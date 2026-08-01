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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKanwar Yatra 2026: 150 शिवभक्तों की सामूहिक कांवड़ यात्रा बनी आस्था और एकता की मिसाल

Kanwar Yatra 2026: 150 शिवभक्तों की सामूहिक कांवड़ यात्रा बनी आस्था और एकता की मिसाल

Kanwar Yatra 2026: मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के एक गांव के 150 से अधिक शिवभक्त गौमुख से 800 किलोमीटर पैदल कांवड़ यात्रा कर रहे हैं. जानिए इस अनोखी सामूहिक आस्था यात्रा की पूरी कहानी.

Written By : अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 01 Aug 2026 01:15 PM (IST)
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Kanwar Yatra 2026: श्रावण माह में देशभर में कांवड़ यात्रा की भक्ति अपने चरम पर है. हर साल लाखों शिवभक्त हरिद्वार, ऋषिकेश और गौमुख से पवित्र गंगाजल लेकर अपने-अपने शिवालयों तक पहुंचते हैं. लेकिन इस बार मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के एक छोटे से गांव ने अपनी अनोखी पहल से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.

मुरैना के कुआँपुर गांव से 150 से अधिक शिवभक्त एक साथ गौमुख से गंगाजल लेकर लगभग 800 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकले हैं. यह सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि सामूहिक आस्था, अनुशासन और सामाजिक एकता का ऐसा उदाहरण है, जिसने रास्ते में मिलने वाले लोगों को भी प्रभावित कर दिया.

मुज़फ्फरनगर पहुंचा 150 कांवड़ियों का विशाल जत्था:

शुक्रवार रात यह विशाल कांवड़ दल उत्तर प्रदेश के मुज़फ्फरनगर पहुंचा. एक ही गांव के 150 से अधिक श्रद्धालुओं को एक साथ कांवड़ लेकर चलते देख स्थानीय लोग भी भावुक हो गए. जगह-जगह श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया और पूरा वातावरण 'बोल बम' तथा 'हर हर महादेव' के जयघोष से गूंज उठा.

यात्रा के दौरान अनुशासन, एकजुटता और धार्मिक उत्साह ने हर किसी का ध्यान आकर्षित किया. यह दृश्य इस बात का प्रमाण था कि जब पूरा गांव एक संकल्प के साथ निकलता है तो आस्था का स्वरूप और भी भव्य हो जाता है.

गौमुख से सिद्ध बाबा मंदिर तक 800 किलोमीटर की कठिन यात्रा:

यह कांवड़ यात्रा उत्तराखंड के गौमुख से शुरू हुई है. यहां से पवित्र गंगाजल भरने के बाद सभी श्रद्धालु अपने गांव स्थित सिद्ध बाबा मंदिर तक जलाभिषेक करने के लिए पैदल लौट रहे हैं.

करीब 800 किलोमीटर लंबी यात्रा के दौरान श्रद्धालु प्रतिदिन लगभग 50 से 60 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं. अब तक यात्रा के 9 दिन पूरे हो चुके हैं और गांव पहुंचने में अभी लगभग 10 दिन का समय और लगेगा.

इतनी लंबी दूरी पैदल तय करना आसान नहीं होता, लेकिन श्रद्धालुओं का कहना है कि बाबा भोलेनाथ में अटूट विश्वास ही उन्हें हर दिन आगे बढ़ने की शक्ति देता है.

पूरे गांव ने लिया एक साथ कांवड़ लाने का संकल्प:

इस यात्रा की सबसे खास बात यह है कि इसमें शामिल सभी श्रद्धालु मुरैना के कुआँपुर गांव के रहने वाले हैं. जहां पिछले वर्ष गांव से केवल कुछ लोग कांवड़ यात्रा पर गए थे, वहीं इस बार पूरे गांव ने मिलकर सामूहिक संकल्प लिया.

आज परिणाम यह है कि 150 से अधिक शिवभक्त एक परिवार की तरह यात्रा कर रहे हैं. रास्ते में सभी एक-दूसरे का सहयोग करते हैं, साथ भोजन करते हैं, साथ विश्राम करते हैं और साथ ही अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं.

यह दृश्य केवल धार्मिक आस्था ही नहीं, बल्कि गांव की सामाजिक एकता और आपसी भाईचारे का भी प्रतीक बन गया है.

महिला शिवभक्त भी निभा रही हैं बराबरी की भूमिका:

इस विशाल दल में 6 से 7 महिला शिवभक्त भी शामिल हैं. वे पुरुष श्रद्धालुओं के साथ समान उत्साह और श्रद्धा से पूरी पदयात्रा कर रही हैं.

कई किलोमीटर पैदल चलना शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन महिला श्रद्धालुओं का उत्साह यह संदेश देता है कि भक्ति और आस्था के मार्ग पर महिलाओं की भागीदारी भी लगातार मजबूत हो रही है.

मनोकामना नहीं, केवल श्रद्धा का संकल्प:

श्रद्धालुओं का कहना है कि यह यात्रा किसी व्यक्तिगत इच्छा, प्रचार या प्रसिद्धि के लिए नहीं निकाली गई है. उनका उद्देश्य केवल बाबा भोलेनाथ और सिद्ध बाबा के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करना है.

उनके अनुसार पूरे गांव ने सामूहिक रूप से यह संकल्प लिया कि सभी मिलकर गौमुख से गंगाजल लाएंगे और अपने गांव के मंदिर में जलाभिषेक करेंगे. यही भावना इस यात्रा को बाकी कांवड़ यात्राओं से अलग और प्रेरणादायक बनाती है.

सामूहिक कांवड़ यात्रा दे रही सामाजिक एकता का संदेश:

आज के समय में जब लोग अक्सर व्यक्तिगत जीवन में व्यस्त रहते हैं, ऐसे में एक पूरे गांव का एकजुट होकर धार्मिक यात्रा पर निकलना समाज के लिए सकारात्मक संदेश है. यह यात्रा बताती है कि धार्मिक आयोजन केवल पूजा-पाठ तक सीमित नहीं होते, बल्कि वे समाज को जोड़ने और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को भी मजबूत करते हैं.

मुरैना के कुआँपुर गांव के इन शिवभक्तों की यह 150 लोगों की सामूहिक कांवड़ यात्रा श्रद्धा, अनुशासन, सहयोग और एकता का ऐसा उदाहरण बन गई है, जिसकी चर्चा दूर-दूर तक हो रही है. 800 किलोमीटर की कठिन पदयात्रा केवल शारीरिक सहनशक्ति का नहीं, बल्कि अटूट विश्वास और सामूहिक संकल्प का भी प्रतीक है. सावन के पावन महीने में यह यात्रा हर श्रद्धालु को यह संदेश देती है कि जब विश्वास और एकता साथ हों, तो सबसे कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर

अभिषेक चौधरी मुजफ्फरनगर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, क्राइम और सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं.
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Published at : 01 Aug 2026 01:15 PM (IST)
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