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ब्रेकअप से नहीं हो पा रहा Move on? इन तरीकों से मिलेगी राहत

किसी भी रिश्ते में ब्रेकअप होना एक बेहद भावनात्मक स्थिती होती है. ऐसे में व्यक्ति के लिए अकेला महसूस करना आम बात है. जानें ब्रेकअप से कैसे करें मूव ऑन और किन तरीकों से मिलेगी आपको राहत.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 10 Sep 2026 10:52 AM (IST)
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लंबे समय के बाद ब्रेकअप होना किसी भी व्यक्ति के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकता है. यह एक भावनात्मक स्थिती होती है, जिसमें व्यक्ति एक साथ कई इमोशन्स को फेस करता है. व्यक्ति इस दौरान अकेलापन, याद आना, चिड़चिड़ापन और उदासी जैसी परिस्थिती से गुजरता है. चाहें ब्रेकअप आपकी सहमति से ही क्यों न हुआ हो लेकिन थोड़े दिन तक उदासी होना आम समस्या होती है. ऐसे में उदास होने की बजाय धीरे-धीरे मूव ऑन करने की कोशिश करें. आइए जानते हैं मूव ऑन करने के लिए कुछ आसान और असरदार तरीकों के बारे में.

अपने आप को ब्लेम न करें

किसी भी रिश्ते में ब्रेकअप दो लोगों की सहमति से होता है. ऐसे में अपने आप को ब्लेम करने के बजाय अपने पसंद के कामों में ध्यान लगाएं. ऐसा करने से आपको खुशी मिलेगी और आप अच्छा महसूस करेंगे. कुछ लोग ब्रेकअप के बाद अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं, ऐसा करने से व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है. घर में रहने के बजाय दोस्तों और परिवार वालों से मिलने से मन हल्का होता है.

अपने एक्स की फोटो देखना बंद करें

कई लोग ब्रेकअप होने के बाद अपने एक्स के फोटोज देखते रहते हैं. ऐसा करने से आप कभी भी मूव ऑन कर नहीं पाएंगें. ब्रेकअप के बाद याद आना आम बात है लेकिन बार-बार एक्स की फोटो देखना, उनके सोशल मीडिया को चेंक करना सही नहीं है. यह आपको कमजोर कर देता है. ऐसे में नए लोगों से मिलना, घूमना और बाहर खाना खाना आपके लिए बेहतर हो सकता है.

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संतुलित आहार खाएं

कुछ लोग अक्सर स्ट्रेस इटिंग करते हैं. आप ऐसी गलती न करें स्ट्रेस इटिंग से आपकी सेहत पर बूरा असर पड़ सकता है. वहीं दुख की वजह से खाना छोड़ देना भी सही नहीं होता. अच्छा महसूस करने के लिए संतुलित आहार लेना सबसे जरूरी है. अच्छा और पोष्टिक खाना खाने से आप बेहतर महसूस करते हैं. पूरानी यादों को छोड़कर नई शुरूआत करें. जैसे एक्स के साथ बिताए पल याद आने पर उदास होने की बजाय किसी ओर काम में अपना मन लगाने की कोशिश करें. वहीं आप कुछ अच्छी फिल्म देखकर भी बेहतर महसूस कर सकते हैं.

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About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
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Published at : 10 Sep 2026 10:52 AM (IST)
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