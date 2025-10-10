हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Karwa Chauth 2025 Special Rashifal: आज 10 अक्टूबर 2025 को करवा चौथ पर प्रेम, प्रतीक्षा और ग्रहों की परीक्षा! जानें राशिफल

Karwa Chauth 2025 Special Rashifal: आज 10 अक्टूबर 2025 को करवा चौथ पर प्रेम, प्रतीक्षा और ग्रहों की परीक्षा! जानें राशिफल

Horoscope Today 10 October 2025: आज राशिफल सभी राशियों के लिए विशेष है. आज करवा चौथ भी है, वृषभ चंद्र और नीचस्थ शुक्र से भावनाओं का विस्फोट करने जा रहा है. जानें किन राशियों को मिलेगा सच्चा प्रेम और कौन रखे संयम.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 10 Oct 2025 05:32 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Rashifal: आज 10 अक्टूबर 2025 का दिन प्रेम, प्रतीक्षा और विश्वास का दिन है. करवा चौथ पर वृषभ में चंद्रमा और कन्या में नीचस्थ शुक्र बता रहे हैं कि यह सिर्फ व्रत नहीं, संबंधों की गहराई मापने का पर्व है. किसी के लिए यह मिलन का उत्सव बनेगा, तो किसी के लिए आत्म-संयम का अभ्यास. धैर्य और नम्रता ही आज प्रेम का सबसे सच्चा रूप हैं.

आज का पंचांग (दिल्ली समय अनुसार)

  • तिथि: आश्विन कृष्ण चतुर्थी (10 अक्टूबर सुबह 7:38 PM तक)
  • वार: शुक्रवार
  • नक्षत्र: कृतिका (5:31 PM तक), फिर रोहिणी
  • योग: हर्षण, वज्र
  • चंद्र राशि: वृषभ
  • सूर्य राशि: कन्या
  • चंद्रोदय: लगभग 8:13 PM (दिल्ली)

मेष (Aries)

आज 10 अक्टूबर को वृषभ चंद्र आपके द्वितीय भाव (परिवार और वाणी) को प्रभावित कर रहे हैं. करवा चौथ पर बोले गए शब्द ही रिश्तों की दिशा तय करेंगे. जीवनसाथी से कृतज्ञता व्यक्त करें, क्रोध से बचें. अविवाहित जातक परिवार की सहमति पाएंगे. धन लाभ संभावित.
आज का मंत्र: ॐ सोमाय नमः लकी कलर: लाल, लकी नंबर: 9
उपाय: चंद्रोदय के समय शहद-मिश्रित जल से अर्घ्य दें और पति/पत्नी का नाम लेकर प्रार्थना करें.

वृषभ (Taurus)

आज 10 अक्टूबर को चंद्र आपकी ही राशि में है जो भावनाओं से भरा हुआ बना रहा है. करवा चौथ का हर क्षण आपको आध्यात्मिक संतुलन सिखाएगा. साथी का स्नेह मिलने से मन प्रसन्न होगा. स्वास्थ्य थोड़ा कमज़ोर रह सकता है, पर मन शांत रहेगा.
आज का मंत्र: ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः लकी कलर: गुलाबी, लकी नंबर: 6
उपाय: चंद्रोदय के बाद गुलाब अर्पित करें और माता लक्ष्मी का स्मरण करें.

मिथुन (Gemini)

आज 10 अक्टूबर को बुध-शुक्र संबंध संवाद में मृदुता ला रहे हैं. करवा चौथ पर जीवनसाथी से दिल की बात कहना संबंधों में नया विश्वास जगाएगा. अविवाहितों को मैत्री से प्रेम की दिशा मिलेगी. कार्यस्थल पर मान-सम्मान.
आज का मंत्र: ॐ बुधाय नमः लकी कलर: हरा, लकी नंबर: 5
उपाय: चंद्रमा को मीठा दूध अर्पित करें और शुक्र का ‘ॐ शुक्राय नमः’ जप करें.

कर्क (Cancer)

आज 10 अक्टूबर को चंद्रमा के स्वामी आपकी भावना को प्रमुख बना रहे हैं. करवा चौथ का व्रत आपके लिए अंदरूनी संतोष का योग लाया है. पति-पत्नी में अनबन दूर होगी. जो अलग थे, वे फिर मिल सकते हैं. पाचन पर ध्यान देें.
आज का मंत्र: ॐ नमः शिवाय लकी कलर: सफेद, लकी नंबर: 2
उपाय: चाँद को दूध से अर्घ्य देकर ‘ॐ सोमाय नमः’ का जप करें.

