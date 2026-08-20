Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलरिलेशनशिपGift Ideas: बॉयफ्रेंड के गिफ्ट को लेकर हैं कन्फ्यूज? इन शानदार तोहफों से करें सरप्राइज

Gift Ideas: बॉयफ्रेंड के गिफ्ट को लेकर हैं कन्फ्यूज? इन शानदार तोहफों से करें सरप्राइज

अगर आप भी हैं कन्फ्यूज कि क्या करें गिफ्ट अपने बॉयफ्रेंड को, तो ये कुछ शानदार सरप्राइज ऑप्शन आपके कन्फ्यूजन को दूर और बॉयफ्रेंड को खुश कर देंगे.

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 20 Aug 2026 11:32 AM (IST)
Preferred Sources

Gift Ideas to surprise your Boyfriend: लड़कियां गिफ्ट करने के मामले में काफी आसानी से पसंद कर लेती हैं. उन्हें किस अवसर पर किसे क्या गिफ्ट करना है, लेकिन अगर वहीं बात आती है कि अपने बॉयफ्रेंड को वह ऐसा क्या गिफ्ट करें कि वह स्पेशियल होने के साथ ही उनके बॉयफ्रेंड को भी पसंद आए, तो वह बहुत कन्फ्यूज हो जाती हैं. वह सोचती हैं कि तोहफा केवल महंगा ही नहीं बल्कि पर्सनल और यादगार भी हो. आप बॉयफ्रेंड को गिफ्ट करने के लिए उनकी पसंद को ध्यान में रखकर कुछ प्लान कर सकती हैं. अगर आप अब भी कन्फ्यूज हैं तो इन शानदार तोहफों से करें उन्हें सरप्राइज.

ये हो सकते हैं शानदार गिफ्ट्स

अगर आप ऐसा गिफ्ट देना चाहती हैं जो उनके रोजाना काम में भी आए और आपके रिश्ते की याद भी दिलाए, तो पर्सनलाइज्ड वॉलेट और कीचेन का कॉम्बिनेशन गिफ्ट करना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है. वॉलेट पर उनका नाम, आपकी फोटो, उनके माता-पिता की फोटो या कोई खास तारीख लिखवा सकती हैं और कीचेन पर आप दोनों के नाम के शुरुआती अक्षर या छोटा-सा मैसेज लिखवा सकती हैं. यह छोटा-सा पर्सनल टच गिफ्ट को काफी खास बना देता है.

वहीं अगर आप स्क्रैपबुक और सरप्राइज गिफ्ट बॉक्स गिफ्ट करती हैं तो यह गिफ्ट और भी ज्यादा इमोशनल और यादगार होगा. आप उन्हें हाथ से बनी स्क्रैपबुक के साथ एक छोटा सरप्राइज बॉक्स दे सकती हैं. स्क्रैपबुक में आपकी तस्वीरें, खास यादें और दिल की बातें लिखें, जैसे कि आपकी पहली मुलाकात, वहीं बॉक्स में उनकी पसंद की चॉकलेट, कोई छोटा गिफ्ट और हाथ से लिखा हुआ नोट भी रख सकती हैं.

अगर आपके बॉयफ्रेंड को अपनी पर्सनैलिटी और लुक का ध्यान रखना पसंद है, तो आप उनकी पसंद की खुशबू वाला परफ्यूम और ग्रूमिंग किट गिफ्ट कर सकते हैं. यह भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है. उनकी पसंद और जरूरत के हिसाब से चीजें चुनें, ताकि गिफ्ट सिर्फ दिखने में अच्छा न हो बल्कि रोजाना इस्तेमाल में भी आ सके. यह गिफ्ट उनके प्रति आपकी केयर को भी दर्शाता है. वहीं जब-जब भी वह परफ्यूम का इस्तेमाल करेंगे तो यह उन्हें आपका अहसास दिलाएगा.

यह भी पढ़ें: Eating With Henna Hands: मेहंदी लगे हाथ से खाना खाना कितना खतरनाक? जानिए सच्चाई

गिफ्ट चुनते समय इन बातों का रखें ध्यान

गिफ्ट चुनते समय सिर्फ उसकी कीमत पर ध्यान देने के बजाय बॉयफ्रेंड की पसंद और जरूरतों को ध्यान में रखकर गिफ्ट का चुनाव करें. उनकी हॉबी, पसंदीदा रंग, ब्रांड या रोजमर्रा की जरूरत से जुड़ा तोहफा उन्हें ज्यादा पसंद आ सकता है. अगर उन्हें क्रिकेट, गेमिंग, म्यूजिक, किताबें या फिटनेस पसंद है, तो उसी से जुड़ी कोई चीज चुनें. आप कम बजट में भी अच्छा गिफ्ट दे सकती हैं, जैसे पर्सनलाइज्ड कीचेन, फोटो फ्रेम या हाथ से लिखा छोटा-सा नोट गिफ्ट को और खास बना देगा. इसके अलावा गिफ्ट देने का तरीका भी थोड़ा खास रखें, जैसे डेट या डिनर के दौरान उन्हें सरप्राइज देना, ताकि तोहफा ही नहीं बल्कि पूरा पल उनके लिए यादगार बन जाए.

