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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलरिलेशनशिपLoyal Partner Signs: आपका पार्टनर वफादार है या नहीं, गौरांग दास के बताए इन 3 संकेतों से तुरंत करें असली पहचान

Loyal Partner Signs: आपका पार्टनर वफादार है या नहीं, गौरांग दास के बताए इन 3 संकेतों से तुरंत करें असली पहचान

Emotional Support In Relationship: गौरांग दास ने हाल ही में सोशल मीडिया पर बताया कि एक वफादार साथी की पहचान क्या होती है. कोई व्यक्ति रिश्ते में सच में ईमानदार और भरोसेमंद है. 

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 21 May 2026 12:27 PM (IST)
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Signs Of A Loyal Partner In A Relationship: आज के समय में रिश्तों में सच्ची वफादारी मिलना आसान नहीं रह गया है. बदलते दौर, सोशल मीडिया और उलझे हुए रिश्तों के बीच यह समझना मुश्किल हो जाता है कि सामने वाला इंसान सच में आपके लिए समर्पित है या नहीं. ऐसे समय में आध्यात्मिक गुरु गौरांग दास ने हाल ही में सोशल मीडिया पर बताया कि एक वफादार साथी की पहचान क्या होती है. उन्होंने तीन ऐसे संकेत बताए, जो यह दिखाते हैं कि कोई व्यक्ति रिश्ते में सच में ईमानदार और भरोसेमंद है. 

वफादार पार्टनर की क्या है पहचान?

पहला संकेत है लगातार एक जैसा व्यवहार. अक्सर रिश्ते की शुरुआत में लोग बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले और परवाह करने वाले दिखाई देते हैं. तुरंत जवाब देना, लंबे संदेश भेजना और बड़े-बड़े वादे करना शुरुआत में आम बात होती है. लेकिन असली वफादारी तब सामने आती है, जब रिश्ते का शुरुआती उत्साह कम होने लगता है. गौरांग दास के मुताबिक, एक सच्चा साथी वही होता है जो समय बदलने के बाद भी पहले जैसा साथ निभाए. चाहे जिंदगी कितनी भी व्यस्त या तनावभरी क्यों न हो, वह इमोशनल रूप से आपके साथ बना रहता है. ऐसे लोग मुश्किल समय में रिश्ता छोड़कर नहीं भागते, बल्कि उसे संभालने की कोशिश करते हैं. उनका यही स्थिर व्यवहार रिश्ते में भरोसा पैदा करता है और आपको बार-बार यह सोचने पर मजबूर नहीं करता कि क्या वह सच में मेरी परवाह करता है?.

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आपके पीठ पीछे बात करना क्यों रखता है मायने?

दूसरा बड़ा संकेत है सम्मान। सच्ची वफादारी सिर्फ धोखा न देने तक सीमित नहीं होती. यह इस बात से भी समझ आती है कि आपका साथी आपकी गैरमौजूदगी में आपके बारे में कैसे बात करता है. गौरांग दास कहते हैं कि एक वफादार साथी कभी भी आपकी कमियों का मजाक नहीं उड़ाता और न ही दूसरों के सामने आपकी भावनाओं को हल्के में लेता है. वह हमेशा आपकी इज्जत की रक्षा करता है और रिश्ते की मर्यादा बनाए रखता है. असली सम्मान दिखावे के लिए नहीं होता, बल्कि वह चुपचाप रिश्ते को सुरक्षित रखने की कोशिश में नजर आता है. ऐसे रिश्ते में इंसान खुद को इस्तेमाल किया हुआ नहीं, बल्कि सच में खास महसूस करता है.

छोटी- छोटी बातों से आपको पता चल जाता है

तीसरा और सबसे अहम संकेत है कि आपका साथी आपको महत्वपूर्ण महसूस कराए. एक मजबूत रिश्ते में आपको बार-बार अपने महत्व का एहसास दिलाने की मांग नहीं करनी पड़ती. सामने वाला इंसान छोटी-छोटी बातों से यह जताता है कि आप उसकी जिंदगी में कितने मायने रखते हैं. आपकी पसंद याद रखना, आपके चेहरे से मन की स्थिति समझ लेना या मुश्किल समय में बिना कहे साथ खड़े रहना, ये छोटी बातें रिश्ते को गहरा बनाती हैं. गौरांग दास के मुताबिक, जब कोई इंसान सच में वफादार होता है, तो रिश्ता बेचैनी नहीं बल्कि सुकून और सुरक्षा का एहसास देता है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 21 May 2026 12:27 PM (IST)
Tags :
Loyal Partner Signs True Love Signs Relationship Trust
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