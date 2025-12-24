हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
24 दिसंबर 2025 राशिफल: धनु, मकर, कुंभ और मीन के लिए पैसा, रिश्ते और फैसलों पर बड़ा असर

Aaj Ka Rashifal: 24 दिसंबर 2025 का राशिफल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 24 Dec 2025 07:06 AM (IST)
Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 24 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु राशिफल (Sagittarius), 24 दिसंबर 2025

आज का दिन आपकी आर्थिक सोच, आत्म-मूल्य और प्राथमिकताओं को स्पष्ट करने वाला है. चंद्रमा मकर राशि में होकर आपके द्वितीय भाव को सक्रिय कर रहा है, जिससे पैसा, परिवार और मूल्यों से जुड़े निर्णय सामने आएंगे. आज आप यह महसूस करेंगे कि हर प्रयास सिर्फ उत्साह से नहीं, बल्कि सही दिशा और सीमाओं के साथ होना चाहिए.

धनिष्ठा नक्षत्र आपको व्यवहारिक बनाता है. भावनात्मक खर्च या जल्दबाज़ी में बोले गए शब्द नुकसान पहुँचा सकते हैं. आज बोलने से पहले तौलना ज़रूरी है. राहु काल (12:17-13:35) में कोई भी बड़ा वित्तीय वादा, उधार या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन टालना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त (11:44-12:26) बजट प्लानिंग, बातचीत या महत्वपूर्ण मेल भेजने के लिए उपयुक्त है.

Career: काम को लेकर आप अधिक ज़िम्मेदार दिखेंगे. आज आप समझ पाएंगे कि कौन-सा प्रयास दीर्घकालिक लाभ देगा. अतिरिक्त काम लेने से बचें.

Finance: खर्च और आय दोनों पर नज़र रहेगी. कोई पुरानी आर्थिक ज़िम्मेदारी या भुगतान याद दिलाया जा सकता है.

Love: रिश्तों में सुरक्षा और भरोसे की ज़रूरत महसूस होगी. भावनाएं गहरी होंगी लेकिन अभिव्यक्ति सीमित.

Health: गला, गर्दन या आवाज़ से जुड़ी हल्की परेशानी संभव है. गर्म पानी लाभ देगा.

उपाय: केले के पेड़ को जल अर्पित करें.
Lucky Color: हल्का पीला
Lucky Number: 3

मकर राशिफल (Capricorn), 24 दिसंबर 2025

आज का दिन आपके लिए पूरी तरह आत्म-केंद्रित और निर्णायक है. चंद्रमा आपकी ही राशि में है, जिससे भावनाएं, सोच और ज़िम्मेदारियां एक साथ उभरेंगी. आज आप खुद को दूसरों की नज़र से नहीं, बल्कि अपनी कसौटी पर परखेंगे.

धनिष्ठा नक्षत्र आपको अनुशासन, धैर्य और गंभीरता देता है. आज लिया गया निर्णय आने वाले कई हफ्तों की दिशा तय कर सकता है. राहु काल (12:17-13:35) में टकराव, बहस या जल्दबाज़ी से बचना ज़रूरी है. अभिजीत मुहूर्त (11:44-12:26) नई शुरुआत, आत्म-निर्णय या प्रोफेशनल प्लानिंग के लिए श्रेष्ठ है.

Career: काम में आपकी पकड़ मज़बूत रहेगी. सीनियर, क्लाइंट या अधिकारी आपके दृष्टिकोण को महत्व देंगे. नेतृत्व स्वाभाविक रूप से उभरेगा.

Finance: आर्थिक मामलों में नियंत्रण रहेगा. आज आप खर्च से ज़्यादा संरचना पर ध्यान देंगे.

Love: रिश्तों में परिपक्वता आएगी. आज आप साफ करेंगे कि आपको क्या स्वीकार है और क्या नहीं.

Health: ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन शरीर की सीमाओं को नज़रअंदाज़ न करें. थकान संकेत दे सकती है.

उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें.
Lucky Color: स्लेटी
Lucky Number: 8

कुंभ राशिफल (Aquarius), 24 दिसंबर 2025

आज का दिन बाहरी गतिविधियों से ज़्यादा भीतरी तैयारी का है. चंद्रमा मकर राशि में होकर आपके द्वादश भाव को सक्रिय करता है, जिससे एकांत, विश्राम और आत्म-संवाद की आवश्यकता बढ़ेगी.

धनिष्ठा नक्षत्र आपको व्यावहारिक तो रखेगा, लेकिन भावनात्मक थकान संभव है. आज हर सवाल का जवाब तुरंत मिलना ज़रूरी नहीं. राहु काल (12:17-13:35) में गोपनीय बातें साझा करने या ऑनलाइन भुगतान से बचें. अभिजीत मुहूर्त (11:44-12:26) ध्यान, लेखन, रणनीति या बैक-एंड काम के लिए श्रेष्ठ है.

Career: आज दिखने वाला आउटपुट कम हो सकता है, लेकिन तैयारी मज़बूत होगी. आने वाले दिनों में इसका लाभ मिलेगा.

Finance: अचानक खर्च संभव है. डिजिटल ट्रांजैक्शन में सतर्क रहें.

Love: रिश्तों में दूरी या चुप्पी महसूस हो सकती है. इसे नकारात्मक न लें, यह अस्थायी है.

Health: नींद, आंखों और मानसिक शांति पर ध्यान दें. स्क्रीन टाइम कम करें.

उपाय: किसी ज़रूरतमंद को दान दें.
Lucky Color: नीला
Lucky Number: 7

मीन राशिफल (Pisces), 24 दिसंबर 2025

आज का दिन नेटवर्क, मित्रता और भविष्य की योजनाओं को सक्रिय करता है. चंद्रमा मकर राशि में होकर आपके एकादश भाव को मजबूत कर रहा है. आज आप समझ पाएंगे कि कौन-से लोग और लक्ष्य आपके साथ आगे चलेंगे.

धनिष्ठा नक्षत्र भावनात्मक भ्रम को कम करता है और आपको यथार्थ के करीब लाता है. राहु काल (12:17-13:35) में समूह विवाद या गलतफहमी से बचें. अभिजीत मुहूर्त (11:44-12:26) मीटिंग, नेटवर्किंग या योजना साझा करने के लिए अनुकूल.

Career: टीमवर्क से लाभ मिलेगा. कोई पुराना संपर्क या मित्र मददगार साबित हो सकता है.

Finance: आय से जुड़ा सकारात्मक संकेत मिल सकता है, लेकिन खर्च भी साथ आएगा.

Love: स्ती और प्रेम के बीच संतुलन बनाना ज़रूरी होगा. अपेक्षाएं स्पष्ट रखें.

Health: ऊर्जा सामान्य रहेगी, लेकिन भावनात्मक थकान संभव है.

उपाय: पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करें.
Lucky Color: समुद्री हरा
Lucky Number: 2

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 24 Dec 2025 06:47 AM (IST)
प्राइवेसी पॉलिसी

Embed widget