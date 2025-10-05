Aaj Ka Rashifal: 5 अक्टूबर 2025, आज का दिन ऊर्जा, आत्मबल और सम्मान का है. रविवार का यह सूर्य प्रधान दिवस आत्मविश्वास, नेतृत्व और स्पष्टता को बढ़ाने वाला माना गया है.

चंद्रमा आज सुबह मकर से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे जीवन में भावनात्मक गहराई और अंतर्ज्ञान बढ़ेगा. जिन लोगों ने अपने करियर या निजी संबंधों में अंधेरे दौर झेले हैं, उनके लिए यह दिन नई रोशनी लेकर आ सकता है. जानते हैं आज का राशिफल (Horoscope in Hindi)-

आज आत्मविश्वास और नेतृत्व का दिन है. कार्यस्थल पर आपका प्रभाव बढ़ेगा. जिन प्रोजेक्ट्स में आप पिछली हफ्तों से संघर्ष कर रहे थे, उनमें निर्णायक प्रगति दिखेगी. सूर्य की कृपा से आपको वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा.

आर्थिक रूप से निवेश का अच्छा समय है, लेकिन साझेदारी में पारदर्शिता रखें. रिश्तों में आज पहल आप करें, एक सच्ची बातचीत पुरानी दूरी मिटा देगी. स्वास्थ्य के लिए प्राणायाम और सूर्य नमस्कार विशेष लाभ देंगे.

आज का मंत्र: ॐ सूर्याय नमः

Lucky Color: लाल

Lucky Number: 1

उपाय: तांबे के पात्र में जल रखकर प्रातः सूर्य को अर्घ्य दें और दिनभर सकारात्मकता बनाए रखें.

वृषभ (Taurus)

आज का दिन स्थिरता और धैर्य मांगता है. करियर में नए अवसरों की चर्चा होगी, पर तुरंत निर्णय न लें. व्यापार में धन की गति बनी रहेगी, लेकिन खर्च बढ़ने के संकेत हैं. सूर्य की स्थिति बताती है कि आत्मनियंत्रण ही सफलता का मार्ग बनेगा.

परिवार में किसी बड़े की सलाह आपके लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगी. प्रेम संबंधों में स्पष्टता रखें. स्वास्थ्य के लिहाज से हड्डियों और त्वचा से संबंधित तकलीफ से बचाव जरूरी है.

आज का मंत्र: ॐ भास्कराय नमः

Lucky Color: सुनहरा

Lucky Number: 6

उपाय: गेहूं और गुड़ का दान करें, यह सूर्यदेव को प्रसन्न करेगा और आर्थिक स्थिरता लाएगा.

मिथुन (Gemini)

आज आपकी रचनात्मकता और बुद्धि मिलकर चमत्कार कर सकती है. करियर में नई दिशा या परिवर्तन का अवसर मिलेगा. मीडिया, शिक्षा, मार्केटिंग या टेक्नोलॉजी से जुड़े लोग विशेष सफलता पाएंगे.

आर्थिक दृष्टि से आय में वृद्धि होगी, पर खर्च भी अचानक बढ़ सकता है. रिश्तों में संवाद का महत्व बढ़ेगा; जो बात मन में है, स्पष्ट कहें. मानसिक शांति के लिए ध्यान और संगीत उपयोगी रहेगा.

आज का मंत्र: ॐ आदित्याय नमः

Lucky Color: हरा

Lucky Number: 5

उपाय: सूर्य को लाल पुष्प अर्पित करें और जल में चंदन मिलाकर अर्घ्य दें.

कर्क (Cancer)

आपकी भावनाएं आज आपके निर्णयों को दिशा देंगी. नौकरीपेशा जातकों के लिए यह दिन तरक्की का है. कोई पुराना प्रोजेक्ट पुनः सक्रिय होगा. व्यवसायियों को नया अनुबंध मिल सकता है.

धन की स्थिति सुधरने लगेगी. पारिवारिक जीवन में आनंद रहेगा, पर किसी बुज़ुर्ग के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. सूर्य की ऊर्जा मानसिक शांति बढ़ाएगी.

आज का मंत्र: ॐ नमः शिवाय

Lucky Color: सफेद

Lucky Number: 2

उपाय: सुबह सूर्य को जल चढ़ाने के बाद शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें.

सिंह (Leo)

आज का दिन आपके लिए अत्यंत फलदायक रहेगा. सूर्य आपकी ही राशि के स्वामी हैं, अतः आत्मबल और आत्मगौरव दोनों उच्च रहेंगे. कार्यक्षेत्र में अप्रत्याशित लाभ संभव है.

प्रमोशन, मान-सम्मान या किसी प्रभावशाली व्यक्ति से सहयोग मिलने के योग हैं. प्रेम और दांपत्य जीवन में मिठास लौटेगी. परिवार में किसी शुभ कार्य का आयोजन हो सकता है. स्वास्थ्य में नई ऊर्जा का अनुभव होगा.

