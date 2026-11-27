Aaj Ka Panchang: नई दिल्ली में शुक्रवार 27 नवंबर को गणाधिप संकष्टी चतुर्थी का व्रत है. सूर्योदय के समय तृतीया रहेगी, लेकिन सुबह 9:48 बजे चतुर्थी लग जाएगी. रात 8:18 बजे जब दिल्ली में चांद निकलेगा, तब चतुर्थी रहेगी.

संकष्टी के व्रत की तारीख इसी आधार पर तय होती है. व्रत रखने वाले स्थानीय चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलते हैं.

पंचांग में तृतीया लिखी है, फिर संकष्टी आज कैसे?

दैनिक पंचांग में सबसे पहले सूर्योदय के समय चल रही तिथि दिखती है. शुक्रवार सुबह वह तृतीया है. संकष्टी के लिए शाम का हिसाब देखें. इस व्रत की तारीख तय करने में चंद्रोदय के समय कृष्ण चतुर्थी देखी जाती है. यही वजह है कि पंचांग के शीर्ष पर तृतीया और व्रत की सूची में संकष्टी, दोनों एक ही तारीख पर मिलते हैं.

चतुर्थी शनिवार, 28 नवंबर की सुबह 6:39 बजे खत्म हो जाएगी. इसलिए किसी कैलेंडर में चतुर्थी की समाप्ति शनिवार को दिखे, तो उसे व्रत की तारीख न समझें. दिल्ली में शुक्रवार रात के चंद्रोदय पर चतुर्थी रहेगी और शनिवार के सूर्योदय तक पंचमी लग चुकी होगी.

दिल्ली में व्रत कब खोलें?

संकष्टी की परंपरा में गणेश पूजन के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है. दिल्ली में रात 8:18 बजे चंद्रोदय है. सामने इमारतें हों या आसमान ढका हो, तो चांद दिखाई देने में देर हो सकती है. दूसरे शहर में व्रत रख रहे हैं तो वहीं का चंद्रोदय देखें.

पंचांग में सुबह का चंद्रास्त पहले से आसमान में मौजूद चंद्रमा का है. शाम के व्रत के लिए रात वाला चंद्रोदय देखें. साल 2026 की संकष्टी चतुर्थी की तारीखें यहां देखें- Sankashti Chaturthi 2026: साल 2026 संकष्टी चतुर्थी लिस्ट, कब-कब है बड़ी चौथ

27 नवंबर का नई दिल्ली पंचांग

मास और पक्ष: पूर्णिमांत में मार्गशीर्ष, अमांत में कार्तिक. दोनों में कृष्ण पक्ष

तिथि: तृतीया सुबह 9:48 तक. फिर चतुर्थी, 28 नवंबर सुबह 6:39 तक. उसके बाद पंचमी

नक्षत्र: आर्द्रा दोपहर 3:08 तक, फिर पुनर्वसु

योग: शुभ रात 11:51 तक, फिर शुक्ल

करण: विष्टि सुबह 9:48 तक, बव रात 8:11 तक, बालव 28 नवंबर सुबह 6:39 तक, फिर कौलव

सूर्य और चंद्र राशि: सूर्य वृश्चिक में. चंद्रमा मिथुन में

सूर्योदय और सूर्यास्त: सुबह 6:53 और शाम 5:24

चंद्रोदय और चंद्रास्त: चंद्रोदय रात 8:18. चंद्रास्त सुबह 9:43

व्रत: संकष्टी चतुर्थी

दोपहर में चंद्रमा आर्द्रा से पुनर्वसु में जाएगा और उसकी राशि मिथुन ही रहेगी. अलग चंद्र गोचर कैलेंडर भी पुनर्वसु में प्रवेश का यही समय देता है. शाम को चंद्रोदय के वक्त चतुर्थी और पुनर्वसु दोनों रहेंगे. व्रत की तारीख तय करने में चंद्रोदय के समय की तिथि देखी जाती है.

भद्रा, राहुकाल और शुक्रवार के मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 5:05-5:59

भद्रा: सूर्योदय से सुबह 9:48 तक. इसकी शुरुआत पिछली रात हुई थी

गुलिक काल: सुबह 8:12-9:31

दुष्टमुहूर्त: सुबह 8:59-9:41 और दोपहर 12:30-1:12

राहुकाल: सुबह 10:50-दोपहर 12:09

अभिजीत: सुबह 11:48-दोपहर 12:30

विजय मुहूर्त: दोपहर 1:54-2:36

यमगण्ड: दोपहर 2:46-शाम 4:05

सर्वार्थ सिद्धि योग: दोपहर 3:08 से 28 नवंबर सुबह 6:54 तक

गोधूलि: शाम 5:21-5:49

निशिता: रात 11:42 से 28 नवंबर की शुरुआत में 12:36 तक

वर्ज्य: 28 नवंबर तड़के 1:59-3:26

सुबह भद्रा उसी समय खत्म होगी जब चतुर्थी शुरू होगी. शाम के अर्घ्य के समय तक भद्रा समाप्त हो चुकी होगी. दोपहर में नया काम शुरू करने के लिए अभिजीत देख रहे हैं और राहुकाल भी टालते हैं, तो अभिजीत का आखिरी हिस्सा राहुकाल के बाद पड़ता है. शुक्रवार के दैनिक पंचांग में नक्षत्र वाला पंचक और गंडमूल दर्ज नहीं हैं.

27 नवंबर की तीन जरूरी बातें

1. संकष्टी का व्रत शुक्रवार को है, क्योंकि चंद्रोदय के समय चतुर्थी रहेगी.

2. नई दिल्ली में अर्घ्य और व्रत खोलने के लिए रात 8:18 बजे का स्थानीय चंद्रोदय देखें.

3. भद्रा सुबह 9:48 बजे खत्म होगी. राहुकाल उसके बाद सुबह 10:50 बजे शुरू होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.