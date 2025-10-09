हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Meen Rashifal 9 October 2025: छात्रों को पढ़ाई में मिलेगी सफलता, कार्यक्षेत्र पर बनेंगे सभी बिगड़ें काम! पढ़ें मीन राशिफल

Aaj Ka Meen Rashifal 9 October 2025: छात्रों को पढ़ाई में मिलेगी सफलता, कार्यक्षेत्र पर बनेंगे सभी बिगड़ें काम! पढ़ें मीन राशिफल

Today Pisces Horoscope 9 October 2025: मीन राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मीन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 09 Oct 2025 04:40 AM (IST)
Aaj Ka Meen Rashifal 9 October 2025 in Hindi: चंद्रमा के दूसरे भाव में गोचर से आज पुण्य और सत्कर्म की ओर ध्यान देना लाभकारी रहेगा. फेस्टिव सीजन के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल बिजनेस में कार्यभार बढ़ सकता है, विशेषकर अधीनस्थों की कमी के कारण.

साझेदारी में किए गए कार्य लाभकारी रहेंगे और बिजनेस में चल रही समस्याओं का समाधान मिलेगा. कार्यक्षेत्र में मेहनत के साथ-साथ गुणवत्ता पर ध्यान देना जरूरी है.

परिवार राशिफल
घर में शुभ समाचार मिलने की संभावना है. अपनों से बधाई मिलने या किसी फंक्शन में शामिल होने का अवसर आएगा. छोटा भाई आपके धैर्य की परीक्षा ले सकता है, इसलिए संयम बनाए रखें. पारिवारिक सहयोग से दिन सामान्य और संतुलित रहेगा.

लव राशिफल
प्रेम और वैवाहिक जीवन मधुर रहेगा. साथी के साथ संवाद और सामंजस्य से रिश्ते मजबूत होंगे. पारिवारिक और सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने से रिश्तों में सकारात्मकता बढ़ेगी.

व्यापार राशिफल
साझेदारी और व्यवसाय में सुधार की स्थिति बनेगी. पुराने प्रोजेक्ट्स या रुकावटें अब धीरे-धीरे सुलझेंगी. नए अवसर और लाभ के संकेत मिल रहे हैं, इसलिए योजना और सतर्कता से काम करें.

नौकरी राशिफल
वर्किंग वुमन को कार्यस्थल पर मेहनत और सतर्कता के साथ काम करना होगा. शुभ ग्रहों के प्रभाव से मनोदशा सकारात्मक बनी रहेगी और लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ने में मदद मिलेगी.

युवा और करियर राशिफल
कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स को आलस्य छोड़कर पूरी मेहनत करनी चाहिए. युवा वर्ग के परिश्रम से दैनिक कार्य समय पर पूरे होंगे और सफलता के नए अवसर प्राप्त होंगे.

हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक और शारीरिक थकान से बचने के लिए संतुलित भोजन और पर्याप्त नींद लें.

शुभ अंक 8
शुभ रंग पिंक
उपाय सोमवार के दिन हनुमानजी को फूल अर्पित करें और “ॐ हनुमते नमः” मंत्र का जाप करें.

FAQs
Q1. क्या साझेदारी व्यवसाय में आज लाभ होगा?
हाँ, पुराने प्रोजेक्ट्स और साझेदारी के कार्य लाभकारी रहेंगे.

Q2. क्या स्टूडेंट्स को मेहनत करनी चाहिए?
हाँ, आलस्य त्यागकर मेहनत से लक्ष्य प्राप्ति संभव है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 09 Oct 2025 04:40 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal Pisces Horoscope Meen Rashifal
Source: IOCL

