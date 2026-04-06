किस स्टेज पर अक्सर टूट जाते हैं रिश्ते, जानें रिलेशनशिप में कब आती है दरार?

At What Stage Do Relationships Usually Break: रिश्ते अचानक नहीं टूटते, बल्कि एक तय प्रक्रिया के तहत धीरे-धीरे कमजोर होते हैं. अक्सर लोग तब समझ पाते हैं जब दरार गहरी हो चुकी होती है. एक्सपर्ट्स और रिसर्च बताते हैं कि हर रिलेशनशिप कुछ स्टेज से गुजरता है, और इन्हीं में से कुछ खास पड़ाव ऐसे होते हैं, जहां रिश्ते सबसे ज्यादा टूटने के कगार पर पहुंच जाते हैं.

कब होती है शुरुआत?

Sentio Counseling Cente की रिपोर्ट के अनुसार, शुरुआत होती है हनीमून फेज से. इस दौर में सब कुछ परफेक्ट लगता है. पार्टनर की कमियां नजर नहीं आतीं और रिश्ते में एक्साइटमेंट बनी रहती है. लेकिन यह स्टेज ज्यादा समय तक नहीं रहती. जैसे-जैसे समय गुजरता है, रिश्ते में अगला फेज आता है, जिसे एक्सपर्ट्स एडजस्टमेंट या डिसइल्यूजनमेंट स्टेज कहते हैं. यही वह समय होता है जब असल परीक्षा शुरू होती है. पार्टनर की आदतें, सोच, व्यवहार और उम्मीदें साफ दिखने लगती हैं.य छोटी-छोटी बातों पर झगड़े बढ़ने लगते हैं. रिसर्च के मुताबिक, ज्यादातर रिश्तों में गिरावट की शुरुआत इसी स्टेज में होती है, खासकर पहले 1 से 3 साल के बीच.

अगर इस दौर में दोनों पार्टनर समझदारी और संवाद से काम लें, तो रिश्ता मजबूत हो सकता है. लेकिन अगर समस्याओं को नजरअंदाज किया गया, तो धीरे-धीरे दूरी बढ़ने लगती है. यह दूरी हमेशा बड़े झगड़ों के रूप में नहीं होती, बल्कि कई बार खामोशी, कम बातचीत और इमोशनल कनेक्शन की कमी के रूप में दिखती है.

यह होता है अहम पड़ाव

एक और अहम पड़ाव होता है 5 से 7 साल के बीच, जिसे अक्सर सेवन ईयर इच कहा जाता है. इस समय तक रिश्ते में नई जिम्मेदारियां आ जाती हैं जैसे करियर का दबाव, शादी, बच्चे या लाइफस्टाइल में बदलाव. इन बदलावों के चलते रिश्ते पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और कई कपल्स इस फेज में टूट जाते हैं.

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मिलते हैं ऐसे संकेत

वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के जॉन गॉटमैन के मुताबिक, रिश्ते टूटने से पहले कुछ संकेत जरूर मिलते हैं. जैसे कि बार-बार आलोचना करना, पार्टनर को नीचा दिखाना, बात-बात पर बचाव करना या पूरी तरह चुप हो जाना. इसके अलावा, प्यार भरे पलों में कमी, भविष्य को लेकर बातचीत से बचना और साथ रहते हुए भी अकेलापन महसूस करना भी खतरे की घंटी हो सकते हैं. दिलचस्प बात यह है कि कई बार कपल्स सालों तक साथ रहते हैं, लेकिन अंदर से उनका रिश्ता खत्म हो चुका होता है. यह स्थिति धीरे-धीरे बढ़ती है और आखिरकार ब्रेकअप या अलगाव में बदल जाती है.

ऐसे बच सकता है रिश्ता

हालांकि एक्सपर्ट्स यह भी मानते हैं कि हर रिश्ते में उतार-चढ़ाव आना सामान्य है. सही समय पर संवाद, समझ और कोशिश से रिश्ते को बचाया जा सकता है. सबसे जरूरी है कि संकेतों को नजरअंदाज न किया जाए और समय रहते उन पर काम किया जाए.

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