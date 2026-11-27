Aaj Ka Rashifal: 27 नवंबर 2026, शुक्रवार को चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे. नई दिल्ली के पंचांग के अनुसार दोपहर 3:08 बजे आर्द्रा नक्षत्र समाप्त होगा और पुनर्वसु के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग शुरू होगा. drikpanchang.com आज के राशिफल में पढ़ें कामकाज, भुगतान, घरेलू खर्च और रिश्तों से जुड़े संकेत. मेष से मीन तक हर राशि के लिए करियर, आर्थिक स्थिति और दिन की जरूरी सावधानी अलग-अलग दी गई है.

मेष राशि: 27 नवंबर 2026 (शुक्रवार)-आज का राशिफल

सप्ताह का पांचवां दिन मेष राशि के जातकों के लिए विचारों की स्पष्टता, संवाद कौशल और त्वरित पहल से बड़ी उपलब्धियां हासिल करने का अवसर लेकर आया है. आपके पराक्रम और संचार के तृतीय भाव (मिथुन राशि) में चंद्रदेव का संचरण आपको नई ऊर्जा से भर रहा है, वहीं पंचम भाव (सिंह राशि) में राशि स्वामी मंगल, देवगुरु बृहस्पति और केतु की त्रिवेणी आपकी बौद्धिक रचनात्मकता को प्रखर बना रही है. पंचांग की गणना के अनुसार, प्रातः 09:51 बजे तक मार्गशीर्ष कृष्ण तृतीया तिथि रहने के पश्चात चतुर्थी प्रारंभ होगी, जबकि अपराह्न 03:09 बजे तक 'आर्द्रा नक्षत्र' और देर रात्रि 11:51 बजे तक 'शुभ योग' का संयोग आपके निर्णयों को सार्थक दिशा देगा. ग्रहों के अन्य समीकरणों में सप्तम भाव (तुला राशि) में स्वराशि के शुक्र और बुध की युति व्यावसायिक साझेदारी को निखार रही है, जबकि अष्टम भाव के सूर्य गोपनीय मामलों में सतर्कता बरतने की प्रेरणा दे रहे हैं.

मेष करियर और कारोबार राशिफल (Mesh Career Rashifal)

तृतीय भाव में आर्द्रा नक्षत्र के चंद्रमा की सक्रियता से मीडिया, जनसंपर्क, मार्केटिंग, वकालत, शिक्षण और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े पेशेवर अपनी दमदार प्रस्तुति से वरिष्ठों व क्लाइंट्स को प्रभावित करेंगे. दफ्तर में किसी अल्प दूरी की व्यावसायिक यात्रा या महत्वपूर्ण बैठक से नई जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यापार जगत में पुराने संपर्कों के जरिए नए ऑर्डर हाथ लगने के योग हैं—सिर्फ किसी भी साझेदारी अनुबंध पर अंतिम मुहर लगाने से पहले शर्तों की बारीकी से जांच अवश्य करें.

मेष आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Mesh Money & Muhurat)

सप्तम स्थान पर विराजमान स्वराशि के शुक्र और पंचम भाव के बृहस्पति की शुभ दृष्टि से नियमित आमदनी में निरंतरता बनी रहेगी तथा कहीं फंसा हुआ पुराना भुगतान प्राप्त हो सकता है. अष्टम सूर्य के प्रभाव को देखते हुए शेयर बाजार के जोखिम भरे सौदों या सट्टेबाजी से दूर रहना ही समझदारी होगी. वैदिक पंचांग के अनुसार आज सुबह 10:49 से दोपहर 12:08 बजे तक राहुकाल सक्रिय रहेगा, इसलिए किसी भी आवश्यक खरीदारी या नए सौदे की शुरुआत के लिए दोपहर 12:09 से 12:29 बजे के बीच पड़ने वाले 'अभिजीत मुहूर्त' का ही लाभ उठाएं.

मेष पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Mesh Love & Family)

साहस भाव के चंद्रमा के प्रभाव से छोटे भाई-बहनों का सहयोग आपका मनोबल बढ़ाएगा और घर में किसी पारिवारिक आयोजन की रूपरेखा बन सकती है. वैवाहिक जीवन में सप्तम भाव के बुध-शुक्र के कारण जीवनसाथी के साथ यादगार समय व्यतीत होगा और आपसी तालमेल गहरा होगा. प्रेम संबंधों में भी पारदर्शिता बढ़ेगी—अपने पार्टनर की भावनाओं को महत्व देना रिश्ते में नई ताजगी लाएगा.

मेष युवा और विद्यार्थी राशिफल (Mesh Students & Youth)

आर्द्रा नक्षत्र की खोजी प्रवृत्ति और पंचम स्थान पर मंगल-गुरु का संयोग सिविल सेवा, पत्रकारिता, प्रबंधन, बैंकिंग और इंजीनियरिंग के छात्रों की विश्लेषणात्मक क्षमता को नई धार देगा. समूह चर्चा या ऑनलाइन मॉक टेस्ट के जरिए अपनी तैयारी का आकलन करना आज बेहद लाभकारी रहेगा.

मेष स्वास्थ्य राशिफल (Mesh Health Rashifal)

तृतीय भाव में चंद्रमा और अष्टम भाव में सूर्य की उपस्थिति कंधों में जकड़न, गले में हल्की खराश या आंखों में थकान दे सकती है. प्रातःकाल प्राणायाम व हल्की स्ट्रेचिंग करें, ठंडी तासीर वाली चीजों से परहेज करें और दिनभर पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं.

मेष राशि का आज का उपाय (Mesh Rashi Upay)

शुक्रवार और शुभ योग के इस उत्तम संयोग पर प्रातःकाल स्नान के बाद माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प व मिश्री का भोग अर्पित करें तथा श्री सूक्त का पाठ करें. किसी मंदिर या कन्याओं को चावल की खीर, सफेद मिठाई अथवा अनार भेंट करना आपके रुके हुए कार्यों में गति लाएगा.

शुभ अंक: 1, 6, 9

शुभ रंग: दूधिया सफेद और केसरिया

वृषभ राशि: 27 नवंबर 2026 (शुक्रवार)-आज का राशिफल

शुक्रदेव के स्वामित्व वाली वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन संचित पूंजी बढ़ाने और पारिवारिक मामलों को सुलझाने के लिहाज से बेहद खास है. आपके राशि स्वामी शुक्र छठे स्थान (तुला राशि) में बुध के साथ स्वराशिस्थ होकर 'मालव्य राजयोग' जैसा शुभ प्रभाव रच रहे हैं, जो कार्यक्षेत्र की चुनौतियों को अवसर में बदल देगा. चंद्रदेव दिनभर आपके धन और वाणी के द्वितीय भाव (मिथुन राशि) में संचरण करेंगे. वैदिक पंचांग के अनुसार, प्रातः 09:51 बजे तक मार्गशीर्ष कृष्ण तृतीया तिथि रहने के पश्चात चतुर्थी लगेगी, वहीं दोपहर 03:09 बजे तक 'आर्द्रा नक्षत्र' और देर रात्रि 11:51 बजे तक 'शुभ योग' का संयोग आपकी व्यावहारिक सूझबूझ को मजबूती देगा. चतुर्थ भाव (सिंह राशि) में मंगल, देवगुरु बृहस्पति व केतु का जमावड़ा भूमि-भवन से जुड़े प्रयासों को गति दे रहा है, जबकि सप्तम स्थान पर विराजमान सूर्य जीवनसाथी और साझेदारों के प्रति धैर्य रखने की प्रेरणा दे रहे हैं.

वृषभ करियर और कारोबार राशिफल (Vrishabh Career Rashifal)

छठे भाव में स्वराशि के शुक्र और बुध की युति के कारण फाइनेंस, आभूषण, वस्त्र उद्योग, इंटीरियर डिजाइनिंग, कानूनी सलाह और बैंकिंग से जुड़े लोग अपनी तर्कशक्ति से अटकी हुई विभागीय फाइलों को आगे बढ़ाएंगे. द्वितीय भाव के चंद्रमा आपकी वाणी में स्पष्टता लाएंगे, जिससे क्लाइंट मीटिंग सफल रहेंगी. व्यापारिक मोर्चे पर पुराने ग्राहकों के माध्यम से नए ऑर्डर हाथ लगने के प्रबल आसार हैं; केवल उधार के लेन-देन का पक्का हिसाब-किताब संभालकर रखें.

