24 दिसंबर 2025 राशिफल: धनु, मकर, कुंभ और मीन के लिए पैसा, रिश्ते और फैसलों पर बड़ा असर

Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 24 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु राशिफल (Sagittarius), 24 दिसंबर 2025

आज का दिन आपकी आर्थिक सोच, आत्म-मूल्य और प्राथमिकताओं को स्पष्ट करने वाला है. चंद्रमा मकर राशि में होकर आपके द्वितीय भाव को सक्रिय कर रहा है, जिससे पैसा, परिवार और मूल्यों से जुड़े निर्णय सामने आएंगे. आज आप यह महसूस करेंगे कि हर प्रयास सिर्फ उत्साह से नहीं, बल्कि सही दिशा और सीमाओं के साथ होना चाहिए.

धनिष्ठा नक्षत्र आपको व्यवहारिक बनाता है. भावनात्मक खर्च या जल्दबाज़ी में बोले गए शब्द नुकसान पहुँचा सकते हैं. आज बोलने से पहले तौलना ज़रूरी है. राहु काल (12:17-13:35) में कोई भी बड़ा वित्तीय वादा, उधार या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन टालना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त (11:44-12:26) बजट प्लानिंग, बातचीत या महत्वपूर्ण मेल भेजने के लिए उपयुक्त है.

Career: काम को लेकर आप अधिक ज़िम्मेदार दिखेंगे. आज आप समझ पाएंगे कि कौन-सा प्रयास दीर्घकालिक लाभ देगा. अतिरिक्त काम लेने से बचें.

Finance: खर्च और आय दोनों पर नज़र रहेगी. कोई पुरानी आर्थिक ज़िम्मेदारी या भुगतान याद दिलाया जा सकता है.

Love: रिश्तों में सुरक्षा और भरोसे की ज़रूरत महसूस होगी. भावनाएं गहरी होंगी लेकिन अभिव्यक्ति सीमित.

Health: गला, गर्दन या आवाज़ से जुड़ी हल्की परेशानी संभव है. गर्म पानी लाभ देगा.

उपाय: केले के पेड़ को जल अर्पित करें.

Lucky Color: हल्का पीला

Lucky Number: 3

मकर राशिफल (Capricorn), 24 दिसंबर 2025

आज का दिन आपके लिए पूरी तरह आत्म-केंद्रित और निर्णायक है. चंद्रमा आपकी ही राशि में है, जिससे भावनाएं, सोच और ज़िम्मेदारियां एक साथ उभरेंगी. आज आप खुद को दूसरों की नज़र से नहीं, बल्कि अपनी कसौटी पर परखेंगे.

धनिष्ठा नक्षत्र आपको अनुशासन, धैर्य और गंभीरता देता है. आज लिया गया निर्णय आने वाले कई हफ्तों की दिशा तय कर सकता है. राहु काल (12:17-13:35) में टकराव, बहस या जल्दबाज़ी से बचना ज़रूरी है. अभिजीत मुहूर्त (11:44-12:26) नई शुरुआत, आत्म-निर्णय या प्रोफेशनल प्लानिंग के लिए श्रेष्ठ है.

Career: काम में आपकी पकड़ मज़बूत रहेगी. सीनियर, क्लाइंट या अधिकारी आपके दृष्टिकोण को महत्व देंगे. नेतृत्व स्वाभाविक रूप से उभरेगा.

Finance: आर्थिक मामलों में नियंत्रण रहेगा. आज आप खर्च से ज़्यादा संरचना पर ध्यान देंगे.

Love: रिश्तों में परिपक्वता आएगी. आज आप साफ करेंगे कि आपको क्या स्वीकार है और क्या नहीं.

Health: ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन शरीर की सीमाओं को नज़रअंदाज़ न करें. थकान संकेत दे सकती है.

उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें.

Lucky Color: स्लेटी

Lucky Number: 8

कुंभ राशिफल (Aquarius), 24 दिसंबर 2025

आज का दिन बाहरी गतिविधियों से ज़्यादा भीतरी तैयारी का है. चंद्रमा मकर राशि में होकर आपके द्वादश भाव को सक्रिय करता है, जिससे एकांत, विश्राम और आत्म-संवाद की आवश्यकता बढ़ेगी.

धनिष्ठा नक्षत्र आपको व्यावहारिक तो रखेगा, लेकिन भावनात्मक थकान संभव है. आज हर सवाल का जवाब तुरंत मिलना ज़रूरी नहीं. राहु काल (12:17-13:35) में गोपनीय बातें साझा करने या ऑनलाइन भुगतान से बचें. अभिजीत मुहूर्त (11:44-12:26) ध्यान, लेखन, रणनीति या बैक-एंड काम के लिए श्रेष्ठ है.

Career: आज दिखने वाला आउटपुट कम हो सकता है, लेकिन तैयारी मज़बूत होगी. आने वाले दिनों में इसका लाभ मिलेगा.

Finance: अचानक खर्च संभव है. डिजिटल ट्रांजैक्शन में सतर्क रहें.

Love: रिश्तों में दूरी या चुप्पी महसूस हो सकती है. इसे नकारात्मक न लें, यह अस्थायी है.

Health: नींद, आंखों और मानसिक शांति पर ध्यान दें. स्क्रीन टाइम कम करें.

उपाय: किसी ज़रूरतमंद को दान दें.

Lucky Color: नीला

Lucky Number: 7

मीन राशिफल (Pisces), 24 दिसंबर 2025

आज का दिन नेटवर्क, मित्रता और भविष्य की योजनाओं को सक्रिय करता है. चंद्रमा मकर राशि में होकर आपके एकादश भाव को मजबूत कर रहा है. आज आप समझ पाएंगे कि कौन-से लोग और लक्ष्य आपके साथ आगे चलेंगे.

धनिष्ठा नक्षत्र भावनात्मक भ्रम को कम करता है और आपको यथार्थ के करीब लाता है. राहु काल (12:17-13:35) में समूह विवाद या गलतफहमी से बचें. अभिजीत मुहूर्त (11:44-12:26) मीटिंग, नेटवर्किंग या योजना साझा करने के लिए अनुकूल.

Career: टीमवर्क से लाभ मिलेगा. कोई पुराना संपर्क या मित्र मददगार साबित हो सकता है.

Finance: आय से जुड़ा सकारात्मक संकेत मिल सकता है, लेकिन खर्च भी साथ आएगा.

Love: स्ती और प्रेम के बीच संतुलन बनाना ज़रूरी होगा. अपेक्षाएं स्पष्ट रखें.

Health: ऊर्जा सामान्य रहेगी, लेकिन भावनात्मक थकान संभव है.

उपाय: पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करें.

Lucky Color: समुद्री हरा

Lucky Number: 2



