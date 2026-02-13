हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलरिलेशनशिपक्या आप भी मना रहे पहला Valentine’s Day? गलती से भी न करें ये गलती, वरना रूठ जाएगी पार्टनर

क्या आप भी मना रहे पहला Valentine’s Day? गलती से भी न करें ये गलती, वरना रूठ जाएगी पार्टनर

अक्सर लोग ज्यादा उत्साह में कुछ ऐसी छोटी-छोटी गलतियां कर बैठते हैं, जो बाद में बड़ी बन जाती हैं. कई बार हम सोचते हैं कि ऐसी छोटी बात से क्या फर्क पड़ेगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 13 Feb 2026 01:04 PM (IST)
Preferred Sources

प्यार का महीना शुरू होते ही दिल में अलग सी खुशी और हल्की सी घबराहट दोनों होने लगती हैं. खासकर तब, जब आप पहली बार Valentine Day मनाने जा रहे हों, पहली डेट या पहला वैलेंटाइन डे किसी भी रिश्ते के लिए बहुत खास होता है, क्योंकि यहीं से आपके रिश्ते की असली शुरुआत होती है. इस दिन की यादें लंबे समय तक दिल में बस जाती हैं. 

अक्सर लोग ज्यादा उत्साह में कुछ ऐसी छोटी-छोटी गलतियां कर बैठते हैं, जो बाद में बड़ी बन जाती हैं. कई बार हम सोचते हैं कि ऐसी छोटी बात से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन सच यह है कि पहली मुलाकात और पहला खास दिन ही सामने वाले के दिल में आपकी छवि बनाता है. इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता मजबूत बने और आपके पार्टनर के चेहरे पर मुस्कान बनी रहे, तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. तो आइए जानते हैं कि इस Valentine Day पर आपको किन गलतियों से बचना चाहिए. 

Valentine Day पर आपको किन गलतियों से बचना चाहिए?

1. पुराने झगड़े और शिकायतें न छेड़ें - अगर आपके बीच पहले कभी कोई बहस या मनमुटाव हुआ है, तो इस खास दिन उन बातों को दोबारा न उठाएं. वैलेंटाइन डे प्यार जताने और अच्छे पल बिताने का दिन है.पुरानी बातें दोहराने से माहौल खराब हो सकता है और दिन का मजा बिगड़ सकता है. कोशिश करें कि इस दिन सिर्फ अच्छी यादें बनाएं, न कि पुरानी कड़वाहट दोहराएं. 

2. बहस से बचें - रिश्तों में छोटी-मोटी नोकझोंक होना आम बात है, लेकिन Valentine Day पर अगर कोई बात आपको पसंद न आए, तो उसे शांत तरीके से संभालें. अपनी बात पर अड़े रहने की बजाय, एक-दूसरे को समझने की कोशिश करें. कभी-कभी प्यार के लिए थोड़ा झुक जाना भी जरूरी होता है. इससे रिश्ता और मजबूत होता है. 

3. पार्टनर को समय दें - आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में समय की कमी सबसे बड़ी समस्या बन गई है. काम और जिम्मेदारियों के कारण कई बार हम अपने पार्टनर को पूरा समय नहीं दे पाते, लेकिन Valentine Day ऐसा दिन है जब आपको अपने पार्टनर को पूरा ध्यान देना चाहिए. उनके साथ बैठें, दिल से बातें करें और उन्हें महसूस कराएं कि वे आपके लिए कितने खास हैं. 

4.  बार-बार मोबाइल न देखें - डेट के दौरान बार-बार फोन चेक करना बहुत गलत आदत है. इससे सामने वाले को लगता है कि आप उनके साथ बोर हो रहे हैं या आपका ध्यान कहीं और है. इस खास दिन फोन को साइलेंट पर रखें और पूरा ध्यान अपने पार्टनर पर दें. जब आप उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, तो उन्हें अच्छा महसूस होगा.

5.  सिर्फ अपनी ही बातें न करें - पहली डेट पर सिर्फ अपनी तारीफ करना या अपनी कहानी सुनाते रहना ठीक नहीं है. बातचीत दो लोगों के बीच होती है, इसलिए सामने वाले को भी बोलने का मौका दें. उनकी पसंद-नापसंद पूछें, उनके शौक के बारे में जानें. जब आप उनकी बातों में रुचि दिखाते हैं, तो उन्हें लगता है कि आप सच में उनकी परवाह करते हैं. 

6. पुराने रिश्तों का जिक्र न करें - पहली डेट या Valentine’s Day पर अपने पुराने रिश्तों या एक्स के बारे में बात करना बिल्कुल सही नहीं है. इससे सामने वाले को असहज महसूस हो सकता है. इस दिन सिर्फ वर्तमान और भविष्य की अच्छी बातों पर ध्यान दें. पुरानी यादों को वहीं रहने दें जहां वे हैं. 

