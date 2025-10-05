हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRashifal: राशिफल 5 अक्टूबर 2025, सूर्यदेव की कृपा से इन राशियों का रविवार को चमकेगा भाग्य

Horoscope Today Astrology: आज 5 अक्टूबर 2025 रविवार को जानें मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल. सूर्य उपासना का यह दिन किनके लिए शुभ है और कौन रहे सावधान.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 05 Oct 2025 05:11 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Rashifal: 5 अक्टूबर 2025, आज का दिन ऊर्जा, आत्मबल और सम्मान का है. रविवार का यह सूर्य प्रधान दिवस आत्मविश्वास, नेतृत्व और स्पष्टता को बढ़ाने वाला माना गया है.

चंद्रमा आज सुबह मकर से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे जीवन में भावनात्मक गहराई और अंतर्ज्ञान बढ़ेगा. जिन लोगों ने अपने करियर या निजी संबंधों में अंधेरे दौर झेले हैं, उनके लिए यह दिन नई रोशनी लेकर आ सकता है. जानते हैं आज का राशिफल (Horoscope in Hindi)-

मेष (Aries)

आज आत्मविश्वास और नेतृत्व का दिन है. कार्यस्थल पर आपका प्रभाव बढ़ेगा. जिन प्रोजेक्ट्स में आप पिछली हफ्तों से संघर्ष कर रहे थे, उनमें निर्णायक प्रगति दिखेगी. सूर्य की कृपा से आपको वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा.

आर्थिक रूप से निवेश का अच्छा समय है, लेकिन साझेदारी में पारदर्शिता रखें. रिश्तों में आज पहल आप करें, एक सच्ची बातचीत पुरानी दूरी मिटा देगी. स्वास्थ्य के लिए प्राणायाम और सूर्य नमस्कार विशेष लाभ देंगे.
आज का मंत्र: ॐ सूर्याय नमः
Lucky Color: लाल
Lucky Number: 1
उपाय: तांबे के पात्र में जल रखकर प्रातः सूर्य को अर्घ्य दें और दिनभर सकारात्मकता बनाए रखें.

वृषभ (Taurus)

आज का दिन स्थिरता और धैर्य मांगता है. करियर में नए अवसरों की चर्चा होगी, पर तुरंत निर्णय न लें. व्यापार में धन की गति बनी रहेगी, लेकिन खर्च बढ़ने के संकेत हैं. सूर्य की स्थिति बताती है कि आत्मनियंत्रण ही सफलता का मार्ग बनेगा.

परिवार में किसी बड़े की सलाह आपके लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगी. प्रेम संबंधों में स्पष्टता रखें. स्वास्थ्य के लिहाज से हड्डियों और त्वचा से संबंधित तकलीफ से बचाव जरूरी है.
आज का मंत्र: ॐ भास्कराय नमः
Lucky Color: सुनहरा
Lucky Number: 6
उपाय: गेहूं और गुड़ का दान करें, यह सूर्यदेव को प्रसन्न करेगा और आर्थिक स्थिरता लाएगा.

मिथुन (Gemini)

आज आपकी रचनात्मकता और बुद्धि मिलकर चमत्कार कर सकती है. करियर में नई दिशा या परिवर्तन का अवसर मिलेगा. मीडिया, शिक्षा, मार्केटिंग या टेक्नोलॉजी से जुड़े लोग विशेष सफलता पाएंगे.

आर्थिक दृष्टि से आय में वृद्धि होगी, पर खर्च भी अचानक बढ़ सकता है. रिश्तों में संवाद का महत्व बढ़ेगा; जो बात मन में है, स्पष्ट कहें. मानसिक शांति के लिए ध्यान और संगीत उपयोगी रहेगा.
आज का मंत्र: ॐ आदित्याय नमः
Lucky Color: हरा
Lucky Number: 5
उपाय: सूर्य को लाल पुष्प अर्पित करें और जल में चंदन मिलाकर अर्घ्य दें.

कर्क (Cancer)

आपकी भावनाएं आज आपके निर्णयों को दिशा देंगी. नौकरीपेशा जातकों के लिए यह दिन तरक्की का है. कोई पुराना प्रोजेक्ट पुनः सक्रिय होगा. व्यवसायियों को नया अनुबंध मिल सकता है.

धन की स्थिति सुधरने लगेगी. पारिवारिक जीवन में आनंद रहेगा, पर किसी बुज़ुर्ग के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. सूर्य की ऊर्जा मानसिक शांति बढ़ाएगी.
आज का मंत्र: ॐ नमः शिवाय
Lucky Color: सफेद
Lucky Number: 2
उपाय: सुबह सूर्य को जल चढ़ाने के बाद शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें.

सिंह (Leo)

आज का दिन आपके लिए अत्यंत फलदायक रहेगा. सूर्य आपकी ही राशि के स्वामी हैं, अतः आत्मबल और आत्मगौरव दोनों उच्च रहेंगे. कार्यक्षेत्र में अप्रत्याशित लाभ संभव है.

