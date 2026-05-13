ऑफिस में प्यार और फिर शादी, दुनिया में इतने पर्सेंट लोग वर्कप्लेस पर ही ढूंढ लेते हैं पार्टनर

How Many People Find Their Partner At Workplace: आजकल लोगों की जिंदगी का बड़ा हिस्सा ऑफिस में ही गुजरता है. सुबह से शाम तक साथ काम करते-करते कई बार सहकर्मियों के बीच दोस्ती गहरी हो जाती है और यही रिश्ता धीरे-धीरे प्यार तक पहुंच जाता है. यही वजह है कि अब वर्कप्लेस सिर्फ काम करने की जगह नहीं, बल्कि लोगों के लिए पार्टनर ढूंढने की जगह भी बनता जा रहा है. चलिए आपको बताते हैं कि कितने प्रतिशत लोग वर्क प्लेस पर रोमांस करते हैं और इसमें से शादी के बंधन में कितने लोग बंध जाते हैं.

कितने प्रतिशत लोग ऑफिस में करते हैं रोमांस?

forbes की एक रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में सामने आए वर्कप्लेस रोमांस सर्वे के मुताबिक, 60 प्रतिशत से ज्यादा लोग अपने जीवन में कभी न कभी ऑफिस रोमांस का हिस्सा रह चुके हैं. इतना ही नहीं, सर्वे में शामिल 43 प्रतिशत लोगों ने बताया कि ऑफिस में शुरू हुआ रिश्ता बाद में शादी तक पहुंच गया.

क्यों ऑफिस रोमांस के मामले बढ़ रहे हैं?

रिपोर्ट के मुताबिक, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह कम्फर्ट को माना गया है. करीब 65 प्रतिशत लोगों ने कहा कि रोज साथ काम करने और एक-दूसरे को बेहतर तरीके से समझने की वजह से रिश्ता बनना आसान हो जाता है. वहीं 61 प्रतिशत लोगों का कहना था कि काम की व्यस्तता के कारण उन्हें ऑफिस के बाहर नए लोगों से मिलने का ज्यादा समय नहीं मिल पाता.

ऑफिस में इस वजह से सही से चल जाता है चक्कर

ऑफिस में साथ काम करने वाले लोग एक-दूसरे की प्रोफेशनल लाइफ, स्ट्रेस और डेली रूटीन को बेहतर तरीके से समझते हैं. यही वजह है कि कई लोगों को अपने सहकर्मी के साथ इमोशनल कनेक्शन जल्दी महसूस होने लगता है. सर्वे में यह भी सामने आया कि लोग सिर्फ वर्कडे को मजेदार बनाने के लिए रिश्ते में नहीं आते, बल्कि वे चाहते हैं कि उनका पार्टनर उनकी लाइफ और काम दोनों को समझे.

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क्या ब्रेकअप का भी रहता है खतरा?

हालांकि ऑफिस रोमांस हमेशा आसान नहीं होता. सर्वे के मुताबिक, वर्कप्लेस रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों में ब्रेकअप का डर 17 प्रतिशत तक ज्यादा पाया गया. इसकी वजह यह मानी गई कि रिश्ता टूटने का असर सिर्फ पर्सनल लाइफ पर नहीं, बल्कि प्रोफेशनल लाइफ पर भी पड़ सकता है. करीब 54 प्रतिशत लोगों ने माना कि ऑफिस रिलेशनशिप का असर उनके वर्क-लाइफ बैलेंस पर भी पड़ा. कई लोगों ने बताया कि छुट्टियां प्लान करने से लेकर निजी और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना उनके लिए मुश्किल हो गया था.

ऑफिस रोमांस गॉसिप और जलन की वजह

सर्वे में यह भी सामने आया कि ऑफिस रोमांस कई बार गॉसिप और जलन की वजह भी बन जाता हैय 52 प्रतिशत लोगों ने कहा कि रिश्ते के बाद सहकर्मियों का व्यवहार बदल गया, जबकि लगभग 50 प्रतिशत लोगों का मानना था कि ऐसे रिश्ते ऑफिस में फेवरिटिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं. हालांकि तमाम चुनौतियों के बावजूद कई रिश्ते लंबे समय तक चलते भी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, ऑफिस में डेट करने वाले कई लोग बाद में शादी तक पहुंचे. यही वजह है कि आज भी बहुत से लोग अपने लाइफ पार्टनर से पहली बार ऑफिस में ही मिलते हैं.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.