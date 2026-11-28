Aaj Ka Makar Rashifal 28 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज प्रातः 07:22 बजे के पश्चात आपकी राशि से 7वें भाव यानी सप्तम भाव (व्यापारिक साझेदारी, जीवनसाथी, जनसंपर्क, व्यवसाय और लंबी व्यावसायिक यात्रा स्थान) में स्वराशि कर्क में संचरण करेंगे.

सप्तम भाव में स्वराशि के चंद्रमा और केंद्र में बन रहे पंचमहापुरुष मालव्य योग के प्रभाव से आज आपके भीतर नेतृत्व करने की क्षमता (Leadership Quality) का जबरदस्त विकास होगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 28 November 2026)

गणना-स्रोत: भारतीय दृक पंचांग एवं स्थानीय अक्षांश-देशांतर आधारित मानक कालगणना के अनुसार.

दिनांक: 28 नवंबर 2026, शनिवार

तिथि: आज पूरे दिन-रात मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि व्याप्त रहेगी.

नक्षत्र: दोपहर 12:50 बजे तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात पुष्य नक्षत्र का संचरण होगा.

शुभ योग: ग्रहों की स्थिति से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और शुक्ल योग का निर्माण हो रहा है. साथ ही मकर राशि के जातकों के लिए केंद्र भाव में अत्यंत शुभ 'मालव्य राजयोग' भी प्रभावी रहेगा.

चंद्र गोचर: प्रातः 07:22 बजे के बाद चंद्रमा कर्क राशि (आपकी राशि से 7वें भाव) में गोचर करेंगे.

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया व अभिजीत):

दोपहर काल (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक (सर्वश्रेष्ठ शुभ समय)

अपराह्न काल: दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस अवधि में नए निवेश, अनुबंध या किसी भी जोखिम भरे कार्य की शुरुआत न करें).

शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस, प्रोडक्ट मोडिफिकेशन और लाभकारी यात्रा (Business Growth & Travel)

रिसर्च और प्रोडक्ट मोडिफिकेशन से मार्केट में बनी रहेगी मोनोपॉली: शास्त्रीय ज्योतिष के 'बृहत्पराशर होराशास्त्र' के अनुसार, जब सप्तम भाव में स्वराशि का चंद्रमा हो और केंद्र में मालव्य योग निर्मित हो, तो व्यापारिक विस्तार और नवाचार में बड़ी सफलता मिलती है. आज बिजनेसमैन (Businessmen) मार्केट रिसर्च को बढ़ावा दें और अपने प्रोडक्ट में समय के अनुसार कुछ रचनात्मक मोडिफिकेशन (Modification) करें, ताकि बाजार में आपकी मोनोपॉली और पकड़ मजबूत बनी रहे.

बिजनेस ट्रैवलिंग देगी मनचाहा मुनाफा, सही फैसले दिलाएंगे जीत: आज बिजनेस और करियर से जुड़ी ट्रैवलिंग (Business Travel) बेहद सुखद, आरामदायक और मनचाहा प्रॉफिट देने वाली साबित होगी. व्यापार में ओवरऑल सिचुएशन आपके पक्ष में रहेगी—बस सही समय पर सही फैसला लेने से आप बड़ी सफलता हासिल कर लेंगे.

2. करियर, टीम स्पिरिट और कार्यस्थल की चुनौतियां (Career Teamwork & Field Challenges)

चुनौतियों से न घबराएं, टीम स्पिरिट से करें काम: एम्प्लॉयड पर्सन (Employed Persons) के सामने यदि आज कार्यस्थल पर कुछ परेशानियां आएं, तो उनसे विचलित होने के बजाय अपनी ऊर्जा (Energy) को सही दिशा में लगाएं. ऑफिस में को-वर्कर्स के साथ बेहतर तालमेल और टीम स्पिरिट (Team Spirit) से काम करना आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा.

मार्केटिंग एम्प्लॉइज को फील्ड पर रखनी होगी अतिरिक्त सावधानी: आज विशेष रूप से मार्केटिंग एम्प्लॉइज (Marketing Employees) को अपने फील्ड वर्क के दौरान कुछ व्यावहारिक परेशानियों या लक्ष्यों के दबाव का सामना करना पड़ सकता है. धैर्य और संवाद कौशल से आप स्थिति को संभाल लेंगे.

3. पारिवारिक जीवन, मर्यादा और छात्र स्वास्थ्य (Family Peace & Student Stress)

खुशनुमा रहेगा परिवार, विवाहेतर संबंधों से बनाएं दूरी: पारिवारिक जीवन सामान्य रूप से खुशनुमा और सौहार्दपूर्ण बना रहेगा. हालांकि, सप्तम भाव के प्रभाव को देखते हुए विवाहेतर प्रेम संबंधों (Extramarital Affairs) से पूरी तरह दूर रहें, अन्यथा यह आपके घर की सुख-शांति और मान-सम्मान को नष्ट कर सकता है.

तनाव और नकारात्मक विचारों से बचें प्रतियोगी छात्र: परीक्षाओं के दबाव के चलते कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स (Competitive Students) में तनाव और नकारात्मक विचारों का असर आज उनके स्वास्थ्य पर साफ दिखाई दे सकता है. पढ़ाई के बीच छोटे ब्रेक लें, योग-प्राणायाम करें और अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखें.

लकी कलर: पिंक (गुलाबी)

लकी नंबर: 2

अनलकी नंबर: 4

शनिवार व सप्तम चंद्रमा विशेष अचूक उपाय

आज शनिवार, मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी, पुष्य नक्षत्र और सप्तम भाव में स्वराशि के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात भगवान शिव का पंचामृत या जल से अभिषेक करें तथा सायंकाल पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. 'शिव पुराण' एवं 'शनि माहात्म्य' के विधान के अनुसार, आज 'हनुमान बाहुक' अथवा 'शनि स्तोत्र' का पाठ करें.

किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल, उड़द की दाल, चावल या गुलाबी/सफेद वस्त्र का दान करें. इससे व्यापारिक यात्राएं सफल होंगी, मानसिक तनाव दूर होगा और पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.