7.  पहनावे और साफ-सफाई का रखें ध्यान - पहली छाप बहुत मायने रखती है. साफ-सुथरे कपड़े पहनें, अच्छी खुशबू लगाएं और अपने लुक पर थोड़ा ध्यान दें. इसका मतलब यह नहीं कि बहुत ज्यादा सजें, बल्कि सादगी और सफाई का ध्यान रखें. आपका अच्छा और सधा हुआ लुक आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाता है. 

8.  गिफ्ट सोच-समझकर दें - गिफ्ट देना अच्छी बात है, लेकिन सोच-समझकर दें. ऐसा कुछ दें जो आपके पार्टनर की पसंद का हो और उन्हें खास महसूस कराए. महंगा गिफ्ट जरूरी नहीं, बल्कि फिलिंग्स ज्यादा जरूरी होती हैं. 

यह भी पढ़ें: How to Confess to Your Boss: बॉस से हो गई मुहब्बत तो कैसे करें इजहार? जानें ऐसे तरीके, जिससे खतरे में नहीं आएगी नौकरी

Published at : 13 Feb 2026 12:58 PM (IST)
Tags :
First Date Relationship Tips Valentine Day 2026 Valentine Day Tips First Valentine Day
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बांग्लादेश में तारिक रहमान की BNP की बंपर जीत, पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने भेजा मैसेज, जानें क्या कहा
बांग्लादेश में तारिक रहमान की BNP की बंपर जीत, पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने भेजा मैसेज, जानें क्या कहा
दिल्ली NCR
दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर, अब सरकार के इस खास प्रोजेक्ट से लाइट होगी सस्ती
दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर, अब सरकार के इस खास प्रोजेक्ट से लाइट होगी सस्ती
विश्व
बांग्लादेश में 'रहमान युग', भारत के लिए गुड न्यूज, पाकिस्तान परस्त जमात का सफाया
बांग्लादेश में 'रहमान युग', भारत के लिए गुड न्यूज, पाकिस्तान परस्त जमात का सफाया
स्पोर्ट्स
PSL 11 ऑक्शन में चौंकाने वाले नाम अनसोल्ड, इन स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिला खरीदार
PSL 11 ऑक्शन में चौंकाने वाले नाम अनसोल्ड, इन स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिला खरीदार
Advertisement

वीडियोज

Sansani: लैंबॉर्गिनी कांड का पिक्चर 'पोस्टमार्टम' !  | Crime
Board Exam 2026 : बोर्ड परीक्षा है या नकल का कम्पीटशन? परीक्षा के दौरान जमकर नकल | Viral Video
ABP Report: लैम्बॉर्गिनी वाला खेल, चट गिरफ्तारी पट बेल | Lucknow Lamborghini Crash | UP News
Maha Dangal With Chitra Tripath: कांग्रेसी सांसदों की 'फौज', किसने की गाली-गलौज? | Parliament
Lamborghini Crash: लैम्बॉर्गिनी कांड..आरोपी शिवम गिरफ्तार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश में तारिक रहमान की BNP की बंपर जीत, पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने भेजा मैसेज, जानें क्या कहा
बांग्लादेश में तारिक रहमान की BNP की बंपर जीत, पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने भेजा मैसेज, जानें क्या कहा
दिल्ली NCR
दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर, अब सरकार के इस खास प्रोजेक्ट से लाइट होगी सस्ती
दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर, अब सरकार के इस खास प्रोजेक्ट से लाइट होगी सस्ती
विश्व
बांग्लादेश में 'रहमान युग', भारत के लिए गुड न्यूज, पाकिस्तान परस्त जमात का सफाया
बांग्लादेश में 'रहमान युग', भारत के लिए गुड न्यूज, पाकिस्तान परस्त जमात का सफाया
स्पोर्ट्स
PSL 11 ऑक्शन में चौंकाने वाले नाम अनसोल्ड, इन स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिला खरीदार
PSL 11 ऑक्शन में चौंकाने वाले नाम अनसोल्ड, इन स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिला खरीदार
मूवी रिव्यू
O’Romeo Review: रोमियो से हो जाएगा प्यार, जूलियट भी कम नहीं
रोमियो से हो जाएगा प्यार, जूलियट भी कम नहीं
विश्व
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला बांग्लादेशी नेता मामूनुल हक चुनाव हारा, नहीं बचा पाया अपनी सीट
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला बांग्लादेशी नेता मामूनुल हक चुनाव हारा, नहीं बचा पाया अपनी सीट
हेल्थ
क्या दवाओं से ज्यादा असरदार होंगे न्यूट्रास्युटिकल्स? प्रिवेंटिव हेल्थकेयर का नया ट्रेंड समझें
क्या दवाओं से ज्यादा असरदार होंगे न्यूट्रास्युटिकल्स? प्रिवेंटिव हेल्थकेयर का नया ट्रेंड समझें
हेल्थ
Kiss Day 2026: क्या एक-दूसरे को किस करने से कम हो जाता है स्ट्रेस, जानें कैसे काम करता है यह?
क्या एक-दूसरे को किस करने से कम हो जाता है स्ट्रेस, जानें कैसे काम करता है यह?
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
Embed widget