वृषभ आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Vrishabh Money & Muhurat)

धन भाव में चंद्रदेव की मौजूदगी और चतुर्थ स्थान पर देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि से नकदी के प्रवाह में सुधार होगा तथा पैतृक संपत्ति या पूर्व निवेश से अच्छा मुनाफा मिल सकता है. दिखावे की खरीदारी पर अंकुश लगाएं. पंचांग की गणना बताती है कि सुबह 10:49 से दोपहर 12:08 बजे तक राहुकाल प्रभावी रहेगा, इसलिए किसी भी जरूरी खरीदारी या नए अनुबंध की शुरुआत के लिए दोपहर 12:09 से 12:29 बजे के बीच पड़ने वाले 'अभिजीत मुहूर्त' का ही चयन करें.

वृषभ पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Vrishabh Love & Family)

कुटुंब स्थान पर चंद्रमा के गोचर से घर-परिवार में किसी मांगलिक आयोजन या घरेलू निवेश को लेकर सार्थक विचार-विमर्श होगा. वैवाहिक जीवन में सौहार्द बनाए रखने के लिए सप्तम भाव के सूर्य के असर को देखते हुए जीवनसाथी की भावनाओं को प्राथमिकता दें और तीखी प्रतिक्रिया न दें. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन सुखद है—पार्टनर के साथ खुलकर संवाद करना आपसी विश्वास को मजबूती देगा.

वृषभ युवा और विद्यार्थी राशिफल (Vrishabh Students & Youth)

आर्द्रा नक्षत्र की तीक्ष्ण बौद्धिक ऊर्जा और छठे भाव में बुध-शुक्र की युति चार्टर्ड अकाउंटेंसी, बैंकिंग, इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग और सिविल सेवा की तैयारी कर रहे युवाओं की विश्लेषण क्षमता को निखारेगी. कठिन विषयों के शॉर्ट नोट्स दोहराना आज आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा.

वृषभ स्वास्थ्य राशिफल (Vrishabh Health Rashifal)

द्वितीय भाव में चंद्रमा और सप्तम भाव में सूर्य की स्थिति के कारण गले में हल्की खराश, दांतों में संवेदनशीलता या पाचन तंत्र में सुस्ती उभर सकती है. बदलते मौसम को देखते हुए ठंडे पेय पदार्थों और ज्यादा गरिष्ठ भोजन से दूरी बनाएं तथा सुबह के समय टहलने की आदत डालें.

वृषभ राशि का आज का उपाय (Vrishabh Rashi Upay)

शुक्रवार और शुभ योग के इस उत्तम संयोग पर प्रातःकाल स्नान के बाद माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प व चावल की खीर का भोग लगाएं तथा श्री सूक्त का पाठ करें. किसी मंदिर या कन्याओं को सफेद मिठाई, मिश्री अथवा वस्त्र भेंट करना आपकी आर्थिक प्रगति के मार्ग खोलेगा.

शुभ अंक: 2, 6, 7

शुभ रंग: दूधिया सफेद और हल्का गुलाबी

मिथुन राशि: 27 नवंबर 2026 (शुक्रवार)-आज का राशिफल

सूर्योदय के समय से ही चंद्रदेव आपकी ही राशि यानी लग्न भाव में विराजमान होकर आपके व्यक्तित्व, बौद्धिक प्रखरता और निर्णय क्षमता को नई ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं. वैदिक पंचांग के अनुसार, प्रातः 09:51 बजे तक मार्गशीर्ष कृष्ण तृतीया तिथि प्रभावी रहने के पश्चात चतुर्थी लगेगी, जबकि अपराह्न 03:09 बजे तक 'आर्द्रा नक्षत्र' और देर रात्रि 11:51 बजे तक 'शुभ योग' का संयोग आपके रचनात्मक विचारों को ठोस रूप देगा. ग्रहों की गोचरीय चाल पर गौर करें तो पंचम भाव (तुला राशि) में राशि स्वामी बुध और स्वराशिस्थ शुक्र की युति आपकी कल्पनाशक्ति को निखार रही है, तीसरे भाव (सिंह राशि) में मंगल, देवगुरु बृहस्पति व केतु का जमावड़ा पराक्रम बढ़ाएगा, वहीं छठे स्थान पर बैठे सूर्य कार्यक्षेत्र की बाधाओं व विरोधियों को शांत रखने में सहायक बनेंगे.

मिथुन करियर और कारोबार राशिफल (Mithun Career Rashifal)

लग्न भाव में आर्द्रा नक्षत्र के चंद्रमा की मौजूदगी से आज डेटा साइंस, आईटी, मीडिया, लेखन, शिक्षण और कानूनी सलाहकार क्षेत्र से जुड़े लोग अपनी सटीक तर्कशक्ति से वरिष्ठों का ध्यान खींचेंगे. दफ्तर में किसी लंबे समय से अटकी विभागीय फाइल को निपटाने में सफलता मिलेगी. व्यापार जगत में दूरस्थ बाजारों या बाहरी राज्यों के क्लाइंट्स से नए ऑर्डर मिलने के प्रबल संकेत हैं—बस किसी भी पार्टी को उधार पर माल देने से पहले भुगतान की शर्तें लिखित में स्पष्ट कर लें.

मिथुन आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Mithun Money & Muhurat)

पंचम स्थान पर विराजमान स्वराशि के शुक्र और तृतीय भाव के देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि से नियमित आमदनी में वृद्धि होगी तथा पूर्व में किए गए सुरक्षित निवेश से अच्छा मुनाफा हाथ लग सकता है. जल्दबाजी या सट्टेबाजी वाली स्कीमों से पूरी तरह दूर रहें. पंचांग के अनुसार सुबह 10:49 से दोपहर 12:08 बजे तक राहुकाल सक्रिय रहेगा, इसलिए किसी भी जरूरी खरीदारी या नए सौदे की शुरुआत के लिए दोपहर 12:09 से 12:29 बजे के बीच पड़ने वाले 'अभिजीत मुहूर्त' का ही चयन करें.

मिथुन पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Mithun Love & Family)

तृतीय भाव में मंगल-गुरु की युति से छोटे भाई-बहनों का सहयोग आपका मनोबल बढ़ाएगा और घर में किसी पारिवारिक आयोजन को लेकर सार्थक विचार-विमर्श होगा. वैवाहिक जीवन में आपसी सामंजस्य गहरा होगा; जीवनसाथी के साथ भविष्य की घरेलू योजनाओं पर सहमति बनेगी. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन बेहद खुशनुमा है—पंचम भाव में बुध-शुक्र की युति के कारण पार्टनर के साथ आत्मीय समय बिताने का अवसर मिलेगा.

मिथुन युवा और विद्यार्थी राशिफल (Mithun Students & Youth)

लग्न में चंद्रमा और पंचम भाव में बुध-शुक्र की युति कोडिंग, पत्रकारिता, प्रबंधन, वकालत और सिविल सेवा की तैयारी कर रहे युवाओं की एकाग्रता को नई धार देगी. कठिन विषयों के शॉर्ट नोट्स तैयार करना और पुराने प्रश्नपत्र हल करना आज विशेष लाभकारी रहेगा.

मिथुन स्वास्थ्य राशिफल (Mithun Health Rashifal)

लग्न भाव में चंद्रमा और छठे भाव में सूर्य की उपस्थिति से मानसिक स्फूर्ति बनी रहेगी, हालांकि बदलते मौसम के कारण हल्का जुकाम, सिर में भारीपन या आंखों में थकान महसूस हो सकती है. देर रात तक स्क्रीन देखने से परहेज करें, सुपाच्य भोजन ग्रहण करें और दिनभर पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं.

मिथुन राशि का आज का उपाय (Mithun Rashi Upay)

शुक्रवार और शुभ योग के इस उत्तम संयोग पर प्रातःकाल स्नान के बाद माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प व मिश्री अर्पित करें तथा कनकधारा स्तोत्र या श्री सूक्त का पाठ करें. किसी मंदिर या कन्याओं को चावल की खीर, सफेद मिठाई अथवा हरी मूंग भेंट करना आपके रुके हुए कार्यों में गति लाएगा.