सिंह (Leo)

आज 10 अक्टूबर को सूर्य-शुक्र स्थिति आपके अहं और प्रेम में खींचतान लाएगी. करवा चौथ पर मन का त्याग सबसे बड़ा सौंदर्य है. जीवनसाथी की सहजता से दिन सुंदर गुज़रेगा. धन लाभ संभावित.
आज का मंत्र: ॐ सूर्याय नमः लकी कलर: सुनहरा, लकी नंबर: 1
उपाय: गुड़ मिलाकर दूध से चंद्रमा को अर्घ्य दें और धन्यवाद कहें.

कन्या (Virgo)

आज 10 अक्टूबर को शुक्र नीचस्थ, रिश्तों में सत्य का परीक्षण करा रहा है. करवा चौथ पर मौन और सेवा भाव से आप रिश्ते में स्थायित्व लाएंगे. अविवाहित जातक को आश्चर्यजनक प्रस्ताव मिल सकता है. कार्य में प्रगति.
आज का मंत्र: ॐ नमो भगवते वासुदेवाय लकी कलर: हल्का हरा, लकी नंबर: 7
उपाय: माता लक्ष्मी को कमल पुष्प चढ़ाएं और व्रत कथा श्रवण करें.

तुला (Libra)

आज 10 अक्टूबर को शुक्र स्वामी होकर भी नीचस्थ संवेदनशील परिस्थिति पैदा कर रहा है. करवा चौथ पर जीवनसाथी से अनकही भावनाएं साझा करें. अविवाहित जातक के लिए पुराना संबंध फिर जीवित हो सकता है. आज का मंत्र: ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः लकी कलर: गुलाबी, लकी नंबर: 8
उपाय: करवा थाली में लाल फूल रखें और पूजा के बाद जल प्रवाहित करें.

वृश्चिक (Scorpio)

आज 10 अक्टूबर को मंगल-शुक्र संबंध पुरानी चाहत को फिर जगा रहे हैं. करवा चौथ पर रिश्तों में नया जोश आएगा. साथी के साथ समझदारी से दिन बनेगा. धन लाभ. स्वास्थ्य ठीक. आज का मंत्र: ॐ हनुमते नमः लकी कलर: नीला, लकी नंबर: 4
उपाय: चंद्रोदय से पूर्व हनुमान चालीसा पढ़ें फिर जल से अर्घ्य दें.

धनु (Sagittarius)

आज 10 अक्टूबर को गुरु का आशीर्वाद प्रेम और आस्था दोनों बढ़ाएगा. करवा चौथ आपके लिए धार्मिक शांति का दिवस है. जीवनसाथी से संबंध गहरे होंगे. अविवाहितों के लिए परिवारिक सहमति का संकेत. आज का मंत्र: ॐ बृहस्पतये नमः लकी कलर: पीला, लकी नंबर: 3 उपाय: केले के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और दंपति साथ प्रार्थना करें.

मकर (Capricorn)

आज 10 अक्टूबर को शनि-शुक्र संबंध परिवार में जिम्मेदारी बढ़ा रहा है. करवा चौथ के बाद आपको साथी की थकान में सहयोग देना चाहिए. धन लाभ के अवसर. स्वास्थ्य सामान्य. आज का मंत्र: ॐ सूर्याय नमः लकी कलर: नीला, लकी नंबर: 6 उपाय: चंद्रमा को जल अर्पित कर ‘ॐ सोमाय नमः’ का जप करें.

कुंभ (Aquarius)

आज 10 अक्टूबर को बुध-शनि संबंध आपको व्यावहारिक बना रहे हैं. करवा चौथ पर जीवनसाथी के लिए किया व्रत आपके संयम को शक्ति देगा. प्रेम रिश्तों में स्पष्टता आएगी. धन स्थिति संतुलित. आज का मंत्र: ॐ हं हनुमते नमः लकी कलर: जामुनी, लकी नंबर: 7 उपाय: गरीब स्त्रियों को श्रृंगार सामग्री दान करें.

मीन (Pisces)

आज 10 अक्टूबर को वृषभ चंद्र आपके तीसरे भाव (साहस और संवाद) को प्रभावित कर रहे हैं. करवा चौथ पर आपकी कोमल बोली साथी का दिल जीतेगी. अविवाहित जातक को प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है. कार्य में सफलता. आज का मंत्र: ॐ नमो नारायणाय लकी कलर: हल्का पीला, लकी नंबर: 2 उपाय: विष्णु मंदिर में पीले पुष्प और तुलसी अर्पित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 10 Oct 2025 05:32 AM (IST)
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal Karwa Chauth 2025
