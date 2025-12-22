हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलरिलेशनशिपकहीं 'लव बॉम्बिंग' के शिकार तो नहीं, ध्यान दें नहीं तो बाद में पछताएंगे आप

कहीं 'लव बॉम्बिंग' के शिकार तो नहीं, ध्यान दें नहीं तो बाद में पछताएंगे आप

लव बॉम्बिंग एक खतरनाक रिलेशनशिप ट्रेंड है, जिसमें शुरुआत में जरूरत से ज्यादा प्यार दिखाकर बाद में पार्टनर को कंट्रोल किया जाता है. जानिए इसके संकेत और इससे कैसे बचें.

By : एबीपी लाइव | Edited By: उदय कुमार शर्मा | Updated at : 22 Dec 2025 05:39 PM (IST)
आज के समय में प्यार और रिलेशनशिप की परिभाषा बदल रही है और समय के साथ हर रिश्ते और मान्यताओं में परिवर्तन आना स्वाभाविक है. यह जमाना Gen Z का है, जो अपने नियम और वैल्यूज खुद बनाते हैं और उन्हें फॉलो भी करते हैं. अब प्यार के रिश्तों में एक ऐसे ही नए ट्रेंड या वैल्यू का जन्म हुआ है, जिसका नाम है लव बॉम्बिंग.

यह एक जाल की तरह काम करता है, जिसमें रिश्तों में धोखा मिलने की संभावना ज्यादा होती है. अगर आपको भी अपने प्यार के रिश्ते में शुरुआती दिनों में ही जरूरत से ज्यादा प्यार, गिफ्ट्स, अटेंशन और तारीफ मिली है और अब आपको लगता है कि आप अपने पार्टनर के वश में हैं या वह आपके ऊपर बेवजह का दबाव बना रहा है, तो शायद आप भी इस नए ट्रेंड लव बॉम्बिंग का शिकार हो चुके हैं.

लव बॉम्बिंग क्या है?

लव बॉम्बिंग नई जनरेशन के बीच तेजी से ट्रेंड में आई है और अब यह फैलती जा रही है. इसमें अक्सर ऐसा होता है कि जब आप एक नई रिलेशनशिप में आते हैं और आपका पार्टनर आपको जरूरत से ज्यादा अटेंशन देने लगता है. वह सुबह उठते ही प्यार भरे कॉल या मैसेज करता है, हर थोड़ी देर में आपके हालचाल पूछता है, आपके परिवार और दोस्तों के बारे में जानकारी लेता है, आपकी जरूरत से ज्यादा तारीफ करता है, गिफ्ट्स भेजता है और आपकी हर इच्छा और जरूरत को पूरा करता नजर आता है. लेकिन कुछ समय बाद अचानक वह पूरी तरह बदल जाता है. न तो वह आपसे ठीक से बात करता है और न ही आप पर ध्यान देता है. इसके साथ ही वह आप पर दबाव बनाने लगता है, आप पर हावी होने की कोशिश करता है और आपकी आजादी छीनने लगता है. ऐसी स्थिति में यह लव बॉम्बिंग का मामला हो सकता है.

लव बॉम्बिंग से कैसे बचें?

असल में लव बॉम्बिंग एक तरह का जाल है, जिसका इस्तेमाल कुछ लोग अपने पार्टनर को धोखा देने और किसी भी वजह से उन्हें अपने प्यार में फंसाने के लिए करते हैं. यह प्यार नहीं बल्कि एक धोखा है, जिसे समझना और इससे सावधान रहना बेहद जरूरी है. अगर आप इस लव बॉम्बिंग नाम के जाल से बचना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक हेल्दी रिलेशनशिप को प्राथमिकता दें, जहां दोनों पार्टनर्स को बराबर सम्मान और प्यार मिले. किसी भी रिश्ते में जल्दबाजी करने से बचना चाहिए, क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप को हेल्दी बनाए रखने के लिए समय सबसे जरूरी होता है. किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर आप पर किसी भी तरह का दबाव बना रहा है या आपको आपके परिवार और दोस्तों से दूर करने की कोशिश कर रहा है, तो ये आपके लिए चेतावनी के संकेत हो सकते हैं. अगर आपको महसूस हो कि यह रिलेशनशिप अब आपके लिए बोझ बन गई है या टॉक्सिक हो चुकी है, तो समय रहते उससे बाहर निकलना ही बेहतर होता है.

 यह भी पढ़ें: फेस्टिव सीजन में घर को दें नया लुक, इन 5 आसान डेकोर टिप्स से आएगी त्योहारों वाली वाइब

Published at : 22 Dec 2025 05:39 PM (IST)
Tags :
Toxic Relationship Love Bombing Relationship Red Flags Love Bombing Meaning Gen Z Relationships
और पढ़ें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Assembly Session LIVE: 'देशभक्ति दबाव नहीं दिल से निकलती है', वंदे मातरम् की चर्चा पर बोले सपा नेता शिवपाल यादव
LIVE: 'देशभक्ति दबाव नहीं दिल से निकलती है', वंदे मातरम् की चर्चा पर बोले सपा नेता शिवपाल यादव
इंडिया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
मनोरंजन
Ahaan Panday Birthday: 1 फिल्म से बने स्टार, 50 करोड़ की फिल्म से बनाए 500 करोड़, दिग्गजों को दी जबरदस्त टक्कर
1 फिल्म से बने स्टार, 50 करोड़ की फिल्म से बनाए 500 करोड़, दिग्गजों को दी जबरदस्त टक्कर
क्रिकेट
युजवेंद्र चहल के कार कलेक्शन में आई लग्जरी BMW कार, भारत में कितनी है कीमत? जानकर आपके उड़ जाएंगे होश
युजवेंद्र चहल के कार कलेक्शन में आई लग्जरी BMW कार, भारत में कितनी है कीमत? जानकर आपके उड़ जाएंगे होश
Aravali Hills: अरावली पर विवाद..सरकार का क्या जवाब? | Hills Protest | abp News
Bulandshahr केस में सजा का एलान, सभी 5 दोषियों को आजीवन कारावास | Breaking | ABP News
Jeetan Ram Manjhi ने BJP को दिखाई आंख, Rajya Sabha सीट की कर दी डिमांड... Pawan Singh होंगे हैरान !
Cough Syrup Case: UP में बैन कोडीन कफ सिरप पर हुई बड़ी कार्रवाई | Codeine | Etah | ABP NEWS
Humayun Kabir New Party: Mamata के गढ़ में किसका चलेगा दांव, Humayun के नए पार्टी से आया सियासी भूचाल