शुभ अंक: 3, 5, 6

शुभ रंग: पन्ना हरा और दूधिया सफेद

कर्क राशि: 27 नवंबर 2026 (शुक्रवार)-आज का राशिफल

सप्ताह का पांचवां दिन कर्क जातकों के लिए आंतरिक मंथन और बाहरी नेटवर्क से जुड़ने का अनूठा अवसर लेकर आया है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी चंद्रदेव व्यय और दूरस्थ संपर्कों के द्वादश भाव (मिथुन राशि) में संचरण कर रहे हैं. पंचांग के अनुसार, आज मार्गशीर्ष कृष्ण तृतीया सुबह 09:51 बजे विराम लेगी और उसके उपरांत चतुर्थी तिथि आरंभ होगी; साथ ही दोपहर 03:09 बजे तक 'आर्द्रा नक्षत्र' व रात्रि 11:51 बजे तक 'शुभ योग' का मेल एकांत में रची गई रणनीतियों को मूर्त रूप देगा. ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर गौर करें तो सुख स्थान (चतुर्थ भाव) में स्वराशिस्थ शुक्र और बुध की युति पारिवारिक सुख-सुविधाओं में इजाफा कर रही है, द्वितीय भाव (सिंह राशि) में मंगल, देवगुरु बृहस्पति व केतु का जमावड़ा संचित पूंजी को सुरक्षा दे रहा है, जबकि पंचम स्थान पर बैठे सूर्य बौद्धिक निर्णयों को प्रखर बना रहे हैं.

कर्क करियर और कारोबार राशिफल (Kark Career Rashifal)

बारहवें भाव का चंद्रमा विदेशी व्यापार, शोध संस्थानों, मल्टीनेशनल कंपनियों, चिकित्सा और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों को किसी बाहरी क्लाइंट या दूसरे शहर के प्रोजेक्ट से बड़ा अवसर दिला सकता है. दफ्तर की राजनीति से दूर रहकर एकांत में किया गया आपका रणनीतिक काम वरिष्ठों की नजर में आएगा. व्यापारिक मोर्चे पर आयात-निर्यात या ऑनलाइन माध्यमों से नए सौदे पक्के हो सकते हैं—बस माल भेजने से पहले अग्रिम भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें.

कर्क आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Kark Money & Muhurat)

धन भाव पर देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव और चतुर्थ स्थान पर स्वराशि के शुक्र की उपस्थिति से पारिवारिक संपत्ति या पुराने निवेश से अच्छा मुनाफा हाथ लग सकता है. हालांकि, द्वादश चंद्रमा के चलते यात्रा, स्वास्थ्य या घर की साज-सज्जा पर अचानक जेब ढीली करनी पड़ सकती है. आज सुबह 10:49 से दोपहर 12:08 बजे तक राहुकाल प्रभावी रहेगा, ऐसे में किसी भी बड़े आर्थिक हस्तांतरण या खरीदारी को टाल दें और केवल दोपहर 12:09 से 12:29 बजे के बीच पड़ने वाले 'अभिजीत मुहूर्त' का ही लाभ उठाएं.

कर्क पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Kark Love & Family)

चतुर्थ भाव में शुक्र-बुध की युति के कारण परिवार में किसी मांगलिक आयोजन या वाहन-संपत्ति से जुड़ी सुखद चर्चा छिड़ सकती है, लेकिन द्वितीय भाव के मंगल को देखते हुए परिजनों से संवाद करते समय कठोर शब्दों के प्रयोग से बचें. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी की समझदारी किसी पारिवारिक उलझन को सहजता से सुलझा देगी. प्रेम संबंधों में पंचम सूर्य के तेज को शांत रखने के लिए पार्टनर पर अपने विचार थोपने के बजाय उनकी बात को भी बराबर जगह दें.

कर्क युवा और विद्यार्थी राशिफल (Kark Students & Youth)

विदेश में उच्च शिक्षा का सपना देख रहे छात्रों तथा मेडिकल, सिविल सेवा, कानून और इंजीनियरिंग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को आज आर्द्रा नक्षत्र की खोजी प्रवृत्ति का भरपूर लाभ मिलेगा. समूह में समय गंवाने के बजाय एकांत कमरे में बैठकर कठिन मॉक टेस्ट हल करना आपकी रैंक सुधार सकता है.

कर्क स्वास्थ्य राशिफल (Kark Health Rashifal)

द्वादश चंद्रमा और पंचम सूर्य के प्रभाव से नींद पूरी न होने की समस्या, आंखों में जलन या पैरों के निचले हिस्से में थकान उभर सकती है. सोने से कम से कम एक घंटा पहले मोबाइल स्क्रीन से दूरी बना लें और रात्रि भोजन में केवल हल्की व सुपाच्य चीजें ही शामिल करें.

कर्क राशि का आज का उपाय (Kark Rashi Upay)

शुक्रवार और शुभ योग के इस दुर्लभ मेल पर प्रातःकाल स्नान के पश्चात माता लक्ष्मी को कमल या सफेद गुलाब का फूल अर्पित करें तथा शिवलिंग पर कच्चे दूध से अभिषेक करें. किसी मंदिर या कन्याओं को चावल की खीर अथवा मिश्री दान करने से रुकी हुई योजनाएं फिर से चल पड़ेंगी.

शुभ अंक: 2, 6, 9

शुभ रंग: दूधिया सफेद और हल्का गुलाबी

सिंह राशि: 27 नवंबर 2026 (शुक्रवार)-आज का राशिफल

सूर्यदेव के स्वामित्व वाली सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन महत्वाकांक्षाओं को विस्तार देने और प्रभावशाली संपर्कों के जरिए बड़ी उपलब्धियां अर्जित करने का है. आपकी ही राशि यानी लग्न भाव में देवगुरु बृहस्पति, मंगल और केतु की त्रिवेणी आपके आत्मबल व नेतृत्व कौशल को शिखर पर पहुंचा रही है, वहीं चंद्रदेव दिनभर आपके लाभ और आय के एकादश स्थान (मिथुन राशि) में संचरण करेंगे. पंचांग की गणना बताती है कि प्रातः 09:51 बजे तक मार्गशीर्ष कृष्ण तृतीया तिथि रहने के उपरांत चतुर्थी लगेगी, जबकि दोपहर 03:09 बजे तक 'आर्द्रा नक्षत्र' और देर रात्रि 11:51 बजे तक 'शुभ योग' का संयोग आपके प्रयासों को ठोस परिणामों में बदलेगा. ग्रहों के अन्य समीकरणों में तृतीय भाव (तुला राशि) में स्वराशि के शुक्र और बुध की युति आपकी संवाद शैली को आकर्षण प्रदान कर रही है, जबकि सुख स्थान (चतुर्थ भाव) में बैठे राशि स्वामी सूर्य पारिवारिक व्यवस्थाओं के प्रति सजग रहने की प्रेरणा दे रहे हैं.

सिंह करियर और कारोबार राशिफल (Singh Career Rashifal)

एकादश भाव में आर्द्रा नक्षत्र के चंद्रमा की मौजूदगी और लग्नस्थ बृहस्पति के प्रभाव से प्रशासनिक सेवाओं, मीडिया, जनसंपर्क, वकालत और प्रबंधन से जुड़े पेशेवर किसी वरिष्ठ सहयोगी या पुराने क्लाइंट के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हासिल करेंगे. कार्यस्थल पर आपकी त्वरित निर्णय क्षमता वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास जीतेगी. व्यापारिक मोर्चे पर सरकारी निविदाओं या बाहरी राज्यों के नेटवर्क से नए अनुबंध पक्के होने के प्रबल संकेत हैं—बस कागजी शर्तों की बारीकी से पड़ताल किए बिना हस्ताक्षर न करें.

