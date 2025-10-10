Aaj Ka Rashifal: आज 10 अक्टूबर 2025 का दिन प्रेम, प्रतीक्षा और विश्वास का दिन है. करवा चौथ पर वृषभ में चंद्रमा और कन्या में नीचस्थ शुक्र बता रहे हैं कि यह सिर्फ व्रत नहीं, संबंधों की गहराई मापने का पर्व है. किसी के लिए यह मिलन का उत्सव बनेगा, तो किसी के लिए आत्म-संयम का अभ्यास. धैर्य और नम्रता ही आज प्रेम का सबसे सच्चा रूप हैं.

आज का पंचांग (दिल्ली समय अनुसार)

तिथि: आश्विन कृष्ण चतुर्थी (10 अक्टूबर सुबह 7:38 PM तक)

वार: शुक्रवार

नक्षत्र: कृतिका (5:31 PM तक), फिर रोहिणी

योग: हर्षण, वज्र

चंद्र राशि: वृषभ

सूर्य राशि: कन्या

चंद्रोदय: लगभग 8:13 PM (दिल्ली)

आज 10 अक्टूबर को वृषभ चंद्र आपके द्वितीय भाव (परिवार और वाणी) को प्रभावित कर रहे हैं. करवा चौथ पर बोले गए शब्द ही रिश्तों की दिशा तय करेंगे. जीवनसाथी से कृतज्ञता व्यक्त करें, क्रोध से बचें. अविवाहित जातक परिवार की सहमति पाएंगे. धन लाभ संभावित.

आज का मंत्र: ॐ सोमाय नमः लकी कलर: लाल, लकी नंबर: 9

उपाय: चंद्रोदय के समय शहद-मिश्रित जल से अर्घ्य दें और पति/पत्नी का नाम लेकर प्रार्थना करें.

वृषभ (Taurus)

आज 10 अक्टूबर को चंद्र आपकी ही राशि में है जो भावनाओं से भरा हुआ बना रहा है. करवा चौथ का हर क्षण आपको आध्यात्मिक संतुलन सिखाएगा. साथी का स्नेह मिलने से मन प्रसन्न होगा. स्वास्थ्य थोड़ा कमज़ोर रह सकता है, पर मन शांत रहेगा.

आज का मंत्र: ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः लकी कलर: गुलाबी, लकी नंबर: 6

उपाय: चंद्रोदय के बाद गुलाब अर्पित करें और माता लक्ष्मी का स्मरण करें.

मिथुन (Gemini)

आज 10 अक्टूबर को बुध-शुक्र संबंध संवाद में मृदुता ला रहे हैं. करवा चौथ पर जीवनसाथी से दिल की बात कहना संबंधों में नया विश्वास जगाएगा. अविवाहितों को मैत्री से प्रेम की दिशा मिलेगी. कार्यस्थल पर मान-सम्मान.

आज का मंत्र: ॐ बुधाय नमः लकी कलर: हरा, लकी नंबर: 5

उपाय: चंद्रमा को मीठा दूध अर्पित करें और शुक्र का ‘ॐ शुक्राय नमः’ जप करें.

कर्क (Cancer)

आज 10 अक्टूबर को चंद्रमा के स्वामी आपकी भावना को प्रमुख बना रहे हैं. करवा चौथ का व्रत आपके लिए अंदरूनी संतोष का योग लाया है. पति-पत्नी में अनबन दूर होगी. जो अलग थे, वे फिर मिल सकते हैं. पाचन पर ध्यान देें.

आज का मंत्र: ॐ नमः शिवाय लकी कलर: सफेद, लकी नंबर: 2

उपाय: चाँद को दूध से अर्घ्य देकर ‘ॐ सोमाय नमः’ का जप करें.

सिंह (Leo)

आज 10 अक्टूबर को सूर्य-शुक्र स्थिति आपके अहं और प्रेम में खींचतान लाएगी. करवा चौथ पर मन का त्याग सबसे बड़ा सौंदर्य है. जीवनसाथी की सहजता से दिन सुंदर गुज़रेगा. धन लाभ संभावित.