प्रमोशन, मान-सम्मान या किसी प्रभावशाली व्यक्ति से सहयोग मिलने के योग हैं. प्रेम और दांपत्य जीवन में मिठास लौटेगी. परिवार में किसी शुभ कार्य का आयोजन हो सकता है. स्वास्थ्य में नई ऊर्जा का अनुभव होगा.
आज का मंत्र: ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सूर्याय नमः
Lucky Color: केसरिया
Lucky Number: 9
उपाय: रविवार को लाल वस्त्र पहनें और सूर्य को अर्घ्य देकर अपने लक्ष्य का संकल्प लें.

कन्या (Virgo)

आज सूर्य का प्रभाव आत्ममंथन का है. आप अपने काम के प्रति अधिक अनुशासित रहेंगे. कार्यक्षेत्र में योजनाएं बनेंगी पर अमल में थोड़ी देरी होगी. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी.

रिश्तों में व्यवहारिकता बनाए रखना आवश्यक है. जीवनसाथी के साथ अनबन टालें. स्वास्थ्य में पाचन संबंधी समस्या से सावधान रहें. ध्यान और सुबह की धूप लाभदायक होगी.
आज का मंत्र: ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
Lucky Color: हल्का हरा
Lucky Number: 7
उपाय: सूर्यदेव को गुड़ और तांबे का सिक्का अर्पित करें.

तुला (Libra)

दिन सफलता का संकेत दे रहा है. भाग्य का साथ मिलेगा. नौकरी या व्यापार में नया प्रस्ताव सामने आ सकता है. कोई पुराना विवाद सुलझेगा. प्रेम संबंध में आत्मीयता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन संतुलित आहार रखें. सूर्य की कृपा से आत्मविश्वास उच्च रहेगा.
आज का मंत्र: ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः
Lucky Color: गुलाबी
Lucky Number: 8
उपाय: सूर्य को मिश्री और लाल पुष्प अर्पित करें.

वृश्चिक (Scorpio)

आज का दिन संयम का है. कार्यस्थल पर चुनौतियां आएंगी लेकिन अंत में जीत आपकी होगी. धन के नए स्रोत खुल सकते हैं. परिवार में मनमुटाव खत्म होगा. मानसिक शांति बनाए रखें. सूर्य का प्रभाव आपको भीतर से सशक्त बनाएगा.
आज का मंत्र: ॐ शं शनैश्चराय नमः
Lucky Color: नीला
Lucky Number: 4
उपाय: सूर्य को तिल और लाल पुष्प अर्पित करें.

धनु (Sagittarius)

आपका भाग्य आज प्रबल रहेगा. करियर में नए अवसर मिलेंगे. विदेश से संबंधित कार्यों में लाभ संभव है. रिश्तों में स्थिरता आएगी. परिवार में किसी शुभ समाचार से हर्ष होगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
आज का मंत्र: ॐ विष्णवे नमः
Lucky Color: बैंगनी
Lucky Number: 3
उपाय: सूर्य को लाल पुष्प चढ़ाएं और पीपल वृक्ष की परिक्रमा करें.

मकर (Capricorn)

आज योजनाओं को मूर्त रूप देने का दिन है. वरिष्ठ आपके प्रयासों से प्रभावित होंगे. आर्थिक मोर्चे पर स्थिरता रहेगी. रिश्तों में धैर्य रखें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.
आज का मंत्र: ॐ सूर्याय नमः
Lucky Color: नीला
Lucky Number: 6
उपाय: सूर्यदेव को लाल कपड़ा और गुड़ अर्पित करें.

कुंभ (Aquarius)

आज सहयोग और संवाद से काम बनेगा. कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान मिलेगा. धन की स्थिति सुधरेगी. प्रेम संबंधों में नजदीकी बढ़ेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
आज का मंत्र: ॐ हं हनुमते नमः
Lucky Color: जामुनी
Lucky Number: 7
उपाय: गरीबों को लाल वस्त्र दान करें.

मीन (Pisces)

आज रचनात्मकता अपने चरम पर होगी. कलाकार, लेखक और शिक्षक वर्ग को विशेष सफलता मिलेगी. आर्थिक दृष्टि से लाभ के अवसर आएंगे. पारिवारिक माहौल शांत रहेगा. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.
आज का मंत्र: ॐ नमो नारायणाय
Lucky Color: पीला
Lucky Number: 2
उपाय: विष्णु मंदिर में तुलसी दल और पीला पुष्प अर्पित करें.

आज का पंचांग (दिल्ली, IST)

  • तिथि: आश्विन शुक्ल त्रयोदशी (03:04 PM तक), उसके बाद चतुर्दशी
  • वार: रविवार
  • नक्षत्र: शतभिषा (11:42 AM तक), उसके बाद पूर्वभाद्रपदा
  • योग: गण्ड (08:40 PM तक), फिर वृद्धि योग
  • करण: कौलव, तैतिल
  • चंद्र राशि: कुंभ
  • सूर्य राशि: कन्या
  • राहुकाल: 04:46 PM - 06:14 PM
  • शुभ मुहूर्त (अभिजीत): 11:52 AM -12:39 PM
  • पर्व / व्रत: रविवार सूर्य उपासना

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 05 Oct 2025 05:11 AM (IST)
Horoscope Aaj Ka Rashifal Rashifal Horoscope Today
