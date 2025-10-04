हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
4 अक्टूबर राशिफल: शनि प्रदोष व्रत पर 5 राशियों की किस्मत चमकेगी, बाकी रहें सावधान

4 अक्टूबर राशिफल: शनि प्रदोष व्रत पर 5 राशियों की किस्मत चमकेगी, बाकी रहें सावधान

Horoscope in Hindi: आज 4 अक्टूबर 2025 शनि प्रदोष व्रत पर जानें मेष से मीन तक 12 राशियों का भविष्य, शुभ रंग, अंक और उपाय के साथ. किस्मत के सितारे आज क्या अच्छा और क्या बुरा करने जा रहे हैं? जानें राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 04 Oct 2025 05:11 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: आज 4 अक्टूबर 2025 को चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा है, जिससे सामूहिकता, जिम्मेदारी और अचानक उतार-चढ़ाव की ऊर्जा सक्रिय होगी. आइए जानते हैं आज का आपका राशिफल (Horoscope Today).

मेष (Aries)

आज कार्यक्षेत्र में आपकी महत्वाकांक्षाएं तेज होंगी. टीमवर्क से आपको लाभ मिलेगा लेकिन किसी बड़े प्रोजेक्ट में जल्दबाज़ी न करें. बॉस आपके काम को सराहेंगे. व्यापार में विदेशी संपर्क से अचानक लाभ संभव है. वित्तीय मोर्चे पर सावधानी रखें, कर्ज़ लेने-देने में विलंब करें. रिश्तों में प्रेम और निकटता बढ़ेगी. दांपत्य जीवन में नई ऊर्जा आएगी. स्वास्थ्य में थकान और सिरदर्द परेशान कर सकता है.

मंत्र: ॐ हनुमते नमः
Lucky Color: लाल
Lucky Number: 9
उपाय: हनुमान मंदिर में चना और गुड़ अर्पित करें.

वृषभ (Taurus)

आज साझेदारी वाले कामों में सावधानी बरतें. व्यापारिक अनुबंध में कोई शर्त आपको परेशानी दे सकती है. नौकरी में सहकर्मियों का रवैया खटक सकता है. आर्थिक मामलों में आज हानि से बचें. परिवार में किसी सदस्य से मतभेद हो सकता है. प्रेम जीवन में अहंकार से रिश्ते बिगड़ सकते हैं. स्वास्थ्य की दृष्टि से पेट और पाचन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं.

मंत्र: ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः
Lucky Color: हरा
Lucky Number: 6
उपाय: मां लक्ष्मी को कमल पुष्प अर्पित करें.

मिथुन (Gemini)

आज संचार और कौशल का दिन है. मीडिया, लेखन और अध्यापन क्षेत्र में सफलता मिलेगी. धन के मामले में लाभ के योग हैं. रिश्तेदारों और मित्रों से मुलाकात हर्षित करेगी. दांपत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा. प्रेम जीवन में छोटी खुशियाँ बड़ी राहत देंगी. स्वास्थ्य में मानसिक तनाव हो सकता है, ध्यान और योग से राहत मिलेगी.

मंत्र: ॐ गं गणपतये नमः
Lucky Color: पीला
Lucky Number: 5
उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं.

कर्क (Cancer)

आज घर-परिवार का वातावरण आनंदमय रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या बोनस मिल सकता है. व्यापारियों को लाभ होगा. भूमि या संपत्ति से जुड़े मामलों में सकारात्मक समाचार मिलेगा. रिश्तों में प्रेम और निकटता बढ़ेगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन भावनात्मक उतार-चढ़ाव से बचें.

मंत्र: ॐ नमः शिवाय
Lucky Color: सफेद
Lucky Number: 2
उपाय: शिवलिंग पर दूध और बेलपत्र चढ़ाएं.

सिंह (Leo)

आज आपकी नेतृत्व क्षमता उभरेगी. करियर में नए अवसर मिल सकते हैं. बॉस और वरिष्ठ आपका समर्थन करेंगे. व्यापारियों को बड़े सौदे से लाभ होगा. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. रिश्तों में समझदारी से मतभेद दूर होंगे. प्रेमी से विशेष मुलाकात हो सकती है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा लेकिन आँखों की देखभाल करें.

