Today Pisces Horoscope 9 October 2025: मीन राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मीन राशिफल.
Aaj Ka Meen Rashifal 9 October 2025 in Hindi: चंद्रमा के दूसरे भाव में गोचर से आज पुण्य और सत्कर्म की ओर ध्यान देना लाभकारी रहेगा. फेस्टिव सीजन के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल बिजनेस में कार्यभार बढ़ सकता है, विशेषकर अधीनस्थों की कमी के कारण.
साझेदारी में किए गए कार्य लाभकारी रहेंगे और बिजनेस में चल रही समस्याओं का समाधान मिलेगा. कार्यक्षेत्र में मेहनत के साथ-साथ गुणवत्ता पर ध्यान देना जरूरी है.
परिवार राशिफल
घर में शुभ समाचार मिलने की संभावना है. अपनों से बधाई मिलने या किसी फंक्शन में शामिल होने का अवसर आएगा. छोटा भाई आपके धैर्य की परीक्षा ले सकता है, इसलिए संयम बनाए रखें. पारिवारिक सहयोग से दिन सामान्य और संतुलित रहेगा.
लव राशिफल
प्रेम और वैवाहिक जीवन मधुर रहेगा. साथी के साथ संवाद और सामंजस्य से रिश्ते मजबूत होंगे. पारिवारिक और सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने से रिश्तों में सकारात्मकता बढ़ेगी.
व्यापार राशिफल
साझेदारी और व्यवसाय में सुधार की स्थिति बनेगी. पुराने प्रोजेक्ट्स या रुकावटें अब धीरे-धीरे सुलझेंगी. नए अवसर और लाभ के संकेत मिल रहे हैं, इसलिए योजना और सतर्कता से काम करें.
नौकरी राशिफल
वर्किंग वुमन को कार्यस्थल पर मेहनत और सतर्कता के साथ काम करना होगा. शुभ ग्रहों के प्रभाव से मनोदशा सकारात्मक बनी रहेगी और लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ने में मदद मिलेगी.
युवा और करियर राशिफल
कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स को आलस्य छोड़कर पूरी मेहनत करनी चाहिए. युवा वर्ग के परिश्रम से दैनिक कार्य समय पर पूरे होंगे और सफलता के नए अवसर प्राप्त होंगे.
हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक और शारीरिक थकान से बचने के लिए संतुलित भोजन और पर्याप्त नींद लें.
शुभ अंक 8
शुभ रंग पिंक
उपाय सोमवार के दिन हनुमानजी को फूल अर्पित करें और “ॐ हनुमते नमः” मंत्र का जाप करें.
