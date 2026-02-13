हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलरिलेशनशिपHow to Confess to Your Boss: बॉस से हो गई मुहब्बत तो कैसे करें इजहार? जानें ऐसे तरीके, जिससे खतरे में नहीं आएगी नौकरी

How to Confess to Your Boss: बॉस से हो गई मुहब्बत तो कैसे करें इजहार? जानें ऐसे तरीके, जिससे खतरे में नहीं आएगी नौकरी

How to Handle Office Crush: दुनियाभर में ऑफिस के अंदर रोमांस बढ़ रहे हैं. चलिए आपको बताते हैं कि अगर आपको ऑफिस में अपने बॉस से प्यार हो गया है, तो इसका इजाहर कैसे करें कि नौकरी पर खतरा न हो.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 13 Feb 2026 10:11 AM (IST)
Preferred Sources

Fallen in Love With Your Boss What to Do: ऑफिस में पनपने वाला प्यार अक्सर गॉसिप और सनसनी का विषय बन जाता है. अफवाहें तेजी से फैलती हैं और सच-झूठ का फर्क मिट जाता है. फिर भी हकीकत यह है कि कई लोगों को अपना जीवनसाथी काम करने की दगह पर ही मिलता है. ऐसे में सवाल उठता है—अगर दिल अपने ही बॉस पर आ जाए तो क्या किया जाए? क्या इस रिश्ते को आगे बढ़ाना समझदारी है?. चलिए आपको बताते हैं इसके बारे में. 

जब बॉस से हो जाए प्यार

साइकोलॉजी से जुड़े विषयों के बारे में जानकारी देने वाली बेवसाइट Psychologytoday के एक्सपर्ट के अनुसार, किसी सीनियर अधिकारी के प्रति अट्रैक्शन महसूस करना असामान्य नहीं है. अक्सर बॉस एक रोल मॉडल की तरह होते हैं, वे मार्गदर्शन देते हैं, प्रेरित करते हैं और मुश्किल समय में सहारा बनते हैं. जब इन सबके साथ अट्रैक्शन का भाव जुड़ जाता है, तो भावनाएं गहरी हो सकती हैं.

अगर सीनियर अधिकारी अनमैरिड हैं और इमोशनल रूप से उपलब्ध हैं, तब भी रिश्ता शुरू करने से पहले कई बातों पर विचार करना जरूरी है. सबसे पहला सवाल है कि क्या कंपनी की नीति इसकी इजाजत देती है? अगर ऐसा संबंध ऑफिस नियमों के खिलाफ है, तो इसे छिपाकर निभाना तनाव और असहजता बढ़ा सकता है. अगर कभी यह बात सार्वजनिक हो जाए, तो दोनों के करियर पर असर पड़ सकता है.

वहीं, कुछ ऑफिस में सहमति से बने रिश्तों को लेकर सख्त आपत्ति नहीं होती. ऐसे माहौल में रिश्ता काफी सहज रह सकता है. लेकिन फिर भी, यह याद रखना जरूरी है कि निजी और पेशेवर सीमाएं साफ-साफ तय हों.

ब्रेकअप का जोखिम और असहजता

हर रिश्ते में उतार-चढ़ाव आते हैं. लेकिन जब दोनों लोग एक ही ऑफिस में काम करते हों, तो अलगाव की स्थिति और भी मुश्किल हो सकती है. ब्रेकअप के बाद रोज आमना-सामना होना असहजता या तनाव पैदा कर सकता है. फिर भी, जब लोग प्यार में होते हैं, तो वे इन संभावित समस्याओं को कम आंकते हैं.

पेशेवर व्यवहार सबसे जरूरी

अगर दोनों पक्ष रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला करते हैं, तो प्रोफेशनल लाइफ मर्यादा बनाए रखना बेहद जरूरी है. ऑफिस में काम को प्राथमिकता दें. निजी मतभेद, भावनाएं या व्यक्तिगत चर्चाएं ऑफिस से बाहर ही रखें. सार्वजनिक जगहों पर अनावश्यक निकटता से बचें और साथ काम करने वालों के सामने संतुलित व्यवहार करें. इसके अलावा अगर आप अपने प्यार का इजाहर कर रहे हैं, तो सही समय और जगह चुनें. ऑफिस के केबिन या मीटिंग रूम में नहीं. किसी न्यूट्रल और निजी माहौल में, ऑफिस टाइम के बाहर बात करना बेहतर है.अगर बॉस मना कर दें तो इसे प्रोफेशनल तरीके से स्वीकार करें और ऑफिस में व्यवहार बिल्कुल सामान्य रखें. 