सिंह आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Singh Money & Muhurat)

लाभ स्थान पर चंद्रदेव के गोचर और लग्न में देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि से नियमित आमदनी के स्रोतों में इजाफा होगा तथा पूर्व में किए गए सुरक्षित निवेश से अच्छा लाभांश प्राप्त हो सकता है. दिखावे की खरीदारी पर अंकुश लगाएं. वैदिक पंचांग के अनुसार सुबह 10:49 से दोपहर 12:08 बजे तक राहुकाल सक्रिय रहेगा, इसलिए किसी भी जरूरी खरीदारी या नए सौदे की शुरुआत के लिए दोपहर 12:09 से 12:29 बजे के बीच पड़ने वाले 'अभिजीत मुहूर्त' का ही उपयोग करें.

सिंह पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Singh Love & Family)

चतुर्थ भाव में सूर्य और लग्न में मंगल की स्थिति को देखते हुए घर के वरिष्ठ सदस्यों या माताजी के साथ संवाद करते समय स्वभाव की तेजी और अहंकार को बीच में न आने दें. तृतीय भाव में बुध-शुक्र की युति के कारण छोटे भाई-बहनों का स्नेह और सहयोग आपका उत्साह बढ़ाएगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी की सूझबूझ से घरेलू तालमेल बना रहेगा, वहीं प्रेम संबंधों में पार्टनर के प्रति विनम्र रवैया रिश्ते को नई गहराई प्रदान करेगा.

सिंह युवा और विद्यार्थी राशिफल (Singh Students & Youth)

आर्द्रा नक्षत्र की तीक्ष्ण बौद्धिक ऊर्जा और लग्न में गुरु-मंगल का संयोग सिविल सेवा, रक्षा भर्ती, इंजीनियरिंग और प्रबंधन की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को व्यावहारिक दृष्टिकोण देगा. पुराने प्रश्नपत्रों को निर्धारित समय सीमा में हल करना आज आपकी तैयारी को धार देगा.

सिंह स्वास्थ्य राशिफल (Singh Health Rashifal)

लग्न में मंगल और चतुर्थ भाव में सूर्य के असर से शरीर में पित्त, सीने में हल्की जलन या रक्तचाप में उतार-चढ़ाव महसूस हो सकता है. प्रातःकाल ध्यान व अनुलोम-विलोम का अभ्यास करें तथा अत्यधिक मिर्च-मसालेदार भोजन से दूरी बनाकर रखें.

सिंह राशि का आज का उपाय (Singh Rashi Upay)

शुक्रवार और शुभ योग के इस दुर्लभ मेल पर प्रातःकाल स्नान के बाद माता लक्ष्मी को लाल या गुलाबी पुष्प व मिश्री अर्पित करें तथा श्री सूक्त का पाठ करें. किसी मंदिर या कन्याओं को चावल की खीर, सफेद मिठाई अथवा अनार भेंट करने से रुकी हुई योजनाएं फिर से गति पकड़ेंगी.

शुभ अंक: 1, 3, 9

शुभ रंग: सुनहरा पीला और केसरिया

कन्या राशि: 27 नवंबर 2026 (शुक्रवार)-आज का राशिफल

बुध के स्वामित्व वाली कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्रवार का दिन व्यावसायिक कौशल और रणनीतिक योजना से कार्यक्षेत्र में नई ऊंचाइयां छूने का है. चंद्रदेव दिनभर आपके कर्म और प्रतिष्ठा के दशम स्थान (मिथुन राशि) में संचरण करेंगे, जिससे पेशेवर जीवन में व्यस्तता और उपलब्धियों का दौर बना रहेगा. पंचांग की गणना बताती है कि प्रातः 09:51 बजे तक मार्गशीर्ष कृष्ण तृतीया तिथि रहने के पश्चात चतुर्थी लगेगी, वहीं अपराह्न 03:09 बजे तक 'आर्द्रा नक्षत्र' और देर रात्रि 11:51 बजे तक 'शुभ योग' का संयोग आपकी विश्लेषणात्मक बुद्धि को सटीक परिणामों में ढालेगा. ग्रहों की गोचरीय चाल पर नजर डालें तो धन भाव (द्वितीय स्थान) में राशि स्वामी बुध और स्वराशिस्थ शुक्र की युति संचित कोष बढ़ा रही है, तीसरे भाव में बैठे सूर्य आपके साहस को धार देंगे, जबकि द्वादश भाव (सिंह राशि) में देवगुरु बृहस्पति, मंगल व केतु की त्रिवेणी दूरस्थ संपर्कों से अवसर दिलाने के साथ खर्चों पर नियंत्रण रखने की सलाह दे रही है.

कन्या करियर और कारोबार राशिफल (Kanya Career Rashifal)

कर्म स्थान पर आर्द्रा नक्षत्र के चंद्रमा की सक्रियता से अकाउंटेंसी, डेटा एनालिसिस, शिक्षण, वकालत, प्रबंधन और मल्टीनेशनल कंपनियों से जुड़े पेशेवर किसी जटिल समस्या का समाधान खोजकर वरिष्ठों की प्रशंसा बटोरेंगे. दफ्तर में लंबित विभागीय फाइलों को निपटाने में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. व्यापारिक मोर्चे पर बाहरी राज्यों या पुराने क्लाइंट्स से बड़े ऑर्डर मिलने के योग हैं—सिर्फ किसी भी नए अनुबंध की शर्तों को स्वयं जांचने के बाद ही अंतिम मुहर लगाएं.

कन्या आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Kanya Money & Muhurat)

द्वितीय भाव में स्वराशि के शुक्र और बुध की युति से नियमित आमदनी में निरंतरता बनी रहेगी तथा कहीं अटका हुआ पुराना भुगतान वापस मिल सकता है. बारहवें भाव में देवगुरु बृहस्पति और मंगल की उपस्थिति के कारण यात्रा या धार्मिक कार्यों पर कुछ धन व्यय होने के संकेत हैं. वैदिक पंचांग के अनुसार सुबह 10:49 से दोपहर 12:08 बजे तक राहुकाल सक्रिय रहेगा, इसलिए किसी भी जरूरी खरीदारी या नए सौदे की शुरुआत के लिए दोपहर 12:09 से 12:29 बजे के बीच पड़ने वाले 'अभिजीत मुहूर्त' का ही लाभ उठाएं.

कन्या पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Kanya Love & Family)

तृतीय भाव में विराजमान सूर्य के सहयोग से छोटे भाई-बहनों के साथ रिश्ते प्रगाढ़ होंगे और परिवार में किसी मांगलिक आयोजन को लेकर सार्थक विचार-विमर्श होगा. दांपत्य जीवन में आपसी सामंजस्य गहरा होगा; जीवनसाथी की सलाह किसी घरेलू उलझन को सुलझाने में कारगर साबित होगी. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन अनुकूल है—पार्टनर के साथ स्पष्ट और शांत संवाद रिश्तों में नया विश्वास जगाएगा.

कन्या युवा और विद्यार्थी राशिफल (Kanya Students & Youth)

दशम भाव में चंद्रमा और द्वितीय भाव में बुध-शुक्र की युति चार्टर्ड अकाउंटेंसी, विज्ञान, इंजीनियरिंग, सिविल सेवा और विदेश में उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं की एकाग्रता को नई धार देगी. कठिन विषयों के शॉर्ट नोट्स तैयार करना और शिक्षकों से मार्गदर्शन लेना आज आपकी तैयारी को मजबूती प्रदान करेगा.

कन्या स्वास्थ्य राशिफल (Kanya Health Rashifal)

द्वादश भाव में मंगल-केतु की उपस्थिति और बदलते मौसम के कारण अनिद्रा, आंखों में थकान या पाचन तंत्र में संवेदनशीलता उभर सकती है. रात्रि भोजन में हल्की व सुपाच्य चीजें ग्रहण करें, देर रात तक स्क्रीन देखने से परहेज करें और दिनभर पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं.

कन्या राशि का आज का उपाय (Kanya Rashi Upay)

शुक्रवार और शुभ योग के इस उत्तम संयोग पर प्रातःकाल स्नान के पश्चात माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प व मिश्री अर्पित करें तथा श्री सूक्त या कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें. किसी मंदिर या कन्याओं को चावल की खीर, सफेद मिठाई अथवा हरी मूंग भेंट करना आपके रुके हुए कार्यों में गति लाएगा.

शुभ अंक: 3, 5, 6

शुभ रंग: पन्ना हरा और दूधिया सफेद

तुला राशि: 27 नवंबर 2026 (शुक्रवार)-आज का राशिफल

सप्ताह का पांचवां दिन तुला राशि वालों के लिए सौभाग्य और व्यक्तित्व निखार का अनूठा संगम लेकर आया है, क्योंकि आपकी ही राशि में स्वराशि के शुक्र और बुध की युति 'मालव्य राजयोग' जैसा प्रभाव रच रही है. चंद्रदेव दिनभर आपके धर्म और भाग्य के नवम भाव (मिथुन राशि) में संचरण करेंगे, जिससे रुके हुए प्रयासों को गति मिलेगी. वैदिक पंचांग बताता है कि सुबह 09:51 बजे तक मार्गशीर्ष कृष्ण तृतीया तिथि रहने के पश्चात चतुर्थी लगेगी, वहीं अपराह्न 03:09 बजे तक 'आर्द्रा नक्षत्र' और देर रात्रि 11:51 बजे तक 'शुभ योग' का संयोग आपकी दूरदर्शी सोच को सफल परिणामों में ढालेगा. ग्रहों के अन्य समीकरणों में लाभ स्थान (एकादश भाव) में देवगुरु बृहस्पति, मंगल व केतु का जमावड़ा आय के नए स्रोत खोल रहा है, जबकि धन भाव के सूर्य परिवार व वाणी में संयम बरतने की प्रेरणा दे रहे हैं.

तुला करियर और कारोबार राशिफल (Tula Career Rashifal)

भाग्य स्थान पर चंद्रमा के गोचर और लग्न में बुध-शुक्र की युति से उच्च शिक्षा, कानून, डिजाइनिंग, कला, मीडिया और सलाहकार क्षेत्र से जुड़े पेशेवर किसी प्रभावशाली मार्गदर्शक या वरिष्ठ अधिकारी के सहयोग से बड़ी उपलब्धि अर्जित करेंगे. कार्यस्थल पर आपकी कूटनीतिक सूझबूझ जटिल परिस्थितियों को भी आपके पक्ष में मोड़ देगी. व्यापार जगत में दूरस्थ बाजारों या विदेशी संपर्कों से नए अनुबंध पक्के होने के प्रबल संकेत हैं—सिर्फ साझेदारी के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से पहले उनकी सूक्ष्म पड़ताल अवश्य कर लें.

तुला आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Tula Money & Muhurat)

एकादश भाव में विराजमान देवगुरु बृहस्पति और मंगल की शुभ स्थिति से आमदनी में इजाफा होगा तथा पूर्व निवेश से अच्छा लाभांश प्राप्त हो सकता है. द्वितीय भाव के सूर्य को देखते हुए पारिवारिक जरूरतों या किसी मांगलिक आयोजन पर धन व्यय होने के योग हैं, हालांकि दिखावे के खर्चों पर नियंत्रण रखें. पंचांग के अनुसार सुबह 10:49 से दोपहर 12:08 बजे तक राहुकाल सक्रिय रहेगा, इसलिए किसी भी आवश्यक खरीदारी या नए सौदे की शुरुआत के लिए दोपहर 12:09 से 12:29 बजे के बीच पड़ने वाले 'अभिजीत मुहूर्त' का ही चयन करें.

तुला पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Tula Love & Family)

नवम भाव में चंद्रमा के आगमन से पिता और घर के बुजुर्गों का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा, साथ ही किसी धार्मिक या पारिवारिक यात्रा की योजना बन सकती है. द्वितीय भाव के सूर्य के कारण कुटुंब के सदस्यों से बातचीत करते समय वाणी में कठोरता न आने दें. दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी—लग्नस्थ शुक्र के प्रभाव से जीवनसाथी और प्रेम पार्टनर के साथ आत्मीय संवाद रिश्तों में नई ताजगी भरेगा.

तुला युवा और विद्यार्थी राशिफल (Tula Students & Youth)

नवम भाव में आर्द्रा नक्षत्र के चंद्रमा की जिज्ञासु ऊर्जा शोध, कानून, प्रबंधन, कला और विदेश में उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं की बौद्धिक एकाग्रता को नई दिशा देगी. वरिष्ठ शिक्षकों से मार्गदर्शन लेना और समूह चर्चा में हिस्सा लेना आज आपकी तैयारी को निखारेगा.

तुला स्वास्थ्य राशिफल (Tula Health Rashifal)

द्वितीय भाव में सूर्य और एकादश भाव में मंगल-केतु के प्रभाव से आंखों में हल्की जलन, गले में संवेदनशीलता या थकान महसूस हो सकती है. संतुलित आहार ग्रहण करें, अत्यधिक मिर्च-मसालेदार भोजन से दूरी बनाएं और दिनचर्या में प्रातःकालीन ध्यान व टहलने को शामिल करें.

तुला राशि का आज का उपाय (Tula Rashi Upay)

शुक्रवार और शुभ योग के इस उत्तम संयोग पर प्रातःकाल स्नान के पश्चात माता लक्ष्मी को सफेद गुलाब या कमल का फूल अर्पित करें तथा श्री सूक्त का पाठ करें. किसी मंदिर या कन्याओं को चावल की खीर, सफेद मिठाई अथवा मिश्री भेंट करना आपके रुके हुए कार्यों में गति लाएगा.

शुभ अंक: 2, 6, 7

शुभ रंग: दूधिया सफेद और हल्का गुलाबी

वृश्चिक राशि: 27 नवंबर 2026 (शुक्रवार)-आज का राशिफल

सूर्यदेव आपकी ही राशि यानी लग्न भाव में विराजमान होकर आपके आत्मविश्वास और निर्णायक क्षमता को नई ऊंचाई दे रहे हैं, वहीं चंद्रदेव दिनभर गूढ़ रहस्य, शोध और आकस्मिक बदलाव के अष्टम स्थान (मिथुन राशि) में गतिशील रहेंगे. पंचांग की गणनानुसार, सुबह 09:51 बजे तक मार्गशीर्ष कृष्ण तृतीया तिथि रहने के पश्चात चतुर्थी लगेगी, जबकि अपराह्न 03:09 बजे तक 'आर्द्रा नक्षत्र' और देर रात्रि 11:51 बजे तक 'शुभ योग' का संयोग आपकी अंतर्दृष्टि व समस्या सुलझाने की कला को धार देगा. ग्रहों के अन्य समीकरणों पर गौर करें तो कर्म भाव (दशम स्थान) में राशि स्वामी मंगल, देवगुरु बृहस्पति व केतु का जमावड़ा कार्यस्थल पर बड़ी उपलब्धियों की नींव रख रहा है, हालांकि द्वादश भाव में स्वराशिस्थ शुक्र और बुध की युति विदेशी संपर्कों से लाभ दिलाने के साथ खर्चों पर अंकुश लगाने की अपेक्षा रखती है.

वृश्चिक करियर और कारोबार राशिफल (Vrishchik Career Rashifal)

दशम भाव में मंगल-गुरु की प्रबल युति से रक्षा, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, प्रशासन, कानून और डेटा विश्लेषण से जुड़े पेशेवर किसी जटिल प्रोजेक्ट का सटीक समाधान निकालकर उच्चाधिकारियों की सराहना बटोरेंगे. अष्टम भाव के चंद्रमा के प्रभाव से शोध व तकनीकी कार्यों में छिपी हुई बारीकियां आसानी से पकड़ में आएंगी. व्यापारिक मोर्चे पर दूरस्थ संपर्कों या पुराने क्लाइंट्स से नए अनुबंध पक्के होने के आसार हैं—केवल दस्तावेजों की शर्तों को अंतिम रूप देने से पहले स्वयं उनकी पड़ताल कर लें.

वृश्चिक आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Vrishchik Money & Muhurat)

कर्म स्थान पर बैठे देवगुरु बृहस्पति और मंगल की शुभ दृष्टि से व्यावसायिक मुनाफे में निरंतरता बनी रहेगी और कहीं अटका हुआ पुराना भुगतान प्राप्त हो सकता है. द्वादश भाव में बुध-शुक्र की युति और अष्टम चंद्रमा को देखते हुए यात्रा या सुख-सुविधाओं पर कुछ धन व्यय होने के संकेत हैं, इसलिए सट्टेबाजी से दूर रहें. वैदिक पंचांग के अनुसार सुबह 10:49 से दोपहर 12:08 बजे तक राहुकाल सक्रिय रहेगा, ऐसे में किसी भी जरूरी खरीदारी या नए सौदे की शुरुआत के लिए दोपहर 12:09 से 12:29 बजे के बीच पड़ने वाले 'अभिजीत मुहूर्त' का ही उपयोग करें.