आज का मंत्र: ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सूर्याय नमः

Lucky Color: केसरिया

Lucky Number: 9

उपाय: रविवार को लाल वस्त्र पहनें और सूर्य को अर्घ्य देकर अपने लक्ष्य का संकल्प लें.

कन्या (Virgo)

आज सूर्य का प्रभाव आत्ममंथन का है. आप अपने काम के प्रति अधिक अनुशासित रहेंगे. कार्यक्षेत्र में योजनाएं बनेंगी पर अमल में थोड़ी देरी होगी. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी.

रिश्तों में व्यवहारिकता बनाए रखना आवश्यक है. जीवनसाथी के साथ अनबन टालें. स्वास्थ्य में पाचन संबंधी समस्या से सावधान रहें. ध्यान और सुबह की धूप लाभदायक होगी.

आज का मंत्र: ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

Lucky Color: हल्का हरा

Lucky Number: 7

उपाय: सूर्यदेव को गुड़ और तांबे का सिक्का अर्पित करें.

दिन सफलता का संकेत दे रहा है. भाग्य का साथ मिलेगा. नौकरी या व्यापार में नया प्रस्ताव सामने आ सकता है. कोई पुराना विवाद सुलझेगा. प्रेम संबंध में आत्मीयता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन संतुलित आहार रखें. सूर्य की कृपा से आत्मविश्वास उच्च रहेगा.

आज का मंत्र: ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः

Lucky Color: गुलाबी

Lucky Number: 8

उपाय: सूर्य को मिश्री और लाल पुष्प अर्पित करें.

वृश्चिक (Scorpio)

आज का दिन संयम का है. कार्यस्थल पर चुनौतियां आएंगी लेकिन अंत में जीत आपकी होगी. धन के नए स्रोत खुल सकते हैं. परिवार में मनमुटाव खत्म होगा. मानसिक शांति बनाए रखें. सूर्य का प्रभाव आपको भीतर से सशक्त बनाएगा.

आज का मंत्र: ॐ शं शनैश्चराय नमः

Lucky Color: नीला

Lucky Number: 4

उपाय: सूर्य को तिल और लाल पुष्प अर्पित करें.

धनु (Sagittarius)

आपका भाग्य आज प्रबल रहेगा. करियर में नए अवसर मिलेंगे. विदेश से संबंधित कार्यों में लाभ संभव है. रिश्तों में स्थिरता आएगी. परिवार में किसी शुभ समाचार से हर्ष होगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

आज का मंत्र: ॐ विष्णवे नमः

Lucky Color: बैंगनी

Lucky Number: 3

उपाय: सूर्य को लाल पुष्प चढ़ाएं और पीपल वृक्ष की परिक्रमा करें.

मकर (Capricorn)

आज योजनाओं को मूर्त रूप देने का दिन है. वरिष्ठ आपके प्रयासों से प्रभावित होंगे. आर्थिक मोर्चे पर स्थिरता रहेगी. रिश्तों में धैर्य रखें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

आज का मंत्र: ॐ सूर्याय नमः

Lucky Color: नीला

Lucky Number: 6

उपाय: सूर्यदेव को लाल कपड़ा और गुड़ अर्पित करें.

कुंभ (Aquarius)

आज सहयोग और संवाद से काम बनेगा. कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान मिलेगा. धन की स्थिति सुधरेगी. प्रेम संबंधों में नजदीकी बढ़ेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

आज का मंत्र: ॐ हं हनुमते नमः

Lucky Color: जामुनी

Lucky Number: 7

उपाय: गरीबों को लाल वस्त्र दान करें.

मीन (Pisces)

आज रचनात्मकता अपने चरम पर होगी. कलाकार, लेखक और शिक्षक वर्ग को विशेष सफलता मिलेगी. आर्थिक दृष्टि से लाभ के अवसर आएंगे. पारिवारिक माहौल शांत रहेगा. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.

आज का मंत्र: ॐ नमो नारायणाय

Lucky Color: पीला

Lucky Number: 2

उपाय: विष्णु मंदिर में तुलसी दल और पीला पुष्प अर्पित करें.

आज का पंचांग (दिल्ली, IST)

तिथि: आश्विन शुक्ल त्रयोदशी (03:04 PM तक), उसके बाद चतुर्दशी

वार: रविवार

नक्षत्र: शतभिषा (11:42 AM तक), उसके बाद पूर्वभाद्रपदा

योग: गण्ड (08:40 PM तक), फिर वृद्धि योग

करण: कौलव, तैतिल

चंद्र राशि: कुंभ

सूर्य राशि: कन्या

राहुकाल: 04:46 PM - 06:14 PM

शुभ मुहूर्त (अभिजीत): 11:52 AM -12:39 PM

पर्व / व्रत: रविवार सूर्य उपासना

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.