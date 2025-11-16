हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलरिलेशनशिपक्या आपके ऑफिस में भी जमकर चल रहे अफेयर, जानें ऑफिस रोमांस में किस पायदान पर भारत?

क्या आपके ऑफिस में भी जमकर चल रहे अफेयर, जानें ऑफिस रोमांस में किस पायदान पर भारत?

ऑफिस पर रोमांस होना अब कोई अनोखी बात नहीं रह गई है. दुनिया भर में इस पर काफी चर्चा होती रहती है, लेकिन एक नया अंतरराष्ट्रीय सर्वे बताता है कि भारत इस मामले में दुनिया के टॉप देशों में शामिल है. 

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 16 Nov 2025 08:02 AM (IST)
Preferred Sources

आजकल हम सभी की लाइफ का बड़ा हिस्सा ऑफिस में ही बीतता है. लंबे घंटे, टीम वर्क, लगातार बातचीत और साथ काम करने से कई बार रिश्तों की दूरी कम होने लगती है. ऐसा माहौल कई बार लोगों को एक-दूसरे के करीब ले आता है, और यही वजह है कि ऑफिस पर रोमांस होना अब कोई अनोखी बात नहीं रह गई है. दुनिया भर में इस पर काफी चर्चा होती रहती है, लेकिन एक नया अंतरराष्ट्रीय सर्वे बताता है कि भारत इस मामले में दुनिया के टॉप देशों में शामिल है. 

हाल ही में, प्राइवेट और पर्सनल रिश्तों के लिए मशहूर प्लेटफॉर्म Ashley Madison ने YouGov के साथ मिलकर 11 देशों में एक बड़ा अध्ययन किया. इस सर्वे के नतीजों ने ऑफिस रोमांस को लेकर भारतीय सोच और रुझान पर दिलचस्प तस्वीर पेश की है. 

भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर

सर्वे के मुताबिक, ऑफिस में पैदा होने वाले रोमांटिक रिश्तों के मामले में भारत का स्थान दूसरे नंबर पर है. सूची में मेक्सिको पहले नंबर पर है, जबकि भारत उससे बस थोड़ा ही पीछे है. इसमें कुल 11 देशों ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, जर्मनी, भारत, इटली, मैक्सिको, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका में किए गए इस सर्वे में 13,581 वयस्कों से बात की गई थी. 
 
चार में से एक भारतीय ने ऑफिस में रिश्ता बनाया

यह ट्रेंड भारत में काफी आम बताया जा रहा है. सर्वे बताता है कि हर 10 में से 4 भारतीय या तो पहले किसी सहकर्मी को डेट कर चुके हैं या फिलहाल ऐसे रिश्ते में हैं. जिसमें मेक्सिको के 43 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उन्होंने कभी न कभी सहकर्मी को डेट किया. वहीं भारत में 40 प्रतिशत, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा जैसे विकसित देशों में सिर्फ 30 प्रतिशत, यह दिखाता है कि भारत में ऑफिस रोमांस पहले से कहीं ज्यादा एक्टिव होता जा रहा है. 
 
पुरुष या महिला, कौन ज्यादा लेता है जोखिम?

अध्ययन के अनुसार, 51 प्रतिशत पुरुष किसी सहकर्मी के साथ रोमांटिक रिश्ता बनाने की बात मानते हैं. वहीं 36 प्रतिशत महिलाएं ऐसा कहती हैं यानी पुरुष इस तरह के रिश्तों में कदम बढ़ाने में ज्यादा आगे रहते हैं. रिश्तों और करियर के बैलेंस को लेकर महिलाओं की चिंता कहीं ज्यादा साफ दिखती है. इसमें 29 प्रतिशत महिलाएं कहती हैं कि वे ऑफिस में रिश्ते सिर्फ इसलिए नहीं बनाना चाहतीं क्योंकि इससे उनके करियर पर असर पड़ सकता है. वहीं 27 प्रतिशत पुरुष ऐसा मानते हैं. इसके अलावा 18 से 24 साल के युवा कर्मचारी सबसे ज्यादा सावधान नजर आए. इस आयु वर्ग के 34 प्रतिशत युवाओं ने कहा कि वे करियर पर पड़ने वाले संभावित असर के चलते ऑफिस में रिश्तों से दूरी बनाए रखते हैं. 

भारत में खुले रिश्तों की ओर बढ़ता रुझान

भारत में ऑफिस रोमांस का बढ़ना, रिश्तों को देखने के बदलते नजरिए से भी जुड़ा है. गैर-पारंपरिक रिश्ते, जैसे ओपन रिलेशनशिप और ओपन मैरिज, अब ज्यादा चर्चा में है. डेटिंग ऐप Gleeden के एक सर्वे में सामने आया कि 35 प्रतिशत भारतीय वर्तमान में ओपन रिलेशनशिप में हैं. वहीं 41 प्रतिशत लोग कहते हैं कि अगर उनका पार्टनर सुझाव दे तो वे इसे अपनाने पर विचार करेंगे, यह रुझान सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है. छोटे शहर भी इसमें शामिल हो रहे हैं. कांचीपुरम को इन गैर-पारंपरिक रिश्तों में दिलचस्पी रखने वालों की सूची में सबसे ऊपर पाया गया. 

