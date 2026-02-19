हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलरिलेशनशिपPhysical Relationship During Ramadan: क्या रोजा रखने के दौरान बना सकते हैं शारीरिक संबंध, जानें क्या हैं नियम?

Physical Relationship During Ramadan: क्या रोजा रखने के दौरान बना सकते हैं शारीरिक संबंध, जानें क्या हैं नियम?

Physical Intimacy During Roza: रमजान माह की शुरुआत हो चुकी है. ऐसे में कई कपल के मन में सवाल रहता है कि क्या वे इस दौरान शारीरिक संबंध बना सकते हैं या नहीं. चलिए आपको इसका जवाब देते हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 19 Feb 2026 10:41 AM (IST)
Preferred Sources

Ramadan Rules For Married Couples: दुनियाभर में इस्लाम के पवित्र महीने रमजान की शुरुआत हो चुकी है. भारत में भी आज यानी 19 फरवरी से इस महीने की शुरुआत हो रही है. इस्लाम धर्म का यह पवित्र महीना इबादत, सब्र और आत्मसंयम का महीना है. इस दौरान कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या रोजा रखते हुए पति-पत्नी शारीरिक संबंध बना सकते हैं. चलिए आपको इस सवाल का जवाब देते हैं, जिससे लोगों के मन में जो संशय रहते हैं, उससे छुटकारा मिल सके.

इस्लामिक शिक्षा को प्रमोट करने वाली बेवसाइट studioarabiya के अनुसार, इस्लामी शिक्षाओं में इसका जवाब साफ है, हां, लेकिन समय और नियमों का पालन जरूरी है. कुरआन में उल्लेख मिलता है कि रोजे की रातों में पति-पत्नी के बीच निकटता जायज है. यानी सूर्यास्त के बाद, जब इफ्तार हो जाता है, उस समय से लेकर सुबह की अजान (फज्र) तक वैवाहिक संबंधों की अनुमति है. यह विवाह का स्वाभाविक और वैध हिस्सा है, और इस अवधि में इसमें कोई गुनाह नहीं माना जाता.

कब आपको सावधानी रखनी चाहिए?

हालांकि, रोजे के दौरान यानी फज्र से लेकर मगरिब तक शारीरिक संबंध बनाना मना है. इस समय व्यक्ति खाने-पीने के साथ-साथ शारीरिक संबंधों से भी परहेज करता है. अगर कोई जानबूझकर रोज़े की हालत में ऐसा करता है, तो रोजा टूट जाता है और उसकी कजा के साथ कफ़्फारा भी देना पड़ सकता है. जिसमें लगातार 60 रोजे रखना या 60 जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाना शामिल है. इससे समझ आता है कि रोजे की पवित्रता को इस्लाम में कितना महत्व दिया गया है. जहाँ तक अन्य स्नेहपूर्ण व्यवहार की बात है, जैसे गले लगाना या हल्का चुंबन, तो यह सामान्य तौर पर पति-पत्नी के बीच जायज है, लेकिन रोजे की हालत में इतना संयम रखना जरूरी है कि रोजा टूटने की स्थिति पैदा न हो. आत्मनियंत्रण रमजान की मूल भावना है.

आपको इन चीजों का रखना चाहिए ध्यान

रमजान का उद्देश्य केवल भूखा-प्यासा रहना नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और आत्मसंयम सीखना भी है. इसलिए वैवाहिक जीवन को भी इसी संतुलन के साथ निभाना चाहिए, ताकि इबादत और रिश्ते, दोनों प्रभावित न हों. यदि किसी को नियमों को लेकर संदेह हो, तो विश्वसनीय धार्मिक विद्वान से सलाह लेना बेहतर रहता है. सही समझ के साथ रोजा और वैवाहिक जीवन दोनों को संतुलित तरीके से निभाया जा सकता है. पति और पत्नी को चाहिए कि वे इबादत और वैवाहिक जीवन के बीच संतुलन बनाए रखें. इफ्तार के बाद या सेहरी से पहले का समय आपसी समझ, बातचीत और इमोशनल जुड़ाव को मजबूत करने का भी अवसर हो सकता है.

