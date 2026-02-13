क्या आप भी मना रहे पहला Valentine’s Day? गलती से भी न करें ये गलती, वरना रूठ जाएगी पार्टनर

प्यार का महीना शुरू होते ही दिल में अलग सी खुशी और हल्की सी घबराहट दोनों होने लगती हैं. खासकर तब, जब आप पहली बार Valentine Day मनाने जा रहे हों, पहली डेट या पहला वैलेंटाइन डे किसी भी रिश्ते के लिए बहुत खास होता है, क्योंकि यहीं से आपके रिश्ते की असली शुरुआत होती है. इस दिन की यादें लंबे समय तक दिल में बस जाती हैं.

अक्सर लोग ज्यादा उत्साह में कुछ ऐसी छोटी-छोटी गलतियां कर बैठते हैं, जो बाद में बड़ी बन जाती हैं. कई बार हम सोचते हैं कि ऐसी छोटी बात से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन सच यह है कि पहली मुलाकात और पहला खास दिन ही सामने वाले के दिल में आपकी छवि बनाता है. इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता मजबूत बने और आपके पार्टनर के चेहरे पर मुस्कान बनी रहे, तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. तो आइए जानते हैं कि इस Valentine Day पर आपको किन गलतियों से बचना चाहिए.

Valentine Day पर आपको किन गलतियों से बचना चाहिए?

1. पुराने झगड़े और शिकायतें न छेड़ें - अगर आपके बीच पहले कभी कोई बहस या मनमुटाव हुआ है, तो इस खास दिन उन बातों को दोबारा न उठाएं. वैलेंटाइन डे प्यार जताने और अच्छे पल बिताने का दिन है.पुरानी बातें दोहराने से माहौल खराब हो सकता है और दिन का मजा बिगड़ सकता है. कोशिश करें कि इस दिन सिर्फ अच्छी यादें बनाएं, न कि पुरानी कड़वाहट दोहराएं.

2. बहस से बचें - रिश्तों में छोटी-मोटी नोकझोंक होना आम बात है, लेकिन Valentine Day पर अगर कोई बात आपको पसंद न आए, तो उसे शांत तरीके से संभालें. अपनी बात पर अड़े रहने की बजाय, एक-दूसरे को समझने की कोशिश करें. कभी-कभी प्यार के लिए थोड़ा झुक जाना भी जरूरी होता है. इससे रिश्ता और मजबूत होता है.

3. पार्टनर को समय दें - आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में समय की कमी सबसे बड़ी समस्या बन गई है. काम और जिम्मेदारियों के कारण कई बार हम अपने पार्टनर को पूरा समय नहीं दे पाते, लेकिन Valentine Day ऐसा दिन है जब आपको अपने पार्टनर को पूरा ध्यान देना चाहिए. उनके साथ बैठें, दिल से बातें करें और उन्हें महसूस कराएं कि वे आपके लिए कितने खास हैं.

4. बार-बार मोबाइल न देखें - डेट के दौरान बार-बार फोन चेक करना बहुत गलत आदत है. इससे सामने वाले को लगता है कि आप उनके साथ बोर हो रहे हैं या आपका ध्यान कहीं और है. इस खास दिन फोन को साइलेंट पर रखें और पूरा ध्यान अपने पार्टनर पर दें. जब आप उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, तो उन्हें अच्छा महसूस होगा.

5. सिर्फ अपनी ही बातें न करें - पहली डेट पर सिर्फ अपनी तारीफ करना या अपनी कहानी सुनाते रहना ठीक नहीं है. बातचीत दो लोगों के बीच होती है, इसलिए सामने वाले को भी बोलने का मौका दें. उनकी पसंद-नापसंद पूछें, उनके शौक के बारे में जानें. जब आप उनकी बातों में रुचि दिखाते हैं, तो उन्हें लगता है कि आप सच में उनकी परवाह करते हैं.

6. पुराने रिश्तों का जिक्र न करें - पहली डेट या Valentine’s Day पर अपने पुराने रिश्तों या एक्स के बारे में बात करना बिल्कुल सही नहीं है. इससे सामने वाले को असहज महसूस हो सकता है. इस दिन सिर्फ वर्तमान और भविष्य की अच्छी बातों पर ध्यान दें. पुरानी यादों को वहीं रहने दें जहां वे हैं.

7. पहनावे और साफ-सफाई का रखें ध्यान - पहली छाप बहुत मायने रखती है. साफ-सुथरे कपड़े पहनें, अच्छी खुशबू लगाएं और अपने लुक पर थोड़ा ध्यान दें. इसका मतलब यह नहीं कि बहुत ज्यादा सजें, बल्कि सादगी और सफाई का ध्यान रखें. आपका अच्छा और सधा हुआ लुक आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाता है.

8. गिफ्ट सोच-समझकर दें - गिफ्ट देना अच्छी बात है, लेकिन सोच-समझकर दें. ऐसा कुछ दें जो आपके पार्टनर की पसंद का हो और उन्हें खास महसूस कराए. महंगा गिफ्ट जरूरी नहीं, बल्कि फिलिंग्स ज्यादा जरूरी होती हैं.