वृश्चिक पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Vrishchik Love & Family)

लग्न भाव में सूर्य की उपस्थिति को देखते हुए परिवार के सदस्यों से बातचीत करते समय स्वभाव में तेजी या अहंकार को हावी न होने दें. वैवाहिक जीवन में आपसी समझ और धैर्य से रिश्तों की गर्माहट बनी रहेगी; जीवनसाथी की सलाह किसी पारिवारिक उलझन को सुलझाने में कारगर साबित होगी. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन संयमित रहने का है—पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें और अनावश्यक संदेह को संवाद के बीच न आने दें.

वृश्चिक युवा और विद्यार्थी राशिफल (Vrishchik Students & Youth)

अष्टम भाव में आर्द्रा नक्षत्र के चंद्रमा की खोजी प्रवृत्ति और दशम भाव में मंगल-गुरु की युति शोध, मेडिकल, सिविल सेवा, रक्षा भर्ती और तकनीकी विषयों की तैयारी कर रहे युवाओं की एकाग्रता को नई धार देगी. एकांत में बैठकर कठिन अध्यायों का अभ्यास करना आज बेहद लाभकारी सिद्ध होगा.

वृश्चिक स्वास्थ्य राशिफल (Vrishchik Health Rashifal)

अष्टम भाव में चंद्रमा और लग्न में सूर्य की स्थिति के कारण पाचन तंत्र में संवेदनशीलता, एसिडिटी या आंखों में हल्की जलन महसूस हो सकती है. वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें, अत्यधिक मिर्च-मसालेदार भोजन से परहेज करें और दिनभर पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं.

वृश्चिक राशि का आज का उपाय (Vrishchik Rashi Upay)

शुक्रवार और शुभ योग के इस उत्तम संयोग पर प्रातःकाल स्नान के पश्चात माता लक्ष्मी को लाल या गुलाबी पुष्प व मिश्री अर्पित करें तथा श्री सूक्त का पाठ करें. किसी मंदिर या कन्याओं को चावल की खीर, सफेद मिठाई अथवा अनार भेंट करना आपके रुके हुए कार्यों में गति लाएगा.

शुभ अंक: 1, 8, 9

शुभ रंग: गहरा लाल और दूधिया सफेद

धनु राशि: 27 नवंबर 2026 (शुक्रवार)-आज का राशिफल

सप्ताह का पांचवां दिन धनु राशि वालों के लिए साझेदारी, जनसंपर्क और दूरगामी योजनाओं को साकार करने का अवसर लेकर आया है, क्योंकि चंद्रदेव दिनभर आपके सप्तम भाव (मिथुन राशि) में संचरण करेंगे. पंचांग की गणना बताती है कि प्रातः 09:51 बजे तक मार्गशीर्ष कृष्ण तृतीया तिथि रहने के पश्चात चतुर्थी लगेगी, वहीं अपराह्न 03:09 बजे तक 'आर्द्रा नक्षत्र' और देर रात्रि 11:51 बजे तक 'शुभ योग' का संयोग आपके व्यावसायिक निर्णयों को व्यावहारिक मजबूती देगा. ग्रहों के अन्य समीकरणों पर गौर करें तो भाग्य स्थान (नवम भाव) में आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, मंगल व केतु की त्रिवेणी किस्मत का प्रबल साथ दिला रही है, लाभ भाव (एकादश स्थान) में स्वराशिस्थ शुक्र और बुध की युति आय के नए द्वार खोल रही है, जबकि व्यय स्थान (द्वादश भाव) में बैठे सूर्य विदेशी संपर्कों से अवसर दिलाने के साथ अनावश्यक खर्चों पर नजर रखने का संकेत दे रहे हैं.

धनु करियर और कारोबार राशिफल (Dhanu Career Rashifal)

नवम भाव में राशि स्वामी बृहस्पति और मंगल की युति से उच्च शिक्षा, कानून, प्रशासनिक सेवा, बैंकिंग, सलाहकार और मीडिया से जुड़े जातक किसी वरिष्ठ मार्गदर्शक या पिता के सहयोग से बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे. सप्तम भाव के चंद्रमा के प्रभाव से कार्यस्थल पर टीम वर्क और क्लाइंट मीटिंग सफल रहेंगी. व्यापार जगत में साझेदारी के कार्यों से अच्छा मुनाफा होगा तथा बाहरी राज्यों से नए ऑर्डर मिल सकते हैं—केवल अनुबंध की शर्तों को स्वयं जांचने के बाद ही हस्ताक्षर करें.

धनु आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Dhanu Money & Muhurat)

एकादश भाव में विराजमान स्वराशि के शुक्र और बुध की युति के कारण नियमित आमदनी में वृद्धि होगी तथा पूर्व निवेश से अच्छा लाभांश प्राप्त हो सकता है. द्वादश सूर्य को देखते हुए यात्रा या पारिवारिक दायित्वों पर कुछ धन व्यय होने के संकेत हैं, हालांकि सट्टेबाजी से दूर रहें. वैदिक कालगणना के अनुसार सुबह 10:49 से दोपहर 12:08 बजे तक राहुकाल सक्रिय रहेगा, इसलिए किसी भी जरूरी खरीदारी या नए सौदे की शुरुआत के लिए दोपहर 12:09 से 12:29 बजे के बीच पड़ने वाले 'अभिजीत मुहूर्त' का ही चयन करें.

धनु पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Dhanu Love & Family)

सप्तम भाव में चंद्रमा के गोचर से जीवनसाथी का भरपूर सहयोग और भावनात्मक संबल मिलेगा, जिससे घर में किसी मांगलिक या धार्मिक आयोजन की रूपरेखा बन सकती है. नवम भाव के गुरु-मंगल के असर से पिता व गुरुजनों का आशीर्वाद आपका मनोबल बढ़ाएगा. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन खुशनुमा है—एकादश शुक्र के प्रभाव से पार्टनर के साथ स्पष्ट संवाद आपसी विश्वास को नई गहराई देगा.

धनु युवा और विद्यार्थी राशिफल (Dhanu Students & Youth)

नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति और सप्तम भाव में आर्द्रा नक्षत्र के चंद्रमा की स्थिति सिविल सेवा, न्यायिक सेवा, प्रबंधन, इंजीनियरिंग और विदेश में उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं की एकाग्रता को निखारेगी. समूह चर्चा और पुराने प्रश्नपत्रों का अभ्यास करना आज बेहद लाभकारी रहेगा.

धनु स्वास्थ्य राशिफल (Dhanu Health Rashifal)

द्वादश भाव में सूर्य और नवम भाव में मंगल-केतु की उपस्थिति के कारण अनिद्रा, आंखों में हल्की थकान या पैरों में दर्द महसूस हो सकता है. प्रातःकाल ध्यान व हल्का व्यायाम करें, देर रात तक स्क्रीन देखने से परहेज करें और दिनभर पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं.

धनु राशि का आज का उपाय (Dhanu Rashi Upay)

शुक्रवार और शुभ योग के इस उत्तम संयोग पर प्रातःकाल स्नान के पश्चात माता लक्ष्मी को पीले या सफेद पुष्प व मिश्री अर्पित करें तथा विष्णु सहस्रनाम या श्री सूक्त का पाठ करें. किसी मंदिर या कन्याओं को चावल की खीर, केसरयुक्त दूध अथवा पीली मिठाई भेंट करना आपके रुके हुए कार्यों में गति लाएगा.