यह भी पढ़ें: How to Confess to Your Boss: बॉस से हो गई मुहब्बत तो कैसे करें इजहार? जानें ऐसे तरीके, जिससे खतरे में नहीं आएगी नौकरी

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 19 Feb 2026 10:41 AM (IST)
Tags :
Physical Relationship During Ramadan Ramadan Rules For Married Couples Physical Intimacy During Roza
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

रिलेशनशिप
Physical Relationship During Ramadan: क्या रोजा रखने के दौरान बना सकते हैं शारीरिक संबंध, जानें क्या हैं नियम?
क्या रोजा रखने के दौरान बना सकते हैं शारीरिक संबंध, जानें क्या हैं नियम?
रिलेशनशिप
Relationship Communication: क्या आपका पार्टनर देर से करता है मैसेज का रिप्लाई, जानें इसका क्या है मतलब?
क्या आपका पार्टनर देर से करता है मैसेज का रिप्लाई, जानें इसका क्या है मतलब?
रिलेशनशिप
Valentine Day 2026: 1-2 या फिर... जिंदगी में कितनी बार होता है 'सच्चा वाला प्यार'? स्टडी ने खोल दिए सारे राज
1-2 या फिर... जिंदगी में कितनी बार होता है 'सच्चा वाला प्यार'? स्टडी ने खोल दिए सारे राज
रिलेशनशिप
Valentine’s Day पर क्यों बढ़ जाते हैं ब्रेकअप, रिश्ते में क्यों पड़ जाती है दरार?
Valentine’s Day पर क्यों बढ़ जाते हैं ब्रेकअप, रिश्ते में क्यों पड़ जाती है दरार?
Advertisement

वीडियोज

Namaste Bharat: Bengaluru airport से 24 करोड़ की कोकीन बरामद, Brazilian नागरिक गिरफ्तार
Madhya Pradesh News: खरगोन में शादी का जश्न मातम में बदला | Viral Video | Crime | MP News | ABP News
Breaking News: लाल किला के पीछे संदिग्ध कार से बड़ा खुलासा | Delhi News
UP Election : Lucknow में CM Yogi और Bhagwat की 'गुपचुप' बैठक! 2027 चुनाव पर बना बड़ा प्लान? |
Crime News: गर्भवती पत्नी को खूनी 'सरप्राइज गिफ्ट' ! | Sansani
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'नो टॉलरेंस...' एयरपोर्ट और फ्लाइट में अब हंगामा किया तो खैर नहीं, होगी सख्त कार्रवाई, DGCA ने जारी किया ड्राफ्ट
'नो टॉलरेंस...' एयरपोर्ट और फ्लाइट में अब हंगामा किया तो खैर नहीं, होगी सख्त कार्रवाई, DGCA ने जारी किया ड्राफ्ट
दिल्ली NCR
ऑनलाइन एप्लीकेशन, घर आकर चेकिंग, 3 लेवल पर जांच, दिल्ली में अब राशन कार्ड बनाना आसान नहीं, जानें नए नियम
ऑनलाइन एप्लीकेशन, घर आकर चेकिंग, 3 लेवल पर जांच, दिल्ली में अब राशन कार्ड बनाना आसान नहीं
विश्व
Afghanistan Woman Law: 'अपनी बीवियों को पीट सकते हैं पति, बस हड्डी न टूटे...', ये देश ले आया रूह कंपाने वाला कानून
'अपनी बीवियों को पीट सकते हैं पति, बस हड्डी न टूटे...', ये देश ले आया रूह कंपाने वाला कानून
क्रिकेट
हारते ही नीदरलैंड के कप्तान ने भारत को लेकर दे दिया बड़ा बयान, कहा- 'आप यहां आकर बहुत...'
हारते ही नीदरलैंड के कप्तान ने भारत को लेकर दे दिया बड़ा बयान, कहा- 'आप यहां आकर बहुत...'
बॉलीवुड
Dhurandhar Overseas BO: रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने ओवरसीज में सात साल बाद फिर रचा इतिहास, बना डाले ये 5 रिकॉर्ड्स
रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने ओवरसीज में सात साल बाद फिर रचा इतिहास, बना डाले ये 5 रिकॉर्ड्स
इंडिया
Weather Forecast: बारिश संग ओले... IMD ने दी फिर चेतावनी, यूपी से दिल्ली और बिहार तक कब कहां बरसेंगे बादल
बारिश संग ओले... IMD ने दी फिर चेतावनी, यूपी से दिल्ली और बिहार तक कब कहां बरसेंगे बादल
यूटिलिटी
ट्रेनों के टॉयलेट में अब नहीं मिलेंगी चेन वाले मग, जानें रेलवे ने क्यों किया बदलाव?
ट्रेनों के टॉयलेट में अब नहीं मिलेंगी चेन वाले मग, जानें रेलवे ने क्यों किया बदलाव?
ट्रेंडिंग
कैमरे में कैद हुआ दुर्लभ नजारा, एक साथ पानी पीते दिखे तेंदुआ और ब्लैक पैंथर, वीडियो ने बनाया यूजर्स का दिन
कैमरे में कैद हुआ दुर्लभ नजारा, एक साथ पानी पीते दिखे तेंदुआ और ब्लैक पैंथर, वीडियो ने बनाया यूजर्स का दिन
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget