Aaj Ka Kumbh Rashifal 28 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज प्रातः 07:22 बजे के पश्चात आपकी राशि से 6ठे भाव यानी षष्ठ भाव (शत्रु, रोग, ऋण, सेवा, प्रतिस्पर्धा और परिश्रम स्थान) में स्वराशि कर्क में संचरण करेंगे.

षष्ठ भाव में चंद्रमा के गोचर के कारण आज मनचाहे या पूर्ण रूप से अनुकूल फल प्राप्त करने में कुछ अड़चनें महसूस हो सकती हैं, लेकिन शुभ योगों के प्रभाव से आपकी मेहनत और मित्रों का सहयोग हर चुनौती को आसान बना देगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 28 November 2026)

गणना-स्रोत: भारतीय दृक पंचांग एवं स्थानीय अक्षांश-देशांतर आधारित मानक कालगणना के अनुसार.

दिनांक: 28 नवंबर 2026, शनिवार

तिथि: आज पूरे दिन-रात मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि व्याप्त रहेगी.

नक्षत्र: दोपहर 12:50 बजे तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात पुष्य नक्षत्र का संचरण होगा.

शुभ योग: ग्रहों की स्थिति से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और शुक्ल योग का निर्माण हो रहा है.

चंद्र गोचर: प्रातः 07:22 बजे के बाद चंद्रमा कर्क राशि (आपकी राशि से 6ठे भाव) में गोचर करेंगे.

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया व अभिजीत):

दोपहर काल (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक (सर्वश्रेष्ठ शुभ समय)

अपराह्न काल: दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस अवधि में नए निवेश, अनुबंध या किसी भी जोखिम भरे कार्य की शुरुआत न करें).

शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस विस्तार, यात्रा और नए अवसर (Business Start & Support)

शुक्ल योग से बनेगा यात्रा का योग, मित्र व प्रभावशाली व्यक्ति देंगे साथ: शास्त्रीय ज्योतिष के 'बृहत्पराशर होराशास्त्र' के अनुसार, जब षष्ठ भाव में स्वराशि का चंद्रमा हो और कुंडली में शुक्ल योग निर्मित हो, तो व्यक्ति अपने पुरुषार्थ और सहयोगियों की मदद से प्रतिस्पर्धियों पर विजय प्राप्त करता है. आज बिजनेस या पर्सनल काम से जुड़ी छोटी-मोटी ट्रैवल (Travel) के योग बन सकते हैं, जहां आपको अपने बेस्ट फ्रेंड और किसी प्रभावशाली व्यक्ति का पूरा सपोर्ट मिलेगा.

नए कार्य की शुरुआत रहेगी शुभ, ड्रीम पर फोकस करें नए व्यापारी: अगर आप बिजनेस विस्तार (Business Expansion) के लिए किसी नए कार्य की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए बेहद शुभ फलदायी रहेगा. वहीं, न्यू बिजनेसमैन (New Businessmen) को भटकाव छोड़कर अपने मुख्य ड्रीम और लक्ष्यों पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करना होगा.

2. करियर, सकारात्मक सोच और वर्किंग स्किल्स (Career Skills & Focus)

सकारात्मक दृष्टिकोण दिलाएगा सफलता, बढ़ेंगी वर्किंग स्किल्स: एम्प्लॉयड पर्सन (Employed Persons) आज अपने कार्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखेंगे, जिसके दम पर वे कठिन लक्ष्यों को भी सफलतापूर्वक पूरा कर लेंगे. वर्कस्पेस (Workspace) पर आज आपकी वर्किंग स्किल्स और कार्यक्षमता में निखार आएगा.

बेवजह के विचारों से बचें, छोटी समस्याओं से न घबराएं: ऑफिस में आज आपको अत्यधिक गहन विचारों और ओवरथिंकिंग से बचना होगा—बेवजह की बातों में दिमाग लगाना आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकता है. जीवन में आज जहां आपको एक ओर से बड़ी राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर से कुछ छोटी-मोटी समस्याएं लगातार सामने आ सकती हैं, जिन्हें आप धैर्य से सुलझा लेंगे.

3. स्वास्थ्य, कला-खेल और प्रतिभा प्रदर्शन (Health, Sports & Art Talent)

सेहत के मामले में दिन रहेगा आपके फेवर में: स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज का दिन पूरी तरह आपके पक्ष में रहेगा. षष्ठ भाव में स्वराशि के चंद्रमा और पुष्य नक्षत्र की सकारात्मक ऊर्जा से पुराने रोगों में राहत मिलेगी और आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे.

खिलाड़ियों और कलाकारों को मिल सकता है सम्मान व अवॉर्ड: आज स्पोर्ट्स पर्सन (Sports Persons) और आर्टिस्ट (Artists) को अपने टैलेंट का प्रदर्शन करने का शानदार मंच और अवसर मिलेगा, जिसमें आपको अवॉर्ड या विशेष सम्मान के रूप में बड़ी उपलब्धि हासिल होने की प्रबल संभावना है.

लकी कलर: ब्लैक (काला)

लकी नंबर: 9

अनलकी नंबर: 3

शनिवार व षष्ठ चंद्रमा विशेष अचूक उपाय

आज शनिवार, मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी, पुष्य नक्षत्र और षष्ठ भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात पीपल के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें और सायंकाल सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं. 'स्कंद पुराण' एवं 'शनि माहात्म्य' के विधान के अनुसार, आज भगवान शनिदेव और हनुमान जी के समक्ष 'सुंदरकांड' अथवा 'हनुमान चालीसा' का पाठ करें.

किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल, उड़द की दाल, काले या गहरे नीले वस्त्र अथवा अन्न का दान करें. इससे प्रतिस्पर्धा में विजय मिलेगी, मानसिक उलझनें दूर होंगी और नए कार्यों में निर्विघ्न सफलता प्राप्त होगी.

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