनेगा. जीवनसाथी के साथ छोटी बातों पर मतभेद संभव हैं, लेकिन संवाद से स्थिति सुधर जाएगी.

धन राशिफल

आर्थिक मामलों में सावधानी रखें. किसी अनजान व्यक्ति की सलाह पर निवेश न करें. धन लेन-देन में स्पष्टता बनाए रखें ताकि भविष्य में विवाद से बचा जा सके.

शुभ अंक – 7

शुभ रंग – काला (Black)

उपाय – भगवान भैरव को काले तिल अर्पित करें और ‘ॐ कालभैरवाय नमः’ मंत्र का जाप करें.

FAQs

Q1. क्या आज पार्टनरशिप बिजनेस में जोखिम रहेगा?

हाँ, रिश्तों में स्पष्टता बनाए रखें, अन्यथा गलतफहमी से साझेदारी कमजोर हो सकती है.

Q2. क्या आज स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है?

हाँ, विशेषकर महिलाओं को हार्मोनल असंतुलन या थकान की समस्या हो सकती है. आराम और संतुलित आहार पर ध्यान दें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.