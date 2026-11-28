Aaj Ka Meen Rashifal 28 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज प्रातः 07:22 बजे के पश्चात आपकी राशि से 5वें भाव यानी पंचम भाव (प्रेम, संतान, बुद्धि, रचनात्मकता, शिक्षा और पूर्व पुण्य स्थान) में स्वराशि कर्क में संचरण करेंगे.

पंचम भाव में स्वराशि के चंद्रमा की प्रबल स्थिति के चलते आज आपके भीतर प्रेमाकर्षण, रचनात्मक ऊर्जा और सकारात्मक संवाद की क्षमता भरपूर मात्रा में रहेगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 28 November 2026)

गणना-स्रोत: भारतीय दृक पंचांग एवं स्थानीय अक्षांश-देशांतर आधारित मानक कालगणना के अनुसार.

दिनांक: 28 नवंबर 2026, शनिवार

तिथि: आज पूरे दिन-रात मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि व्याप्त रहेगी.

नक्षत्र: दोपहर 12:50 बजे तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात पुष्य नक्षत्र का संचरण होगा.

शुभ योग: ग्रहों की स्थिति से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और शुक्ल योग का निर्माण हो रहा है.

चंद्र गोचर: प्रातः 07:22 बजे के बाद चंद्रमा कर्क राशि (आपकी राशि से 5वें भाव) में गोचर करेंगे.

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया व अभिजीत):

दोपहर काल (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक (सर्वश्रेष्ठ शुभ समय)

अपराह्न काल: दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस अवधि में नए निवेश, अनुबंध या किसी भी जोखिम भरे कार्य की शुरुआत न करें).

शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस, पार्टनरशिप मुनाफा और टैक्स अनुशासन (Business Profit & Tax Planning)

पार्टनरशिप बिजनेस में बड़े प्रॉफिट के योग, नए व्यापारियों को मिलेगा सकारात्मक माहौल: शास्त्रीय ज्योतिष के 'बृहत्पराशर होराशास्त्र' के अनुसार, जब पंचम भाव (त्रिकोण) में स्वराशि का चंद्रमा हो और शुक्ल योग बने, तो व्यक्ति की निर्णय क्षमता और वित्तीय लाभ में वृद्धि होती है. यदि आपका बिजनेस पार्टनरशिप (Partnership) में चल रहा है, तो आज बड़ा प्रॉफिट होने के प्रबल योग हैं. न्यू बिजनेसमैन (New Businessmen) के कामकाज में भी अच्छी तेजी आएगी और वित्तीय लाभ के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनेंगी.

टैक्स और रिटर्न के कार्यों को कल पर न टालें: आर्थिक अनुशासन बनाए रखने के लिए बिजनेसमैन आज टैक्स, रिटर्न (Tax & Return) और कागजी औपचारिकताओं से जुड़े मामलों को समय रहते निपटाने का पूरा प्रयास करें इन्हें कल पर टालने की गलती बिल्कुल न करें.

2. करियर, प्रोजेक्ट सफलता और इंटरव्यू टिप्स (Career Targets & Interview Advice)

समय से पहले पूरे होंगे प्रोजेक्ट व सेल्स टारगेट, बढ़ेगा सम्मान: एम्प्लॉयड पर्सन (Employed Persons) के प्रोजेक्ट आज निर्धारित समय से काफी पहले कंप्लीट हो जाएंगे और ऑफिस में सीनियर व जूनियर सभी कलीग्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा. विशेष रूप से मार्केटिंग एम्प्लॉइज (Marketing Employees) अपने दिए गए सेल्स टारगेट तय समय से पहले पूरे कर लेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और वर्कप्लेस पर रिस्पेक्ट काफी बढ़ जाएगी. हालांकि, कामकाज को लेकर थोड़ा अधिक कार्यभार भी संभालना पड़ सकता है.

इंटरव्यू में केवल सटीक और सीमित उत्तर दें: अगर आप आज किसी जॉब इंटरव्यू (Interview) के लिए जा रहे हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पैनल जितना पूछे, केवल उतना ही सटीक जवाब दें उनके सामने अनावश्यक रूप से अपनी बुद्धिमता का बखान करने की जरूरत नहीं है.

3. पारिवारिक जीवन, दांपत्य सुख और छात्र चेतावनी (Family Harmony & Student Caution)

परिवार में बढ़ेगा मान, जीवनसाथी का मिलेगा पूरा सहयोग: पारिवारिक मोर्चे पर आज आपकी बातों और सुझावों को महत्व दिया जाएगा—फैमिली मेंबर आपकी एडवाइस मानेंगे. दांपत्य जीवन के लिए यह समय बेहद सुखद और मधुर रहेगा तथा घरेलू कार्यों में लाइफ पार्टनर का पूरा सहयोग प्राप्त होगा.

सोशल मीडिया से दूरी बनाएं छात्र, कीमती समय बर्बाद न करें: विद्यार्थियों (Students) के लिए आज एक जरूरी चेतावनी है—सोशल मीडिया (Social Media) पर अत्यधिक व्यस्त रहकर अपना कीमती समय बर्बाद करने से बचें, अन्यथा आपकी पढ़ाई और आगामी परीक्षाओं की तैयारी प्रभावित हो सकती है.

लकी कलर: ब्राउन (भूरा)

लकी नंबर: 6

अनलकी नंबर: 8

शनिवार व पंचम चंद्रमा विशेष अचूक उपाय

आज शनिवार, मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी, पुष्य नक्षत्र और पंचम भाव में स्वराशि के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें तथा पीपल के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें. सायंकाल पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

'पद्म पुराण' एवं 'शनि माहात्म्य' के विधान के अनुसार, आज 'विष्णु सहस्रनाम' अथवा 'हनुमान चालीसा' का पाठ करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल, उड़द की दाल, गुड़, चना या भूरे रंग के वस्त्र का दान करें. इससे कार्यभार के बीच मानसिक शांति बनी रहेगी, विद्यार्थियों की एकाग्रता बढ़ेगी और व्यापार व नौकरी में निरंतर सफलता प्राप्त होगी.

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