मंत्र: ॐ सूर्याय नमः
Lucky Color: सुनहरा
Lucky Number: 1
उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें.

पंचांग (Aaj Ka Panchang), दिल्ली, IST
तिथि आश्विन शुक्ल द्वादशी (05:09 PM तक), उसके बाद त्रयोदशी
वार शनिवार
नक्षत्र धनिष्ठा (09:09 AM तक), उसके बाद शतभिषा
योग शूल (07:26 PM तक), उसके बाद गण्ड
करण बालव, कौलव
चंद्र राशि कुंभ राशि
सूर्य राशि कन्या
राहुकाल 09:19 AM – 10:47 AM
शुभ मुहूर्त अभिजीत 11:52 AM – 12:39 PM
आज का पर्व- व्रत शनि प्रदोष व्रत

कन्या (Virgo)

आज कामकाज में स्थिरता बनी रहेगी. नई योजनाओं पर अभी कदम न उठाएं. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी लेकिन खर्चों को नियंत्रित करें. रिश्तों में कोई पुराना विवाद सुलझ सकता है. परिवार का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य को लेकर थकान और नींद की कमी से बचें.

मंत्र: ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
Lucky Color: हरा
Lucky Number: 7
उपाय: तुलसी को जल दें.

तुला (Libra)

आज नए अनुबंध और अवसर मिल सकते हैं. नौकरी में प्रमोशन के संकेत हैं. व्यापारी वर्ग को भागीदारी में लाभ होगा. रिश्तों में प्यार और सहयोग बढ़ेगा. दांपत्य जीवन में रोमांस रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

मंत्र: ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः
Lucky Color: गुलाबी
Lucky Number: 8
उपाय: माता लक्ष्मी को खीर का भोग अर्पित करें.

वृश्चिक (Scorpio)

आज साहसिक फैसले आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं. निवेश में सावधानी रखें. नौकरी में प्रगति होगी लेकिन विवादों से बचें. प्रेम जीवन में तनाव संभव है. परिवार का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य पर तनाव का असर पड़ सकता है.

मंत्र: ॐ शं शनैश्चराय नमः
Lucky Color: काला
Lucky Number: 4
उपाय: शनि देव को सरसों तेल अर्पित करें.

धनु (Sagittarius)

आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. करियर में उन्नति होगी. आर्थिक लाभ होगा. रिश्तों में खुशी आएगी. प्रेम जीवन में रोमांस रहेगा. परिवार का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

मंत्र: ॐ विष्णवे नमः
Lucky Color: बैंगनी
Lucky Number: 3
उपाय: केले के पेड़ की पूजा करें.

मकर (Capricorn)

आज अधूरे काम पूरे होंगे. नौकरी में लाभ होगा. आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. रिश्तों में धैर्य रखना होगा. परिवार में छोटी अनबन संभव है. स्वास्थ्य में जोड़ों का दर्द हो सकता है.

मंत्र: ॐ शं शनैश्चराय नमः
Lucky Color: नीला
Lucky Number: 6
उपाय: काली उड़द का दान करें.

कुंभ (Aquarius)

आज चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहा है, नए विचार और योजनाएं आपके पक्ष में होंगी. नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है. अचानक खर्च संभव है. रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

मंत्र: ॐ हं हनुमते नमः
Lucky Color: जामुनी
Lucky Number: 7
उपाय: गरीबों को वस्त्र दान करें.

मीन (Pisces)

आज रचनात्मकता का दिन है. कला, संगीत और लेखन में सफलता मिलेगी. आर्थिक लाभ होगा. रिश्तों में प्यार और सम्मान मिलेगा. परिवार का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा लेकिन मानसिक थकान से बचें.

मंत्र: ॐ नमो नारायणाय
Lucky Color: हल्का पीला
Lucky Number: 2
उपाय: विष्णु भगवान को तुलसी दल अर्पित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Read
Published at : 04 Oct 2025 05:11 AM (IST)
Tags :
Horoscope Aaj Ka Rashifal Shani Pradosh Rashifal Horoscope Today
Embed widget