यह भी पढ़ें: Bihar Election Result 2025: कितनी सीटें लाने पर बन सकते हैं विपक्ष के नेता, बिहार चुनाव परिणामों के बीच जान लीजिए नियम

Published at : 16 Nov 2025 08:02 AM (IST)
Tags :
Office Office Romance New Survey Office Romance Open Relationships
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली में प्रदूषण से हालत खराब, जहरीली हवा में सांस लेना हुआ मुश्किल, 500 पार पहुंचा AQI
दिल्ली में प्रदूषण से हालत खराब, जहरीली हवा में सांस लेना हुआ मुश्किल, 500 पार पहुंचा AQI
विश्व
Operation Southern Spear: ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
आईपीएल
खिलाड़ी पर चल रहा रेप केस, फिर भी RCB ने किया रिटेन, सोशल मीडिया पर तगड़ा बवाल
खिलाड़ी पर चल रहा रेप केस, फिर भी RCB ने किया रिटेन, सोशल मीडिया पर तगड़ा बवाल
जनरल नॉलेज
Bihar Election Result 2025: विधानसभा चुनाव जीतते ही विधायकों को मिलने लगती हैं इतनी सुविधाएं, सैलरी से लेकर पेंशन तक सबकुछ जानें
विधानसभा चुनाव जीतते ही विधायकों को मिलने लगती हैं इतनी सुविधाएं, सैलरी से लेकर पेंशन तक सबकुछ जानें
Advertisement

वीडियोज

हाइवे पर नकली साधु गैंग का आतंक!
Charcha With Chitra: Pappu Yadav छोड़ेंगे राजनीति? ABP न्यूज पर चौंकाने वाला खुलासा! | Bihar
Bihar Politics: 'Tejashwi 25 सीटों पर सिमटेंगे', Madan Prasad ने पहले ही दे दी थी चेतावनी!
Bihar Politics: बिहार में सीएम फेस पर तकरार! | Bihar CM Face | Chirag | Nitish | Chitra Tripathi
UP Politics: जो बिहार में हुआ क्या वो यूपी में भी होगा? | CM Yogi | UP Elections | Akhilesh
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
दिल्ली में प्रदूषण से हालत खराब, जहरीली हवा में सांस लेना हुआ मुश्किल, 500 पार पहुंचा AQI
दिल्ली में प्रदूषण से हालत खराब, जहरीली हवा में सांस लेना हुआ मुश्किल, 500 पार पहुंचा AQI
विश्व
Operation Southern Spear: ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
आईपीएल
खिलाड़ी पर चल रहा रेप केस, फिर भी RCB ने किया रिटेन, सोशल मीडिया पर तगड़ा बवाल
खिलाड़ी पर चल रहा रेप केस, फिर भी RCB ने किया रिटेन, सोशल मीडिया पर तगड़ा बवाल
जनरल नॉलेज
Bihar Election Result 2025: विधानसभा चुनाव जीतते ही विधायकों को मिलने लगती हैं इतनी सुविधाएं, सैलरी से लेकर पेंशन तक सबकुछ जानें
विधानसभा चुनाव जीतते ही विधायकों को मिलने लगती हैं इतनी सुविधाएं, सैलरी से लेकर पेंशन तक सबकुछ जानें
बॉलीवुड
दे दे प्यार दे 2 का बॉक्स ऑफिस पर धमाल, दूसरे दिन कमाए इतने करोड़, बनी रकुल के करियर की 7th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म
दे दे प्यार दे 2 का बॉक्स ऑफिस पर धमाल, दूसरे दिन कमाए इतने करोड़, बनी रकुल के करियर की 7th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, नवंबर में इस तारीख तक कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, नवंबर में इस तारीख तक कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें
ट्रेंडिंग
तिरंगा पांडाल और लबालब भीड़! अनंत सिंह ने जीत के बाद खिलाया भोज- वीडियो हो रहा वायरल
तिरंगा पांडाल और लबालब भीड़! अनंत सिंह ने जीत के बाद खिलाया भोज- वीडियो हो रहा वायरल
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम सीजन 3 की समीक्षा | हुमा कुरेशी नकारात्मक भूमिका | रशिका दुग्गल | शेफाली शाह और अधिक
दिल्ली क्राइम सीजन 3 की समीक्षा | हुमा कुरेशी नकारात्मक भूमिका | रशिका दुग्गल | शेफाली शाह और अधिक
Embed widget