 इसे भी पढ़ें- Unhealthy Relationship Signs: सितारों की तरह टूट न जाए आपका रिश्ता! जानें क्यों सम्मान के बिना बिखर जाती हैं बड़ी-बड़ी जोड़ियां?

Published at : 13 Feb 2026 10:11 AM (IST)
Tags :
How To Confess To Your Boss Workplace Romance Dating Your Boss
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
आसमान बना अभेद्य किला! रूस से ₹10,000 करोड़ की डील, पाकिस्तान को लगेगा 288 मिसाइलों का झटका
आसमान बना अभेद्य किला! रूस से ₹10,000 करोड़ की डील, पाकिस्तान को लगेगा 288 मिसाइलों का झटका
दिल्ली NCR
दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच
दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच
विश्व
बांग्लादेशी टका पर भारी भारत का रुपया, पड़ोसी मुल्क में 1 लाख की कीमत उड़ा देगी होश
बांग्लादेशी टका पर भारी भारत का रुपया, पड़ोसी मुल्क में 1 लाख की कीमत उड़ा देगी होश
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव ने नामीबिया को हराने के बाद पाकिस्तान को 'हड़काया', इशारों-इशारों में ये क्या कह गए
सूर्यकुमार यादव ने नामीबिया को हराने के बाद पाकिस्तान को 'हड़काया', इशारों-इशारों में ये क्या कह गए
Advertisement

वीडियोज

Sansani: लैंबॉर्गिनी कांड का पिक्चर 'पोस्टमार्टम' !  | Crime
Board Exam 2026 : बोर्ड परीक्षा है या नकल का कम्पीटशन? परीक्षा के दौरान जमकर नकल | Viral Video
ABP Report: लैम्बॉर्गिनी वाला खेल, चट गिरफ्तारी पट बेल | Lucknow Lamborghini Crash | UP News
Maha Dangal With Chitra Tripath: कांग्रेसी सांसदों की 'फौज', किसने की गाली-गलौज? | Parliament
Lamborghini Crash: लैम्बॉर्गिनी कांड..आरोपी शिवम गिरफ्तार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आसमान बना अभेद्य किला! रूस से ₹10,000 करोड़ की डील, पाकिस्तान को लगेगा 288 मिसाइलों का झटका
आसमान बना अभेद्य किला! रूस से ₹10,000 करोड़ की डील, पाकिस्तान को लगेगा 288 मिसाइलों का झटका
दिल्ली NCR
दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच
दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच
विश्व
बांग्लादेशी टका पर भारी भारत का रुपया, पड़ोसी मुल्क में 1 लाख की कीमत उड़ा देगी होश
बांग्लादेशी टका पर भारी भारत का रुपया, पड़ोसी मुल्क में 1 लाख की कीमत उड़ा देगी होश
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव ने नामीबिया को हराने के बाद पाकिस्तान को 'हड़काया', इशारों-इशारों में ये क्या कह गए
सूर्यकुमार यादव ने नामीबिया को हराने के बाद पाकिस्तान को 'हड़काया', इशारों-इशारों में ये क्या कह गए
बॉलीवुड
रणवीर सिंह को धमकी मामले में बड़ा खुलासा, वॉइस नोट के जरिए मागे गए थे करोड़ो, ये नेटवर्क किया गया था इस्तेमाल
रणवीर सिंह को धमकी मामले में बड़ा खुलासा, वॉइस नोट के जरिए मागे गए थे करोड़ो
जनरल नॉलेज
देश की सबसे अनोखी ट्रेन, जिसे रोकने के लिए लाल सिग्नल नहीं; बस काफी है हाथ का इशारा
देश की सबसे अनोखी ट्रेन, जिसे रोकने के लिए लाल सिग्नल नहीं; बस काफी है हाथ का इशारा
नौकरी
1 लाख डॉलर की H-1B फीस पर कंपनियों की नई चाल, बदला ये तरीका, विदेशी छात्रों की हुई बल्ले-बल्ले
1 लाख डॉलर की H-1B फीस पर कंपनियों की नई चाल, बदला ये तरीका, विदेशी छात्रों की हुई बल्ले-बल्ले
शिक्षा
DSSSB ने जारी किया 2026 की भर्ती एग्जाम का नोटिस, सख्त नियमों के साथ जारी हुई नई गाइडलाइन
DSSSB ने जारी किया 2026 की भर्ती एग्जाम का नोटिस, सख्त नियमों के साथ जारी हुई नई गाइडलाइन
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
Embed widget