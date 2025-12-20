Horoscope Today 20 दिसंबर: सिंह का अहं डगमगाया, कन्या भावुक, तुला के शब्द तीखे, वृश्चिक को धन की चिंता, जानें राशिफल
Aaj Ka Rashifal: 20 दिसंबर 2025 का राशिफल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.
Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 20 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).
सिंह राशिफल (Leo), 20 दिसंबर 2025
आज का दिन गति और दबाव दोनों साथ लेकर चलता है. प्रतिपदा तिथि और धनु राशि में स्थित चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव बना रहा है, इसलिए मन सक्रिय रहेगा और खुद को अभिव्यक्त करने की इच्छा तेज होगी. हालांकि हर भावना को तुरंत बाहर लाना जरूरी नहीं होगा.
सुबह मूल नक्षत्र के प्रभाव में मन थोड़ा बेचैन रह सकता है और ध्यान बार-बार भटक सकता है. किसी बात को साबित करने की जल्दी नुकसान दे सकती है. दोपहर बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आते ही आत्मविश्वास स्थिर होता है और रचनात्मक सोच सही दिशा में बहने लगती है. राहु काल (10:27–11:46) में जोखिम भरे फैसले या भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचें. अभिजीत मुहूर्त (11:25–12:07) में क्रिएटिव या प्लानिंग से जुड़ा काम ठीक रहेगा.
Career: काम में अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, लेकिन अहं को नियंत्रित रखना जरूरी है. आज प्रदर्शन से ज्यादा रणनीति अहम है. सीनियर आपकी समझदारी नोट कर सकते हैं.
Finance: मनचाहा खर्च करने की इच्छा होगी, लेकिन संयम जरूरी है. निवेश अभी टालें.
Love: भावनाएं प्रबल रहेंगी. अपेक्षाएं ज्यादा न रखें.
Health: थकान, आंखों या सिर में भारीपन.
उपाय: आज सूर्य को जल अर्पित करें.
Lucky Color: सुनहरा
Lucky Number: 1
कन्या राशिफल (Virgo), 20 दिसंबर 2025
आज का दिन भीतर की स्थिति को समझने का है. प्रतिपदा तिथि और धनु राशि में स्थित चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव बना रहा है, इसलिए मन घर, परिवार और भावनात्मक सुरक्षा की ओर रहेगा. बाहरी दुनिया से ज्यादा भीतर चल रही बातें आपको प्रभावित करेंगी.
सुबह मूल नक्षत्र के कारण पुरानी यादें या पारिवारिक चिंता उभर सकती है. मन थोड़ी अस्थिरता महसूस कर सकता है. दोपहर बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से भावनात्मक पकड़ मजबूत होती है और आप खुद को संभाल पाते हैं. राहु काल (10:27–11:46) में पारिवारिक बहस या प्रॉपर्टी से जुड़े निर्णय टालें. अभिजीत मुहूर्त (11:25–12:07) में जरूरी घरेलू योजना बनाना शुभ रहेगा.
Career: ऑफिस का तनाव घर तक आ सकता है. काम और निजी जीवन की सीमा तय करना जरूरी है. आज शांत रहकर काम करना लाभ देगा.
Finance: घर या परिवार से जुड़ा खर्च सामने आ सकता है. बजट संतुलन जरूरी.
Love: भावनात्मक जरूरतें बढ़ेंगी. समझ और धैर्य जरूरी.
Health: छाती, पेट या मानसिक बेचैनी.
उपाय: घर में सफाई करें और कपूर जलाएं.
Lucky Color: हरा
Lucky Number: 5
तुला राशिफल (Libra), 20 दिसंबर 2025
आज का दिन बातचीत, सोच और निर्णयों से जुड़ा है. प्रतिपदा तिथि और धनु राशि में स्थित चंद्रमा आपकी राशि से तृतीय भाव बना रहा है, इसलिए दिन सक्रिय रहेगा और कई छोटे-छोटे निर्णय लेने पड़ सकते हैं.
सुबह मूल नक्षत्र के प्रभाव में शब्दों में कठोरता आ सकती है या गलतफहमी बन सकती है. बिना सोचे प्रतिक्रिया न दें. दोपहर बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के साथ संवाद में स्पष्टता आती है और स्थिति आपके पक्ष में जाती दिखेगी. राहु काल (10:27–11:46) में ई-मेल, कॉल या महत्वपूर्ण संदेश भेजने से बचें. अभिजीत मुहूर्त (11:25–12:07) में बातचीत आगे बढ़ सकती है.
Career: मीटिंग, कॉल या प्रेजेंटेशन से जुड़ा दिन है. आज आपकी बात सुनी जाएगी, लेकिन शब्दों का चयन अहम होगा.
Finance: छोटे लाभ या भुगतान की स्थिति बन सकती है. जोखिम न लें.
Love: बातचीत से रिश्तों में सुधार संभव.
Health: कंधे, गर्दन या तनाव.
उपाय: आज किसी जरूरतमंद को मीठा दें.
Lucky Color: गुलाबी
Lucky Number: 6
वृश्चिक राशिफल (Scorpio), 20 दिसंबर 2025
आज का दिन मूल्य, सुरक्षा और आत्मसम्मान से जुड़ा है. प्रतिपदा तिथि और धनु राशि में स्थित चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव बना रहा है, इसलिए पैसा, परिवार और वाणी पर ध्यान रहेगा.
सुबह मूल नक्षत्र के प्रभाव में बोलचाल में सख्ती आ सकती है या कोई पुरानी आर्थिक चिंता उभर सकती है. दोपहर बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के साथ सोच स्थिर होती है और आत्मविश्वास लौटता है. राहु काल (10:27–11:46) में धन से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय न लें. अभिजीत मुहूर्त (11:25–12:07) में फाइनेंशियल प्लानिंग ठीक रहेगी.
Career: काम में स्थिरता रहेगी, लेकिन आज आपकी प्राथमिकता सुरक्षा और भविष्य होगी. जल्दबाजी न करें.
Finance: आय-व्यय पर नजर रखें. बचत से जुड़ा फैसला सही रहेगा.
Love: परिवार या रिश्तों में वाणी संयमित रखें.
Health: गला, दांत या तनाव.
उपाय: आज मीठा दूध शिवलिंग पर अर्पित करें.
Lucky Color: मरून
Lucky Number: 9
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
