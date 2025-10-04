Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Rashifal: आज 4 अक्टूबर 2025 को चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा है, जिससे सामूहिकता, जिम्मेदारी और अचानक उतार-चढ़ाव की ऊर्जा सक्रिय होगी. आइए जानते हैं आज का आपका राशिफल (Horoscope Today).

आज कार्यक्षेत्र में आपकी महत्वाकांक्षाएं तेज होंगी. टीमवर्क से आपको लाभ मिलेगा लेकिन किसी बड़े प्रोजेक्ट में जल्दबाज़ी न करें. बॉस आपके काम को सराहेंगे. व्यापार में विदेशी संपर्क से अचानक लाभ संभव है. वित्तीय मोर्चे पर सावधानी रखें, कर्ज़ लेने-देने में विलंब करें. रिश्तों में प्रेम और निकटता बढ़ेगी. दांपत्य जीवन में नई ऊर्जा आएगी. स्वास्थ्य में थकान और सिरदर्द परेशान कर सकता है.

मंत्र: ॐ हनुमते नमः

Lucky Color: लाल

Lucky Number: 9

उपाय: हनुमान मंदिर में चना और गुड़ अर्पित करें.

वृषभ (Taurus)

आज साझेदारी वाले कामों में सावधानी बरतें. व्यापारिक अनुबंध में कोई शर्त आपको परेशानी दे सकती है. नौकरी में सहकर्मियों का रवैया खटक सकता है. आर्थिक मामलों में आज हानि से बचें. परिवार में किसी सदस्य से मतभेद हो सकता है. प्रेम जीवन में अहंकार से रिश्ते बिगड़ सकते हैं. स्वास्थ्य की दृष्टि से पेट और पाचन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं.

मंत्र: ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः

Lucky Color: हरा

Lucky Number: 6

उपाय: मां लक्ष्मी को कमल पुष्प अर्पित करें.

मिथुन (Gemini)

आज संचार और कौशल का दिन है. मीडिया, लेखन और अध्यापन क्षेत्र में सफलता मिलेगी. धन के मामले में लाभ के योग हैं. रिश्तेदारों और मित्रों से मुलाकात हर्षित करेगी. दांपत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा. प्रेम जीवन में छोटी खुशियाँ बड़ी राहत देंगी. स्वास्थ्य में मानसिक तनाव हो सकता है, ध्यान और योग से राहत मिलेगी.

मंत्र: ॐ गं गणपतये नमः

Lucky Color: पीला

Lucky Number: 5

उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं.

कर्क (Cancer)

आज घर-परिवार का वातावरण आनंदमय रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या बोनस मिल सकता है. व्यापारियों को लाभ होगा. भूमि या संपत्ति से जुड़े मामलों में सकारात्मक समाचार मिलेगा. रिश्तों में प्रेम और निकटता बढ़ेगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन भावनात्मक उतार-चढ़ाव से बचें.

मंत्र: ॐ नमः शिवाय

Lucky Color: सफेद

Lucky Number: 2

उपाय: शिवलिंग पर दूध और बेलपत्र चढ़ाएं.

सिंह (Leo)

आज आपकी नेतृत्व क्षमता उभरेगी. करियर में नए अवसर मिल सकते हैं. बॉस और वरिष्ठ आपका समर्थन करेंगे. व्यापारियों को बड़े सौदे से लाभ होगा. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. रिश्तों में समझदारी से मतभेद दूर होंगे. प्रेमी से विशेष मुलाकात हो सकती है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा लेकिन आँखों की देखभाल करें.

मंत्र: ॐ सूर्याय नमः

Lucky Color: सुनहरा

Lucky Number: 1

उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें.

पंचांग (Aaj Ka Panchang), दिल्ली, IST

तिथि आश्विन शुक्ल द्वादशी (05:09 PM तक), उसके बाद त्रयोदशी वार शनिवार नक्षत्र धनिष्ठा (09:09 AM तक), उसके बाद शतभिषा योग शूल (07:26 PM तक), उसके बाद गण्ड करण बालव, कौलव चंद्र राशि कुंभ राशि सूर्य राशि कन्या राहुकाल 09:19 AM – 10:47 AM शुभ मुहूर्त अभिजीत 11:52 AM – 12:39 PM आज का पर्व- व्रत शनि प्रदोष व्रत

कन्या (Virgo)

आज कामकाज में स्थिरता बनी रहेगी. नई योजनाओं पर अभी कदम न उठाएं. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी लेकिन खर्चों को नियंत्रित करें. रिश्तों में कोई पुराना विवाद सुलझ सकता है. परिवार का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य को लेकर थकान और नींद की कमी से बचें.

मंत्र: ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

Lucky Color: हरा

Lucky Number: 7

उपाय: तुलसी को जल दें.

आज नए अनुबंध और अवसर मिल सकते हैं. नौकरी में प्रमोशन के संकेत हैं. व्यापारी वर्ग को भागीदारी में लाभ होगा. रिश्तों में प्यार और सहयोग बढ़ेगा. दांपत्य जीवन में रोमांस रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

मंत्र: ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः

Lucky Color: गुलाबी

Lucky Number: 8

उपाय: माता लक्ष्मी को खीर का भोग अर्पित करें.

वृश्चिक (Scorpio)

आज साहसिक फैसले आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं. निवेश में सावधानी रखें. नौकरी में प्रगति होगी लेकिन विवादों से बचें. प्रेम जीवन में तनाव संभव है. परिवार का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य पर तनाव का असर पड़ सकता है.

मंत्र: ॐ शं शनैश्चराय नमः

Lucky Color: काला

Lucky Number: 4

उपाय: शनि देव को सरसों तेल अर्पित करें.

धनु (Sagittarius)

आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. करियर में उन्नति होगी. आर्थिक लाभ होगा. रिश्तों में खुशी आएगी. प्रेम जीवन में रोमांस रहेगा. परिवार का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

मंत्र: ॐ विष्णवे नमः

Lucky Color: बैंगनी

Lucky Number: 3

उपाय: केले के पेड़ की पूजा करें.

मकर (Capricorn)

आज अधूरे काम पूरे होंगे. नौकरी में लाभ होगा. आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. रिश्तों में धैर्य रखना होगा. परिवार में छोटी अनबन संभव है. स्वास्थ्य में जोड़ों का दर्द हो सकता है.

मंत्र: ॐ शं शनैश्चराय नमः

Lucky Color: नीला

Lucky Number: 6

उपाय: काली उड़द का दान करें.

कुंभ (Aquarius)

आज चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहा है, नए विचार और योजनाएं आपके पक्ष में होंगी. नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है. अचानक खर्च संभव है. रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

मंत्र: ॐ हं हनुमते नमः

Lucky Color: जामुनी

Lucky Number: 7

उपाय: गरीबों को वस्त्र दान करें.

मीन (Pisces)

आज रचनात्मकता का दिन है. कला, संगीत और लेखन में सफलता मिलेगी. आर्थिक लाभ होगा. रिश्तों में प्यार और सम्मान मिलेगा. परिवार का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा लेकिन मानसिक थकान से बचें.

मंत्र: ॐ नमो नारायणाय

Lucky Color: हल्का पीला

Lucky Number: 2

उपाय: विष्णु भगवान को तुलसी दल अर्पित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.