आज का मंत्र: ॐ सूर्याय नमः लकी कलर: सुनहरा, लकी नंबर: 1

उपाय: गुड़ मिलाकर दूध से चंद्रमा को अर्घ्य दें और धन्यवाद कहें.

कन्या (Virgo)

आज 10 अक्टूबर को शुक्र नीचस्थ, रिश्तों में सत्य का परीक्षण करा रहा है. करवा चौथ पर मौन और सेवा भाव से आप रिश्ते में स्थायित्व लाएंगे. अविवाहित जातक को आश्चर्यजनक प्रस्ताव मिल सकता है. कार्य में प्रगति.

आज का मंत्र: ॐ नमो भगवते वासुदेवाय लकी कलर: हल्का हरा, लकी नंबर: 7

उपाय: माता लक्ष्मी को कमल पुष्प चढ़ाएं और व्रत कथा श्रवण करें.

आज 10 अक्टूबर को शुक्र स्वामी होकर भी नीचस्थ संवेदनशील परिस्थिति पैदा कर रहा है. करवा चौथ पर जीवनसाथी से अनकही भावनाएं साझा करें. अविवाहित जातक के लिए पुराना संबंध फिर जीवित हो सकता है. आज का मंत्र: ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः लकी कलर: गुलाबी, लकी नंबर: 8

उपाय: करवा थाली में लाल फूल रखें और पूजा के बाद जल प्रवाहित करें.

वृश्चिक (Scorpio)

आज 10 अक्टूबर को मंगल-शुक्र संबंध पुरानी चाहत को फिर जगा रहे हैं. करवा चौथ पर रिश्तों में नया जोश आएगा. साथी के साथ समझदारी से दिन बनेगा. धन लाभ. स्वास्थ्य ठीक. आज का मंत्र: ॐ हनुमते नमः लकी कलर: नीला, लकी नंबर: 4

उपाय: चंद्रोदय से पूर्व हनुमान चालीसा पढ़ें फिर जल से अर्घ्य दें.

धनु (Sagittarius)

आज 10 अक्टूबर को गुरु का आशीर्वाद प्रेम और आस्था दोनों बढ़ाएगा. करवा चौथ आपके लिए धार्मिक शांति का दिवस है. जीवनसाथी से संबंध गहरे होंगे. अविवाहितों के लिए परिवारिक सहमति का संकेत. आज का मंत्र: ॐ बृहस्पतये नमः लकी कलर: पीला, लकी नंबर: 3 उपाय: केले के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और दंपति साथ प्रार्थना करें.

मकर (Capricorn)

आज 10 अक्टूबर को शनि-शुक्र संबंध परिवार में जिम्मेदारी बढ़ा रहा है. करवा चौथ के बाद आपको साथी की थकान में सहयोग देना चाहिए. धन लाभ के अवसर. स्वास्थ्य सामान्य. आज का मंत्र: ॐ सूर्याय नमः लकी कलर: नीला, लकी नंबर: 6 उपाय: चंद्रमा को जल अर्पित कर ‘ॐ सोमाय नमः’ का जप करें.

कुंभ (Aquarius)

आज 10 अक्टूबर को बुध-शनि संबंध आपको व्यावहारिक बना रहे हैं. करवा चौथ पर जीवनसाथी के लिए किया व्रत आपके संयम को शक्ति देगा. प्रेम रिश्तों में स्पष्टता आएगी. धन स्थिति संतुलित. आज का मंत्र: ॐ हं हनुमते नमः लकी कलर: जामुनी, लकी नंबर: 7 उपाय: गरीब स्त्रियों को श्रृंगार सामग्री दान करें.

मीन (Pisces)

आज 10 अक्टूबर को वृषभ चंद्र आपके तीसरे भाव (साहस और संवाद) को प्रभावित कर रहे हैं. करवा चौथ पर आपकी कोमल बोली साथी का दिल जीतेगी. अविवाहित जातक को प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है. कार्य में सफलता. आज का मंत्र: ॐ नमो नारायणाय लकी कलर: हल्का पीला, लकी नंबर: 2 उपाय: विष्णु मंदिर में पीले पुष्प और तुलसी अर्पित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.