शुभ अंक: 3, 6, 9

शुभ रंग: सुनहरा पीला और दूधिया सफेद

मकर राशि: 27 नवंबर 2026 (शुक्रवार)-आज का राशिफल

शनिदेव के स्वामित्व वाली मकर राशि के जातकों के लिए शुक्रवार का दिन कार्यक्षेत्र में रणनीतिक अनुशासन और करियर के नए सोपान चढ़ने का संकेत लेकर आया है. आपके कर्म स्थान यानी दशम भाव (तुला राशि) में स्वराशिस्थ शुक्र और बुध की युति 'मालव्य राजयोग' जैसा सशक्त प्रभाव बना रही है, वहीं चंद्रदेव दिनभर आपके रोग, ऋण और प्रतिस्पर्धा के छठे भाव (मिथुन राशि) में संचरण करेंगे. पंचांग की गणना बताती है कि प्रातः 09:51 बजे तक मार्गशीर्ष कृष्ण तृतीया तिथि रहने के पश्चात चतुर्थी लगेगी, जबकि अपराह्न 03:09 बजे तक 'आर्द्रा नक्षत्र' और देर रात्रि 11:51 बजे तक 'शुभ योग' का मेल आपकी परिश्रमशीलता को ठोस परिणामों में ढालेगा. ग्रहों के अन्य समीकरणों में लाभ भाव (एकादश स्थान) पर विराजमान सूर्य प्रभावशाली संपर्कों से लाभ दिलाएंगे, हालांकि अष्टम भाव (सिंह राशि) में देवगुरु बृहस्पति, मंगल व केतु का जमावड़ा स्वास्थ्य व गोपनीय योजनाओं के प्रति सजग रहने की सलाह दे रहा है.

मकर करियर और कारोबार राशिफल (Makar Career Rashifal)

दशम भाव में शुक्र-बुध की राजयोगकारी युति के चलते प्रशासन, इंजीनियरिंग, बैंकिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, कानूनी सलाह और प्रबंधन से जुड़े पेशेवरों को कोई बड़ी जिम्मेदारी या पदोन्नति का प्रस्ताव मिल सकता है. छठे स्थान के चंद्रमा की बदौलत दफ्तर में आपके विरोधी शांत रहेंगे और लंबित मामले सुलझेंगे. व्यापारिक मोर्चे पर सरकारी निविदाओं या बाहरी राज्यों के क्लाइंट्स से नए अनुबंध पक्के होने के आसार हैं—केवल कागजी शर्तों पर हस्ताक्षर करने से पहले सूक्ष्म जांच अवश्य करें.

मकर आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Makar Money & Muhurat)

एकादश भाव में सूर्य की मजबूती और कर्म भाव के शुक्र के प्रभाव से नियमित आमदनी बढ़ेगी तथा कहीं फंसा हुआ पुराना भुगतान वापस मिल सकता है. अष्टम भाव में मंगल-केतु की मौजूदगी को देखते हुए शेयर बाजार के जोखिम भरे सौदों या किसी को उधार देने से बचें. वैदिक पंचांग के अनुसार सुबह 10:49 से दोपहर 12:08 बजे तक राहुकाल सक्रिय रहेगा, इसलिए किसी भी आवश्यक खरीदारी या नए काम की शुरुआत के लिए दोपहर 12:09 से 12:29 बजे के बीच पड़ने वाले 'अभिजीत मुहूर्त' का ही चयन करें.

मकर पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Makar Love & Family)

एकादश भाव के सूर्य के सहयोग से बड़े भाई-बहनों और वरिष्ठ परिजनों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा, साथ ही परिवार में किसी मांगलिक आयोजन पर सार्थक चर्चा होगी. वैवाहिक जीवन में आपसी सामंजस्य बना रहेगा; कार्य की व्यस्तता के बीच जीवनसाथी की भावनाओं को समय देना रिश्ते में ताजगी लाएगा. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन मधुर है—पार्टनर के साथ स्पष्ट संवाद किसी पुरानी गलतफहमी को दूर करेगा.

मकर युवा और विद्यार्थी राशिफल (Makar Students & Youth)

छठे भाव में आर्द्रा नक्षत्र के चंद्रमा की तीव्र बौद्धिक ऊर्जा और दशम स्थान पर बुध-शुक्र की युति सिविल सेवा, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कानून, प्रबंधन और तकनीकी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को प्रतिस्पर्धी बढ़त दिलाएगी. समयबद्ध मॉक टेस्ट हल करना आज बेहद फलदायी सिद्ध होगा.

मकर स्वास्थ्य राशिफल (Makar Health Rashifal)

छठे भाव में चंद्रमा और अष्टम स्थान पर मंगल-केतु की उपस्थिति के कारण पाचन तंत्र में संवेदनशीलता, कमर के निचले हिस्से में जकड़न या मौसमी जुकाम उभर सकता है. संतुलित व सुपाच्य आहार ग्रहण करें, अत्यधिक तैलीय भोजन से दूरी बनाएं और प्रातःकाल हल्के व्यायाम को दिनचर्या में शामिल करें.

मकर राशि का आज का उपाय (Makar Rashi Upay)

शुक्रवार और शुभ योग के इस उत्तम संयोग पर प्रातःकाल स्नान के पश्चात माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प व मिश्री अर्पित करें तथा श्री सूक्त या कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें. किसी मंदिर या कन्याओं को चावल की खीर, सफेद मिठाई अथवा काले तिल के लड्डू भेंट करने से रुके हुए कार्यों में गति आएगी.

शुभ अंक: 4, 6, 8

शुभ रंग: आसमानी नीला और दूधिया सफेद

कुंभ राशि: 27 नवंबर 2026 (शुक्रवार)-आज का राशिफल

सप्ताह का पांचवां दिन कुंभ राशि वालों की बौद्धिक मौलिकता, रचनात्मक योजनाओं और दूरगामी भाग्य को प्रबल करने वाला साबित होगा. चंद्रदेव आज आपकी शिक्षा, संतान और विवेक के पंचम स्थान (मिथुन राशि) में गतिशील हैं, वहीं भाग्य भाव (नवम स्थान) में स्वराशि के शुक्र और बुध की युति किस्मत का पूरा साथ दिला रही है. वैदिक पंचांग देखें तो सुबह 09:51 बजे तक मार्गशीर्ष कृष्ण तृतीया तिथि रहने के पश्चात चतुर्थी प्रारंभ होगी, जबकि दोपहर 03:09 बजे तक 'आर्द्रा नक्षत्र' और देर रात्रि 11:51 बजे तक 'शुभ योग' का संयोग आपके नवाचारों को व्यावहारिक सफलता देगा. ग्रहों के अन्य समीकरणों पर नजर डालें तो कर्म स्थान (दशम भाव) में विराजमान सूर्य कार्यक्षेत्र में नेतृत्व की भूमिका निभाने को प्रेरित कर रहे हैं, जबकि सप्तम भाव (सिंह राशि) में देवगुरु बृहस्पति, मंगल व केतु की त्रिवेणी साझेदारी और दांपत्य संबंधों में संतुलन साधने का संदेश दे रही है.

कुंभ करियर और कारोबार राशिफल (Kumbh Career Rashifal)

दशम भाव में सूर्य की मजबूती और नवम स्थान पर शुक्र-बुध की युति से सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, शिक्षण, शोध, मीडिया और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े पेशेवर किसी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को समयबद्ध तरीके से पूरा कर लेंगे. पंचम भाव के चंद्रमा की बदौलत कार्यस्थल पर आपके मौलिक सुझावों को वरिष्ठ अधिकारियों की स्वीकृति मिलेगी. व्यापार जगत में दूरस्थ बाजारों या बाहरी संपर्कों से नए सौदे पक्के हो सकते हैं—बस सप्तम भाव में मंगल-केतु की मौजूदगी को देखते हुए किसी भी व्यावसायिक साझेदार के साथ शर्तों को पारदर्शी व लिखित रूप में रखें.

कुंभ आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Kumbh Money & Muhurat)

नवम भाव में विराजमान स्वराशि के शुक्र और पंचम स्थान के चंद्रमा की शुभ दृष्टि से आमदनी के प्रवाह में निरंतरता बनी रहेगी तथा पूर्व में किए गए सुरक्षित निवेश से अच्छा लाभांश प्राप्त हो सकता है. दिखावे या बिना सोचे-समझे की गई खरीदारी पर अंकुश लगाएं. पंचांग की गणना के अनुसार सुबह 10:49 से दोपहर 12:08 बजे तक राहुकाल प्रभावी रहेगा, इसलिए किसी भी जरूरी खरीदारी या नए अनुबंध की शुरुआत के लिए दोपहर 12:09 से 12:29 बजे के बीच पड़ने वाले 'अभिजीत मुहूर्त' का ही चयन करें.

