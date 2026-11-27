Sankashti Chaturthi 2026: सनातन धर्म में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत प्रथम पूज्य और विघ्नहर्ता भगवान गणेश की आराधना से की जाती है. हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है. आपने अक्सर पंचांग या कैलेंडर में देखा होगा कि हर महीने पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी का नाम अलग होता है.

नवंबर 2026 में मार्गशीर्ष (अगहन) मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 27 नवंबर, शुक्रवार को पड़ रही है, जिसे 'गणाधिप संकष्टी चतुर्थी' कहा जाता है. आइए धर्मशास्त्रों और पंचांग की मान्यताओं के अनुसार जानते हैं कि हर महीने गणपति का नाम क्यों बदल जाता है और इसके पीछे क्या आध्यात्मिक कारण है.

हर महीने क्यों बदलता है भगवान गणेश का नाम?

भविष्य पुराण और नरसिंह पुराण जैसे ग्रंथों में साल भर की संकष्टी चतुर्थियों का विस्तार से वर्णन मिलता है. हर महीने गणपति का नाम बदलने के पीछे मुख्य रूप से तीन कारण माने जाते हैं:

अलग-अलग स्वरूपों और गुणों का स्मरण: शास्त्रों के अनुसार, भगवान गणेश अनंत गुणों के स्वामी हैं. साल के 12 चंद्र महीनों में भक्तों को गणपति के विविध रूपों, उनकी लीलाओं और शक्तियों से जोड़ने के लिए हर महीने उनके एक विशिष्ट स्वरूप और पीठ की पूजा का विधान बनाया गया है.

ऋतु और प्रकृति के अनुसार ऊर्जा: हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने प्रकृति और ग्रहों की ऊर्जा बदलती है. हर महीने का विशिष्ट गणेश नाम जीवन की अलग-अलग बाधाओं (जैसे संकट, अज्ञान, रोग या दरिद्रता) को दूर करने की ऊर्जा का प्रतीक है.

पंचांग परंपराओं का अंतर: उत्तर भारत में पूर्णिमांत पंचांग और दक्षिण भारत व महाराष्ट्र में अमांत पंचांग प्रचलित है. दोनों परंपराओं में चंद्र महीनों के नाम आगे-पीछे होने के कारण एक ही तारीख की संकष्टी को अलग-अलग क्षेत्रों में अलग नाम से जाना जा सकता है, हालांकि तिथि और पूजा का मूल भाव एक ही रहता है.

व्रत की तिथि और चंद्रोदय का समय

चतुर्थी तिथि प्रारंभ: 27 नवंबर 2026 को सुबह 09:48 बजे

27 नवंबर 2026 को सुबह 09:48 बजे चतुर्थी तिथि समाप्त: 28 नवंबर 2026 को सुबह 06:39 बजे

28 नवंबर 2026 को सुबह 06:39 बजे व्रत की तारीख: चूंकि संकष्टी व्रत में रात के समय चंद्रमा की पूजा और अर्घ्य का विधान होता है, इसलिए चंद्रोदय व्यापिनी तिथि के अनुसार यह व्रत 27 नवंबर, शुक्रवार को ही रखा जाएगा.

चूंकि संकष्टी व्रत में रात के समय चंद्रमा की पूजा और अर्घ्य का विधान होता है, इसलिए चंद्रोदय व्यापिनी तिथि के अनुसार यह व्रत को ही रखा जाएगा. चंद्रोदय का समय: द्रिक पंचांग के अनुसार, 27 नवंबर की रात दिल्ली में चंद्रोदय लगभग 08:18 बजे होगा (स्थानीय शहरों के अनुसार समय में कुछ मिनटों का अंतर हो सकता है).

साल की 12 संकष्टी चतुर्थी और बप्पा के स्वरूपों की पूरी लिस्ट

पंचांग (पूर्णिमांत परंपरा) के अनुसार साल के 12 महीनों में गणपति के इन स्वरूपों की पूजा होती है:

हिंदू महीना संकष्टी चतुर्थी का नाम स्वरूप का अर्थ और महत्व चैत्र भालचंद्र संकष्टी माथे पर चंद्रमा धारण करने वाले वैशाख विकट संकष्टी कठिन बाधाओं को पार लगाने वाले ज्येष्ठ एकदंत संकष्टी त्याग, धैर्य और एकाग्रता के प्रतीक आषाढ़ कृष्णपिंगल संकष्टी गहरे और दिव्य तेज वाले स्वरूप श्रावण गजानन संकष्टी हाथी के मुख वाले, बुद्धि के दाता भाद्रपद हेरंब संकष्टी दीन-दुखियों और भक्तों के रक्षक आश्विन विघ्नराज संकष्टी हर प्रकार के विघ्नों के स्वामी कार्तिक वक्रतुंड संकष्टी टेढ़ी सूंड वाले, अहंकार का नाश करने वाले मार्गशीर्ष गणाधिप संकष्टी शिव के सभी गणों के प्रमुख पौष आखुरथ संकष्टी मूषक (चूहे) की सवारी करने वाले माघ लंबोदर संकष्टी (सकट चौथ) बड़े उदर वाले, संपूर्ण ब्रह्मांड को समाहित करने वाले फाल्गुन द्विजप्रिय संकष्टी विद्वानों और ज्ञानियों के प्रिय देवता

क्यों कहलाए भगवान गणेश 'गणाधिप'?

पौराणिक कथा के अनुसार, माता पार्वती के आदेश पर द्वार की रक्षा करते समय बालक गणेश ने भगवान शिव को भीतर जाने से रोक दिया था. क्रोधवश महादेव ने उनका मस्तक अलग कर दिया, लेकिन माता पार्वती के आग्रह पर गजमुख लगाकर उन्हें पुनः जीवनदान दिया. इसके पश्चात भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने समस्त शक्तिशाली शिवगणों का प्रमुख (अधिपति) नियुक्त किया. इसी कारण वे 'गणाधिप' और 'गणपति' कहलाए.

संकष्टी चतुर्थी की सरल पूजा विधि

सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान गणेश के सामने व्रत का संकल्प लें.

शाम के समय पूजा स्थान पर गंगाजल छिड़कें और बप्पा की प्रतिमा स्थापित करें.

गणपति को पीला या लाल फूल, अक्षत, रोली, चंदन और सबसे प्रिय 21 दूर्वा अर्पित करें.

अर्पित करें. भोग में मोदक या बूंदी के लड्डू चढ़ाएं.

संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा पढ़ें और गणेश आरती करें.

रात में चंद्रमा निकलने पर जल में थोड़ा दूध और अक्षत मिलाकर अर्घ्य दें और इसके बाद व्रत का पारण करें.

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