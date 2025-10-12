रिलेशनशिप में कई बार प्यार एकदम से खत्म नहीं होता है, बल्कि धीरे-धीरे फीका पड़ने लगता है. कई रिलेशनशिप में एक ऐसा मोड़ आता है, जब प्यार, प्यार जैसा नहीं रहता और सहने की प्रक्रिया बन जाता है. ऐसे समय में कई लोग खुद को यह कहकर शांत कर लेते हैं कि यह केवल बुरा वक्त है, सब ठीक हो जाएगा. वहीं कई लोग ऐसे रिश्ते को छोड़ना एक हार समझ लेते हैं . लेकिन असलियत यह होती है कि ज्यादातर लोग छोड़ने से नहीं बल्कि लंबे समय तक इस तरह के रिलेशनशिप में रहने से टूट जाते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि गलत रिलेशनशिप में ज्यादा समय तक रहना कैसे खतरनाक होता है और एक्सपर्ट्स कब रिश्ते को छोड़ देना जरूरी बताते हैं.

क्यों रिश्ता छोड़ने से डरते हैं लोग?

एक्सपर्ट्स लोगों के रिश्ते छोड़ने से डर के पीछे Sunk Cost Fallacy बताते हैं. इसका मतलब होता है कि लोग यह मानते हैं कि जब आपने किसी रिश्ते में सालों अपनी एनर्जी और इमोशंस लगाए होते हैं और फिर उसे अचानक से छोड़ देते हैं, इसका मतलब लगता है कि सब कुछ बेकार चला गया है. कई लोग सोचते हैं कि यहां तक आ ही गए हैं तो क्यों ना आगे भी इसी तरह से चलते रहे. इन्हीं कारणों से लोग अक्सर रिश्ते छोड़ने से डरते हैं. लेकिन एक्सपर्ट्स बताते हैं कि प्यार कोई प्रोजेक्ट नहीं होता है, जो कोशिश करने का इनाम देता है. एक्सपर्ट के अनुसार जब रिश्ता बढ़ाना बंद कर देता है तो गिल्ट या आदत के कारण उस रिश्ते में रहना सिर्फ नुकसानदायक होता है.

गलत रिश्ते में खोने लगता है आत्मसम्मान

गलत रिश्ते में लंबे समय तक रहने से आपकी खुद की पहचान और आत्मसम्मान धीरे-धीरे कम होने लगता है. वहीं भावनात्मक रूप से खराब रिश्तों में कई लोग बस बने रहने के लिए ध्यान देते हैं, लेकिन कभी भी यह संतुष्टि का एहसास नहीं करता है. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस तरह से अपने रिश्ते को खींचते रहने से आप अपने फैसले पर शक करने लगते हैं, अपनी जरूरतें दबाते हैं और शांति बनाए रखने के लिए खुद को छोटा कर देते हैं ‌. जबकि सच्चा प्यार कभी आपको छोटा नहीं बनता है. एक्सपर्ट्स के अनुसार ऐसे रिश्तों में आत्म सम्मान का गिरना दिल टूटने से भी ज्यादा खतरनाक होता है. यही वजह है कि रिलेशनशिप के इस मोड़ को लेकर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यही होता है जब आपको रिश्ते को छोड़ देना जरूरी हो जाता है.



शर्म का बोझ

गलत रिश्तों में कई बार लोग अपने पार्टनर का बचाव करते हैं, उनके व्यवहार को सही मानते हैं और अपनी असुविधा को अनदेखा कर देते हैं. कई बार यही वजह आपको आपके दोस्तों और परिवार से भी दूर कर देती है. ऐसे में जब चीजें खत्म होने लगती है तो उनका सामना करना मुश्किल होता है और आप खुद को अकेला और शर्मिंदा महसूस करने लगते हैं. इसे लेकर भी एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ऐसे समय में रिश्ते टूटते नहीं है वह बस अपना रूप बदल लेते हैं.



रिलेशनशिप में स्वार्थ नहीं, खुद को चुने



एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर आप ऐसा रिलेशनशिप खत्म करते हैं, जो आपके लिए सही नहीं है तो इसे आप अपनी कमजोरी नहीं बल्कि जागरूकता मानें. यह वह पल होता है, जब आप खुद को सच्चाई और आत्म सम्मान के लिए चुनते हैं. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रिलेशनशिप खत्म करने में दर्द होता है, लेकिन लंबे समय तक ऐसे रिश्ते में रहना प्यार को पूरी तरह खत्म कर देता है.

ये भी पढ़ें: सिगरेट के मुकाबले तंबाकू से तेजी से बढ़ता है कैंसर का खतरा, स्टडी में सामने आया सच