कुंभ पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Kumbh Love & Family)

पंचम भाव में चंद्रमा के गोचर से संतान पक्ष की किसी उपलब्धि से मन प्रसन्न रहेगा और घर में किसी मांगलिक या धार्मिक आयोजन की रूपरेखा बन सकती है. सप्तम भाव में मंगल-केतु के प्रभाव को देखते हुए वैवाहिक जीवन में छोटी बातों पर तीखी प्रतिक्रिया देने से बचें और जीवनसाथी के दृष्टिकोण को महत्व दें. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन अनुकूल है—आपसी संवाद रिश्तों में नया विश्वास जगाएगा.

कुंभ युवा और विद्यार्थी राशिफल (Kumbh Students & Youth)

पंचम भाव में आर्द्रा नक्षत्र के चंद्रमा की जिज्ञासु ऊर्जा और नवम स्थान पर बुध-शुक्र की युति कोडिंग, विज्ञान, कानून, प्रबंधन और विदेश में उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं की एकाग्रता को निखारेगी. कठिन विषयों के नोट्स दोहराना और समूह चर्चा में भाग लेना आज विशेष लाभकारी सिद्ध होगा.

कुंभ स्वास्थ्य राशिफल (Kumbh Health Rashifal)

सप्तम भाव में मंगल-केतु की उपस्थिति और बदलते मौसम के कारण पेट में हल्की जलन, एसिडिटी या पैरों में थकान महसूस हो सकती है. रात्रि भोजन में हल्की व सुपाच्य चीजें शामिल करें, अत्यधिक मिर्च-मसालेदार आहार से परहेज करें और प्रातःकाल टहलने व प्राणायाम को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं.

कुंभ राशि का आज का उपाय (Kumbh Rashi Upay)

शुक्रवार और शुभ योग के इस उत्तम संयोग पर प्रातःकाल स्नान के पश्चात माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प व मिश्री अर्पित करें तथा श्री सूक्त का पाठ करें. किसी मंदिर या कन्याओं को चावल की खीर, सफेद मिठाई अथवा नीले या सफेद वस्त्र भेंट करना आपके रुके हुए कार्यों में गति लाएगा.

शुभ अंक: 4, 6, 8

शुभ रंग: आसमानी नीला और दूधिया सफेद

मीन राशि: 27 नवंबर 2026 (शुक्रवार)-आज का राशिफल

सप्ताह का पांचवां दिन मीन जातकों के लिए घरेलू सुख-सुविधाओं को संवारने और दूरदर्शी भाग्य के सहारे अपने लंबित लक्ष्यों को पूरा करने का अवसर ला रहा है. चंद्रदेव आज आपके सुख और परिवार के चतुर्थ स्थान (मिथुन राशि) में गतिशील हैं, वहीं भाग्य भाव (नवम स्थान) में विराजमान सूर्यदेव उच्चाधिकारियों व वरिष्ठों के मार्गदर्शन से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं. पंचांग की गणनानुसार, सुबह 09:51 बजे तक मार्गशीर्ष कृष्ण तृतीया तिथि रहने के पश्चात चतुर्थी प्रारंभ होगी, जबकि अपराह्न 03:09 बजे तक 'आर्द्रा नक्षत्र' और देर रात्रि 11:51 बजे तक 'शुभ योग' का संयोग आपके रचनात्मक प्रयासों को सार्थक दिशा देगा. ग्रहों के अन्य समीकरणों पर गौर करें तो छठे भाव (सिंह राशि) में राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति, मंगल व केतु की त्रिवेणी विरोधियों पर बढ़त दिला रही है, हालांकि अष्टम भाव (तुला राशि) में स्वराशि के शुक्र और बुध की युति गोपनीय वित्तीय मामलों व सेहत के प्रति सजग रहने का संकेत दे रही है.

मीन करियर और कारोबार राशिफल (Meen Career Rashifal)

नवम भाव में सूर्य की प्रबल स्थिति और छठे स्थान में गुरु-मंगल के प्रभाव से शिक्षा, बैंकिंग, चिकित्सा, प्रशासन, कानून और सलाहकार क्षेत्र से जुड़े पेशेवर किसी बड़ी विभागीय चुनौती को आसानी से पार कर लेंगे. चतुर्थ भाव के चंद्रमा के चलते वर्क फ्रॉम होम या रीयल एस्टेट व निर्माण कार्यों से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलेगा. व्यापार जगत में दूरस्थ बाजारों से नए ऑर्डर मिलने के आसार हैं—केवल अष्टम भाव के बुध-शुक्र को देखते हुए किसी भी साझेदारी अनुबंध या टैक्स संबंधी दस्तावेज पर आंख मूंदकर हस्ताक्षर न करें.

मीन आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Meen Money & Muhurat)

नवम भाव के सूर्य के सहयोग से पैतृक संपत्ति या पूर्व में किए गए सुरक्षित निवेश से अच्छा मुनाफा प्राप्त होने के योग बन रहे हैं. अष्टम स्थान में शुक्र-बुध की युति के कारण आकस्मिक धन लाभ की संभावना तो रहेगी, लेकिन घरेलू साज-सज्जा या वाहन मरम्मत पर भी जेब ढीली हो सकती है. वैदिक पंचांग के अनुसार सुबह 10:49 से दोपहर 12:08 बजे तक राहुकाल सक्रिय रहेगा, इसलिए किसी भी आवश्यक खरीदारी या नए सौदे की शुरुआत के लिए दोपहर 12:09 से 12:29 बजे के बीच पड़ने वाले 'अभिजीत मुहूर्त' का ही चयन करें.

मीन पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Meen Love & Family)

चतुर्थ भाव में चंद्रमा के गोचर से माताजी का स्नेह और सहयोग प्राप्त होगा तथा घर में किसी मांगलिक या धार्मिक आयोजन पर सार्थक चर्चा छिड़ सकती है. नवम सूर्य के प्रभाव से पिता या गुरुजनों की सलाह किसी पारिवारिक निर्णय में मार्गदर्शक बनेगी. दांपत्य जीवन में आपसी सामंजस्य गहरा होगा; प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन मधुर है—पार्टनर की भावनाओं को समझना रिश्तों में नया विश्वास जगाएगा.

मीन युवा और विद्यार्थी राशिफल (Meen Students & Youth)

नवम भाव में सूर्य और चतुर्थ स्थान पर आर्द्रा नक्षत्र के चंद्रमा की स्थिति उच्च शिक्षा, शोध, सिविल सेवा, चिकित्सा और प्रबंधन की तैयारी कर रहे युवाओं की बौद्धिक एकाग्रता को निखारेगी. शांत वातावरण में बैठकर कठिन अध्यायों के नोट्स दोहराना आज आपकी तैयारी को मजबूती प्रदान करेगा.

मीन स्वास्थ्य राशिफल (Meen Health Rashifal)

चतुर्थ भाव में चंद्रमा और अष्टम स्थान पर शुक्र-बुध की युति के कारण मौसम के बदलाव से जुकाम, सीने में हल्की जकड़न या पाचन तंत्र में संवेदनशीलता उभर सकती है. ठंडी तासीर वाली चीजों से दूरी बनाएं, हल्का व सुपाच्य भोजन ग्रहण करें और प्रातःकाल प्राणायाम को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं.

मीन राशि का आज का उपाय (Meen Rashi Upay)

शुक्रवार और शुभ योग के इस उत्तम संयोग पर प्रातःकाल स्नान के पश्चात माता लक्ष्मी को पीले या सफेद पुष्प व मिश्री अर्पित करें तथा विष्णु सहस्रनाम या श्री सूक्त का पाठ करें. किसी मंदिर या कन्याओं को चावल की खीर, केसरयुक्त दूध अथवा पीली मिठाई भेंट करने से रुके हुए कार्यों में गति आएगी.

शुभ अंक: 3, 6, 7

शुभ रंग: सुनहरा पीला और दूधिया सफेद

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.