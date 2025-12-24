24 दिसंबर राशिफल: मेष, वृष, मिथुन, कर्क राशि वाले फैसले से बदल देंगे किस्मत, एक गलती भारी पड़ेगी!
मेष राशिफल (Aries), 24 दिसंबर 2025
आज का दिन आत्म-अनुशासन और व्यावहारिक समझ को मजबूत करने वाला है. 24 दिसंबर 2025, बुधवार को पौष शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और मकर राशि में स्थित चंद्रमा आपको भावनाओं से ऊपर उठकर ज़िम्मेदार फैसले लेने के लिए प्रेरित करेगा. आज आप यह समझ पाएंगे कि हर प्रतिक्रिया तुरंत देना ज़रूरी नहीं, कुछ बातों को समय पर छोड़ देना ही बुद्धिमानी है.
दिन की शुरुआत धनिष्ठा नक्षत्र के प्रभाव में होगी, जिससे कार्यक्षेत्र में समयबद्धता और लक्ष्य-केंद्रित सोच बढ़ेगी. टीमवर्क या किसी वरिष्ठ के साथ चर्चा से स्पष्ट दिशा मिल सकती है.
राहु काल: 12:17 - 13:35 इस समय किसी भी तरह का विवाद, जोखिम भरा निर्णय या नई शुरुआत टालना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त: 11:44 - 12:26 योजना बनाने, आवेदन भेजने या मार्गदर्शन लेने के लिए अनुकूल.
Career: काम को लेकर गंभीरता बढ़ेगी. जिम्मेदारियां स्पष्ट होंगी, लेकिन अतिरिक्त दबाव खुद पर न लें. नौकरी परिवर्तन या बड़ा जोखिम फिलहाल टालना ही ठीक रहेगा.
Finance: आर्थिक मामलों में संतुलन रहेगा. खर्च नियंत्रित रहेंगे, पर कोई लंबित भुगतान या ज़रूरी खर्च सामने आ सकता है.
Love: रिश्तों में व्यवहारिक सोच रहेगी. भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचें, बातचीत साफ और सीमित रखें.
Health: मानसिक थकान संभव है. पर्याप्त नींद और हल्का व्यायाम लाभ देगा.
उपाय: गणपति को दूर्वा अर्पित करें.
Lucky Color: हरा । Lucky Number: 6
वृष राशिफल (Taurus), 24 दिसंबर 2025
आज का दिन स्थिरता और दीर्घकालिक सोच को मजबूत करने वाला है. मकर राशि में चंद्रमा आपके लिए भाग्य भाव से जुड़ा प्रभाव ला रहा है, जिससे जीवन की बड़ी तस्वीर पर ध्यान जाएगा. आप आज यह महसूस करेंगे कि छोटे-छोटे फैसले भविष्य की नींव बनाते हैं.
धनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव आपको अनुशासित और व्यवस्थित बनाए रखेगा. सीखने, मार्गदर्शन लेने या किसी अनुभवी व्यक्ति से बात करने का दिन है.
राहु काल: 12:17 - 13:35 यात्रा, कानूनी या वित्तीय निर्णय इस समय टालें. अभिजीत मुहूर्त: 11:44 - 12:26 नया प्लान बनाने, पढ़ाई या आवेदन से जुड़े काम के लिए शुभ.
Career: काम में स्थिर प्रगति दिखेगी. आज आप समझ पाएंगे कि किस दिशा में मेहनत सार्थक है. प्रमोशन या नई भूमिका की चर्चा आगे चलकर आकार ले सकती है.
Finance: धन से जुड़े फैसलों में सावधानी रखें. निवेश की योजना बनेगी, लेकिन तुरंत अमल न करें.
Love: रिश्तों में भरोसा और स्थिरता रहेगी. पार्टनर के साथ भविष्य को लेकर बातचीत संभव है.
Health: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन भारी भोजन या देर रात तक जागने से बचें.
उपाय: केसर या हल्दी का तिलक करें.
Lucky Color: पीला । Lucky Number: 2
मिथुन राशिफल (Gemini), 24 दिसंबर 2025
आज का दिन भीतर के डर और असमंजस को समझने का है. मकर राशि में चंद्रमा आपके लिए अष्टम भाव से जुड़ा है, जिससे मन में गहराई और गंभीरता बढ़ेगी. कुछ पुरानी बातें या अधूरे प्रश्न आज उभर सकते हैं.
धनिष्ठा नक्षत्र आपको अनुशासन तो देगा, लेकिन भावनात्मक रूप से थोड़ा भारी भी रख सकता है. आज जल्दबाज़ी नहीं, समझदारी ज़रूरी है.
राहु काल: 12:17 - 13:35 गोपनीय बातें साझा करने या बहस से बचें.
अभिजीत मुहूर्त: 11:44 - 12:26 आत्म-विश्लेषण, रिसर्च या रणनीति बनाने के लिए अच्छा समय.
Career: काम में दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन यह अस्थायी है. आज दिखावे से ज़्यादा तैयारी पर ध्यान देना ज़रूरी होगा.
Finance: अचानक खर्च या पुराने लेन-देन से जुड़ा विषय सामने आ सकता है. उधार देने से बचें.
Love: रिश्तों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी. किसी पुराने मुद्दे पर बात हो सकती है, लेकिन शब्दों का चयन सोच-समझकर करें.
Health: मानसिक तनाव संभव है. ध्यान, संगीत या अकेले समय से राहत मिलेगी.
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें.
Lucky Color: सफेद । Lucky Number: 5
कर्क राशिफल (Cancer), 24 दिसंबर 2025
आज का दिन रिश्तों और साझेदारी से जुड़े मामलों को उजागर करेगा. मकर राशि में स्थित चंद्रमा आपके सप्तम भाव को सक्रिय कर रहा है, जिससे दूसरों की अपेक्षाएं और आपकी जिम्मेदारियां साफ दिखाई देंगी.
धनिष्ठा नक्षत्र के कारण बातचीत में गंभीरता रहेगी. आज आप यह समझ पाएंगे कि कौन-सा रिश्ता या सहयोग आपके लिए सही है.
राहु काल: 12:17 - 13:35 विवाद, कानूनी या पार्टनरशिप से जुड़े फैसले टालें. अभिजीत मुहूर्त: 11:44 - 12:26 मीटिंग, समझौते की बातचीत या सलाह लेने के लिए अनुकूल.
Career: क्लाइंट, पार्टनर या सीनियर से बातचीत महत्वपूर्ण रहेगी. आज आपकी छवि गंभीर और जिम्मेदार बनेगी.
Finance: साझा धन, कमीशन या भुगतान से जुड़ा विषय आगे बढ़ सकता है. स्पष्टता रखें.
Love: दांपत्य या प्रेम संबंधों में व्यावहारिक चर्चा होगी. भावनाओं को संतुलन में रखें.
Health: भावनात्मक थकान संभव है. पर्याप्त आराम ज़रूरी है.
उपाय: माता को सफेद मिठाई खिलाएं.
Lucky Color: क्रीम । Lucky Number: 4
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