यह भी पढ़ें: Room Freshener कितने सेफ, कहीं सेहत से खिलवाड़ तो नहीं कर रहे

About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
Read More
Published at : 20 Aug 2026 10:40 AM (IST)
Tags :
Gift Ideas Special Gift Boyfriend Gift Ideas Romantic Gift
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

रिलेशनशिप
Gift Ideas: बॉयफ्रेंड के गिफ्ट को लेकर हैं कन्फ्यूज? इन शानदार तोहफों से करें सरप्राइज
बॉयफ्रेंड के गिफ्ट को लेकर हैं कन्फ्यूज? इन शानदार तोहफों से करें सरप्राइज
रिलेशनशिप
Food Divorce In Relationships: क्या है ‘फूड डिवोर्स’, जानें कपल्स क्यों अपना रहे हैं यह नया ट्रेंड?
क्या है ‘फूड डिवोर्स’, जानें कपल्स क्यों अपना रहे हैं यह नया ट्रेंड?
रिलेशनशिप
Relationship Possessiveness: रिश्ता होते ही क्यों पजेसिव हो जाती हैं लड़कियां, समझिए इसका साइंस
रिश्ता होते ही क्यों पजेसिव हो जाती हैं लड़कियां, समझिए इसका साइंस
रिलेशनशिप
Relationship Tips: छोटी-छोटी आदतों में करें बदलाव, रिश्तों में बढ़ाएं इमोशनल इंटीमेसी
छोटी-छोटी आदतों में करें बदलाव, रिश्तों में बढ़ाएं इमोशनल इंटीमेसी
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: तलाक की अफवाहों के बीच कोर्ट पहुंचीं सुनीता आहूजा! पैपराजी को देखकर बदला अंदाज, फैंस हुए हैरान (19.08.26)
Chugalkhor Aunty: 🫨चुगलखोर आंटी के साथ देखिए चुगलियों का पिटारा #sbs
Bigg Boss House में भूत? Himanshi Khurana का डरावना दावा, बोलीं- कोई गला दबा रहा था
Bhojpuri Bawal में Pawan Singh की ‘तीसरी बीवी’ बनेंगी Amrapali Dubey? मजेदार बातचीत वायरल
Sunita Ahuja विवाद के बीच Govinda का Thailand Club Dance Video Viral, Fans ने किया React
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BCI Protest: मनन कुमार मिश्रा के खिलाफ CJP और वकीलों का प्रदर्शन, क्या है मांग?
BCI Protest: मनन कुमार मिश्रा के खिलाफ CJP और वकीलों का प्रदर्शन, क्या है मांग?
महाराष्ट्र
Gen Z प्रोटेस्ट की वायरल गर्ल रिया अहीर के खिलाफ वापस होगा केस! जानें- क्यों?
Gen Z प्रोटेस्ट की वायरल गर्ल रिया अहीर के खिलाफ वापस होगा केस! जानें- क्यों?
स्पोर्ट्स
टेस्ट सीरीज की पहली गेंद पर आउट होने का शर्मनाक रिकॉर्ड, 2 भारतीयों के साथ भी हुआ ऐसा
टेस्ट सीरीज की पहली गेंद पर आउट होने का शर्मनाक रिकॉर्ड, 2 भारतीयों के साथ भी हुआ ऐसा
ओटीटी
'दुनिया मुझे 'ट्रेटर' की नजर से देखती है’, मुश्किल दौर याद कर छलका रिया चक्रवर्ती का दर्द
'दुनिया मुझे 'ट्रेटर' की नजर से देखती है’, छलका रिया चक्रवर्ती का दर्द
इंडिया
झटकों के बीच TMC को इस चुनाव में मिली बड़ी जीत, BJP को कितनी सीटें?
झटकों के बीच TMC को इस चुनाव में मिली बड़ी जीत, BJP को कितनी सीटें?
ऑटो
Swift-Baleno को पछाड़ 4.99 लाख की ये कार बनी नंबर-1, जानें डिटेल
Swift-Baleno को पछाड़ 4.99 लाख की ये कार बनी नंबर-1, जानें डिटेल
धर्म
Sawan Putrada Ekadashi 2026: पुत्रदा एकादशी का व्रत केवल बेटे के लिए क्यों? बेटी की कामना करने वाले क्या करें
पुत्रदा एकादशी का व्रत केवल बेटे के लिए क्यों? बेटी की कामना करने वाले क्या करें
बिजनेस
चीनी की मनमानी खरीद पर ने लगाई लिमिट, त्योहारों से पहले बड़ा फैसला
Sugar Price News: चीनी की मनमानी खरीद पर ने लगाई लिमिट, त्योहारों से पहले बड़ा फैसला
ABP NEWS
बाइक सवार लोगों ने 'ऑयल ऑपरेशन' को अंजाम दिया, उनकी इस घिनौनी हरकत को कैमरे में कैद कर लिया गया।
बाइक सवार लोगों ने 'ऑयल ऑपरेशन' को अंजाम दिया, उनकी इस घिनौनी हरकत को कैमरे में कैद कर लिया गया।
ABP NEWS
जब नदी का नाम ही 'भूतही' हो, तो पुलिस कैसे बच सकती थी?
जब नदी का नाम ही 'भूतही' हो, तो पुलिस कैसे बच सकती थी?
ABP NEWS
जोधपुर में फ़िल्मी अंदाज़ में अपहरण, स्कॉर्पियो में युवक का अपहरण।
जोधपुर में फ़िल्मी अंदाज़ में अपहरण, स्कॉर्पियो में युवक का अपहरण।
ABP NEWS
जबलपुर में सांडों को लेकर ज़बरदस्त हंगामा
जबलपुर में सांडों को लेकर ज़बरदस्त हंगामा
ABP NEWS
एक हाथी जंगल में बेफिक्र घूम रहा था, उसे देखकर गाँव वाले हैरान-परेशान रह गए।
एक हाथी जंगल में बेफिक्र घूम रहा था, उसे देखकर गाँव वाले हैरान-परेशान रह गए।
Embed widget