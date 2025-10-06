हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka kanya Rashifal 6 October 2025: आज रिश्तों में मजबूती के साथ लंबी यात्रा के योग! जानिए कन्या राशि के लिए सोमवार का दिन कैसा रहेगा?

Aaj Ka kanya Rashifal 6 October 2025: आज रिश्तों में मजबूती के साथ लंबी यात्रा के योग! जानिए कन्या राशि के लिए सोमवार का दिन कैसा रहेगा?

Today Virgo Horoscope 6 October 2025: कन्या राशिफल वालों के लिए सोमवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कन्या राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 06 Oct 2025 03:15 AM (IST)
Aaj Ka Kanya Rashifal 6 October 2025 in Hindi: चन्द्रमा 7वें भाव में होने से आज पति-पत्नी का संबंध मजबूत रहेगा और घर में सुख-शांति का वातावरण बना रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को किसी ऑफिसियल काम के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है. वर्कस्पेस पर आपके व्यक्तित्व की वजह से सहकर्मी और अन्य लोग आपसे प्रभावित होंगे.

फेस्टिवल सीजन के चलते बिजनेसमैन यदि कोई डील फाइनल करने जा रहे हैं, तो सभी बिंदुओं को ध्यानपूर्वक पढ़ें, ताकि बाद में किसी प्रकार की समस्या न हो. नया व्यवसायिक प्रोजेक्ट शुरू करने के बजाय वर्तमान गतिविधियों पर ध्यान देना आज उचित रहेगा, क्योंकि कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय लेने में बाधा आ सकती है.

स्वास्थ्य राशिफल
आज अपच और एसिडिटी की समस्या रह सकती है. भोजन समय पर करें और भारी तली-भुनी चीजों से बचें. हल्का व्यायाम और पर्याप्त पानी पीने से राहत मिलेगी.

बिज़नेस राशिफल
व्यापार में वर्तमान गतिविधियों को प्राथमिकता दें. नए प्रोजेक्ट की शुरुआत में जल्दबाजी न करें. पुराने कॉन्ट्रैक्ट और डील में सावधानी बरतें. निर्णय सोच-समझकर लें, ताकि भविष्य में नुकसान न हो.

नौकरी राशिफल
वर्कस्पेस पर आज आपका व्यक्तित्व सभी को आकर्षित करेगा. ऑफिस के महत्वपूर्ण कार्यों के लिए यात्रा की संभावना है. सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ तालमेल बनाए रखें.

युवा और करियर राशिफल
छात्रों, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन का समय सोशल मीडिया और दोस्तों के साथ जुड़ने में बीतेगा. पढ़ाई या प्रैक्टिस में एकाग्रता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है.

लव और फैमिली राशिफल
घर में शांत वातावरण बनाए रखना आवश्यक है. परिवार में किसी भी प्रकार के मतभेद से बचें और अपने मन को संतुलित रखें. जीवनसाथी के साथ मधुर संबंध होंगे.

धन राशिफल
आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. किसी नए निवेश या बड़े खर्च से पहले सोच-समझ लें. वर्तमान संसाधनों का सही उपयोग लाभकारी रहेगा.

शुभ अंक – 6
शुभ रंग – ब्राउन
उपाय – माँ सरस्वती को सफेद फूल अर्पित करें और ‘ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः’ मंत्र का जाप करें.

FAQs
Q1. क्या आज नया व्यवसाय शुरू करना चाहिए?
अभी वर्तमान कार्यों पर ध्यान देना उचित रहेगा. नए प्रोजेक्ट में जल्दबाजी नुकसानदेह हो सकती है.

Q2. क्या सेहत को लेकर सावधानी जरूरी है?
हाँ, अपच और एसिडिटी से बचने के लिए हल्का भोजन करें और नियमित दिनचर्या अपनाएँ.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 06 Oct 2025 03:15 AM (IST)
