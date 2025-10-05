Aaj Ka Meen Rashifal 5 October 2025: आर्थिक मामलों में बरतें सावधानी, पारिवारिक तनाव से बचें! पढ़ें 5 अक्टूबर का मासिक राशिफल
Today Pisces Horoscope 5 October 2025: मीन राशिफल वालों के लिए रविवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मीन राशिफल.
Aaj Ka Meen Rashifal 5 October 2025 in Hindi: आज का दिन आर्थिक और पारिवारिक मामलों में सतर्क रहने का संकेत दे रहा है. चन्द्रमा 12वें भाव में होने से बढ़ते खर्च और देरी से रुका हुआ धन आपकी योजना में बाधा डाल सकता है. धैर्य और सोच-समझकर निर्णय लेने से परेशानियों से बचा जा सकता है.
स्वास्थ्य राशिफल
सेहत के मामले में सतर्क रहें. मानसिक तनाव और थकान से सावधान रहें. नियमित खानपान, पर्याप्त नींद और हल्का व्यायाम से स्वास्थ्य में सुधार होगा.
बिज़नेस राशिफल
बिजनेस में रुके हुए पैसों की वसूली में देरी हो सकती है. पार्टनरशिप व्यवसाय में वित्तीय निर्णय सोच-समझकर लें, जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है. लापरवाही से नए प्रोजेक्ट या डील पर असर पड़ सकता है.
नौकरी राशिफल
नौकरीपेशा लोगों को रुके हुए इंक्रीमेंट या प्रमोशन संबंधी समाचार प्राप्त करने में समय लगेगा. वर्किंग वुमन को कार्य में पूरी सावधानी और समयपालन बनाए रखना आवश्यक है.
युवा और करियर राशिफल
यंग जनरेशन को बेकार की गतिविधियों में समय और ऊर्जा बर्बाद न करने की सलाह है. स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को अपने क्षेत्र में संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ सकता है.
लव और फैमिली राशिफल
परिवार में सामंजस्य बनाए रखना चुनौतीपूर्ण रहेगा. तनावपूर्ण माहौल में धैर्य बनाए रखें और विवाद से बचें. घर से काम करते समय संयम और समझदारी जरूरी है. जीवनसाथी और प्रियजन के साथ संवाद बनाए रखें.
धन राशिफल
आर्थिक मामलों में सावधानी रखें. खर्च बढ़ सकते हैं और निवेश में विलंब होने की संभावना है. योजना बनाकर कदम उठाने से नुकसान से बचा जा सकता है.
शुभ अंक – 5
शुभ रंग – पिंक
उपाय – भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें.
FAQs
Q1 क्या आज बिजनेस में निवेश करना सुरक्षित है?
नहीं, आज वित्तीय निर्णय सोच-समझकर ही लें, जल्दबाजी नुकसानदेह हो सकती है.
Q2 क्या पारिवारिक जीवन शांत रहेगा?
घर में तनावपूर्ण स्थिति रहेगी, धैर्य और संवाद से ही सामंजस्य बनाए रखा जा सकता है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
