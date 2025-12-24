हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
24 दिसंबर राशिफल: मेष, वृष, मिथुन, कर्क राशि वाले फैसले से बदल देंगे किस्मत, एक गलती भारी पड़ेगी!

24 दिसंबर राशिफल: मेष, वृष, मिथुन, कर्क राशि वाले फैसले से बदल देंगे किस्मत, एक गलती भारी पड़ेगी!

Aaj Ka Rashifal: 24 दिसंबर 2025 का राशिफल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 24 Dec 2025 05:28 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 24 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मेष राशिफल (Aries), 24 दिसंबर 2025

आज का दिन आत्म-अनुशासन और व्यावहारिक समझ को मजबूत करने वाला है. 24 दिसंबर 2025, बुधवार को पौष शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और मकर राशि में स्थित चंद्रमा आपको भावनाओं से ऊपर उठकर ज़िम्मेदार फैसले लेने के लिए प्रेरित करेगा. आज आप यह समझ पाएंगे कि हर प्रतिक्रिया तुरंत देना ज़रूरी नहीं, कुछ बातों को समय पर छोड़ देना ही बुद्धिमानी है.

दिन की शुरुआत धनिष्ठा नक्षत्र के प्रभाव में होगी, जिससे कार्यक्षेत्र में समयबद्धता और लक्ष्य-केंद्रित सोच बढ़ेगी. टीमवर्क या किसी वरिष्ठ के साथ चर्चा से स्पष्ट दिशा मिल सकती है.

राहु काल: 12:17 - 13:35 इस समय किसी भी तरह का विवाद, जोखिम भरा निर्णय या नई शुरुआत टालना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त: 11:44 - 12:26 योजना बनाने, आवेदन भेजने या मार्गदर्शन लेने के लिए अनुकूल.

Career: काम को लेकर गंभीरता बढ़ेगी. जिम्मेदारियां स्पष्ट होंगी, लेकिन अतिरिक्त दबाव खुद पर न लें. नौकरी परिवर्तन या बड़ा जोखिम फिलहाल टालना ही ठीक रहेगा.

Finance: आर्थिक मामलों में संतुलन रहेगा. खर्च नियंत्रित रहेंगे, पर कोई लंबित भुगतान या ज़रूरी खर्च सामने आ सकता है.

Love: रिश्तों में व्यवहारिक सोच रहेगी. भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचें, बातचीत साफ और सीमित रखें.

Health: मानसिक थकान संभव है. पर्याप्त नींद और हल्का व्यायाम लाभ देगा.

उपाय: गणपति को दूर्वा अर्पित करें.
Lucky Color: हरा । Lucky Number: 6

वृष राशिफल (Taurus), 24 दिसंबर 2025

आज का दिन स्थिरता और दीर्घकालिक सोच को मजबूत करने वाला है. मकर राशि में चंद्रमा आपके लिए भाग्य भाव से जुड़ा प्रभाव ला रहा है, जिससे जीवन की बड़ी तस्वीर पर ध्यान जाएगा. आप आज यह महसूस करेंगे कि छोटे-छोटे फैसले भविष्य की नींव बनाते हैं.

धनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव आपको अनुशासित और व्यवस्थित बनाए रखेगा. सीखने, मार्गदर्शन लेने या किसी अनुभवी व्यक्ति से बात करने का दिन है.

राहु काल: 12:17 - 13:35 यात्रा, कानूनी या वित्तीय निर्णय इस समय टालें. अभिजीत मुहूर्त: 11:44 - 12:26 नया प्लान बनाने, पढ़ाई या आवेदन से जुड़े काम के लिए शुभ.

Career: काम में स्थिर प्रगति दिखेगी. आज आप समझ पाएंगे कि किस दिशा में मेहनत सार्थक है. प्रमोशन या नई भूमिका की चर्चा आगे चलकर आकार ले सकती है.

Finance: धन से जुड़े फैसलों में सावधानी रखें. निवेश की योजना बनेगी, लेकिन तुरंत अमल न करें.

Love: रिश्तों में भरोसा और स्थिरता रहेगी. पार्टनर के साथ भविष्य को लेकर बातचीत संभव है.

Health: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन भारी भोजन या देर रात तक जागने से बचें.

उपाय: केसर या हल्दी का तिलक करें.
Lucky Color: पीला । Lucky Number: 2

मिथुन राशिफल (Gemini), 24 दिसंबर 2025

आज का दिन भीतर के डर और असमंजस को समझने का है. मकर राशि में चंद्रमा आपके लिए अष्टम भाव से जुड़ा है, जिससे मन में गहराई और गंभीरता बढ़ेगी. कुछ पुरानी बातें या अधूरे प्रश्न आज उभर सकते हैं.

धनिष्ठा नक्षत्र आपको अनुशासन तो देगा, लेकिन भावनात्मक रूप से थोड़ा भारी भी रख सकता है. आज जल्दबाज़ी नहीं, समझदारी ज़रूरी है.

राहु काल: 12:17 - 13:35 गोपनीय बातें साझा करने या बहस से बचें.

अभिजीत मुहूर्त: 11:44 - 12:26 आत्म-विश्लेषण, रिसर्च या रणनीति बनाने के लिए अच्छा समय.

Career: काम में दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन यह अस्थायी है. आज दिखावे से ज़्यादा तैयारी पर ध्यान देना ज़रूरी होगा.

Finance: अचानक खर्च या पुराने लेन-देन से जुड़ा विषय सामने आ सकता है. उधार देने से बचें.

Love: रिश्तों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी. किसी पुराने मुद्दे पर बात हो सकती है, लेकिन शब्दों का चयन सोच-समझकर करें.

Health: मानसिक तनाव संभव है. ध्यान, संगीत या अकेले समय से राहत मिलेगी.

उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें.
Lucky Color: सफेद । Lucky Number: 5

कर्क राशिफल (Cancer), 24 दिसंबर 2025

आज का दिन रिश्तों और साझेदारी से जुड़े मामलों को उजागर करेगा. मकर राशि में स्थित चंद्रमा आपके सप्तम भाव को सक्रिय कर रहा है, जिससे दूसरों की अपेक्षाएं और आपकी जिम्मेदारियां साफ दिखाई देंगी.

धनिष्ठा नक्षत्र के कारण बातचीत में गंभीरता रहेगी. आज आप यह समझ पाएंगे कि कौन-सा रिश्ता या सहयोग आपके लिए सही है.

राहु काल: 12:17 - 13:35 विवाद, कानूनी या पार्टनरशिप से जुड़े फैसले टालें. अभिजीत मुहूर्त: 11:44 - 12:26 मीटिंग, समझौते की बातचीत या सलाह लेने के लिए अनुकूल.

Career: क्लाइंट, पार्टनर या सीनियर से बातचीत महत्वपूर्ण रहेगी. आज आपकी छवि गंभीर और जिम्मेदार बनेगी.

Finance: साझा धन, कमीशन या भुगतान से जुड़ा विषय आगे बढ़ सकता है. स्पष्टता रखें.

Love: दांपत्य या प्रेम संबंधों में व्यावहारिक चर्चा होगी. भावनाओं को संतुलन में रखें.

Health: भावनात्मक थकान संभव है. पर्याप्त आराम ज़रूरी है.

उपाय: माता को सफेद मिठाई खिलाएं.
Lucky Color: क्रीम । Lucky Number: 4

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 24 Dec 2025 05:28 AM (IST)
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Mithun Rashi Mesh Rashi Rashifal
