Aaj Ka Dhanu Rashifal 28 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज प्रातः 07:22 बजे के पश्चात आपकी राशि से 8वें भाव यानी अष्टम भाव (आकस्मिक परिवर्तन, गुप्त बाधाएं, शोध, पैतृक संपत्ति और आयु स्थान) में स्वराशि कर्क में संचरण करेंगे.

अष्टम भाव में चंद्रमा के गोचर के कारण आज कुछ अनचाहे या नकारात्मक फलों की स्थिति बनते-बनते टल जाएगी, लेकिन दिनभर सूझबूझ, धैर्य और संयम बनाए रखना अत्यंत आवश्यक रहेगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 28 November 2026)

गणना-स्रोत: भारतीय दृक पंचांग एवं स्थानीय अक्षांश-देशांतर आधारित मानक कालगणना के अनुसार.

दिनांक: 28 नवंबर 2026, शनिवार

तिथि: आज पूरे दिन-रात मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि व्याप्त रहेगी.

नक्षत्र: दोपहर 12:50 बजे तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात पुष्य नक्षत्र का संचरण होगा.

शुभ योग: ग्रहों की स्थिति से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और शुक्ल योग का निर्माण हो रहा है.

चंद्र गोचर: प्रातः 07:22 बजे के बाद चंद्रमा कर्क राशि (आपकी राशि से 8वें भाव) में गोचर करेंगे.

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया व अभिजीत):

दोपहर काल (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक (सर्वश्रेष्ठ शुभ समय)

अपराह्न काल: दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस अवधि में नए निवेश, अनुबंध या किसी भी जोखिम भरे कार्य की शुरुआत न करें).

शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस, कॉर्पोरेट मीटिंग और सावधानियां (Business Caution & Client Handling)

डे एंडिंग पर बढ़ेगा मानसिक परिश्रम, उपलब्धियों के बखान से बचें: शास्त्रीय ज्योतिष के 'बृहत्पराशर होराशास्त्र' के अनुसार, अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर कार्यक्षेत्र में अप्रत्याशित अड़चनें और गोपनीयता भंग होने का संकेत देता है. आज डे एंडिंग (Day Ending) पर किसी बड़े क्लाइंट को संभालने या सोचे हुए कार्यों को समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए सामान्य से अधिक मानसिक परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कागजी उलझनें सामने आ सकती हैं. कॉर्पोरेट मीटिंग में दूसरों के समक्ष अपनी उपलब्धियों का अधिक बखान न करें, वरना ईर्ष्यावश कोई आपका नुकसान कर सकता है.

कस्टमर विवाद से बचें, पैतृक व्यापार में रखें धैर्य: अपोजिट जेंडर कस्टमर (Opposite Gender Customer) के साथ किसी भी प्रकार के विवाद या बहस से बचें, क्योंकि आपकी गलती न होने पर भी आपको दोषी ठहराया जा सकता है. पैसों की तंगी के कारण एन्सेस्ट्रल बिजनेस (Ancestral Business) में फैमिली मेंबर्स आपसे कुछ खिन्न रह सकते हैं और आपको उनकी शर्तों या इशारों पर काम करना पड़ सकता है—ऐसे में अपने गुस्से और ईगो पर काबू रखें.

2. करियर, डेटा सुरक्षा और कार्यस्थल का व्यवहार (Career Stability & Data Safety)

अहंकार से बनाएं दूरी, सौम्य व्यवहार से मिलेगी उन्नति: एम्प्लॉयड पर्सन (Employed Persons) को आज कार्यस्थल पर अहंकार (Ego) से पूरी तरह बचना होगा, अन्यथा अहम का भाव आपकी उन्नति में बाधक बन सकता है. सहकर्मियों और वरिष्ठों के प्रति व्यवहार में सौम्यता बनाए रखें.

जरूरी डेटा साथ-साथ सेव करें, संघर्षों से न घबराएं: अष्टम चंद्रमा के प्रभाव से अचानक किसी टेक्निकल प्रॉब्लम (Technical Problem) के कारण डेटा लॉस होने की आशंका है, इसलिए अपना महत्वपूर्ण ऑफिस डेटा समय-समय पर सेव करते चलें. जीवन में छोटी-मोटी चुनौतियां रोज आती-जाती रहती हैं इसलिए संघर्षों का सामना अडिग होकर करें और सकारात्मक प्रेरणा के साथ आगे बढ़ें.

3. स्वास्थ्य, खिलाड़ी सलाह और पारिवारिक सामंजस्य (Health, Players & Family)

कंधों में जकड़न व बदन दर्द से रहें सावधान: स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज विशेष रूप से खिलाड़ियों (Players) और शारीरिक श्रम करने वालों को कंधों में जकड़न और बदन दर्द की तकलीफ हो सकती है. अभ्यास से पहले वार्म-अप जरूर करें और शरीर को पर्याप्त आराम दें.

संयम और संवाद से संभालें पारिवारिक माहौल: पारिवारिक और आर्थिक दबाव के बीच आज क्रोध से बचते हुए बड़ों की बात का मान रखें. पुष्य नक्षत्र की सकारात्मक ऊर्जा आपके धैर्य को बल देगी और शाम तक स्थितियां सामान्य होने लगेंगी.

लकी कलर: रेड (लाल)

लकी नंबर: 1

अनलकी नंबर: 6

शनिवार व अष्टम चंद्रमा विशेष अचूक उपाय

आज शनिवार, मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी, पुष्य नक्षत्र और अष्टम भाव के चंद्रमा के नकारात्मक प्रभावों को शांत करने हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात भगवान शिव का कच्चे दूध और जल से अभिषेक करें तथा 'महामृत्युंजय मंत्र' का कम से कम 11 या 21 बार जाप करें. सायंकाल पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

'शिव पुराण' एवं 'शनि माहात्म्य' के विधान के अनुसार, आज किसी जरूरतमंद या असहाय व्यक्ति को काले तिल, उड़द की दाल, गुड़ या कंबल का दान करें. इससे आकस्मिक अड़चनें दूर होंगी, टेक्निकल व व्यावसायिक नुकसान से बचाव होगा और मानसिक शांति प्राप्त होगी.

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