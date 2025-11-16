क्या आपके ऑफिस में भी जमकर चल रहे अफेयर, जानें ऑफिस रोमांस में किस पायदान पर भारत?
ऑफिस पर रोमांस होना अब कोई अनोखी बात नहीं रह गई है. दुनिया भर में इस पर काफी चर्चा होती रहती है, लेकिन एक नया अंतरराष्ट्रीय सर्वे बताता है कि भारत इस मामले में दुनिया के टॉप देशों में शामिल है.
आजकल हम सभी की लाइफ का बड़ा हिस्सा ऑफिस में ही बीतता है. लंबे घंटे, टीम वर्क, लगातार बातचीत और साथ काम करने से कई बार रिश्तों की दूरी कम होने लगती है. ऐसा माहौल कई बार लोगों को एक-दूसरे के करीब ले आता है, और यही वजह है कि ऑफिस पर रोमांस होना अब कोई अनोखी बात नहीं रह गई है. दुनिया भर में इस पर काफी चर्चा होती रहती है, लेकिन एक नया अंतरराष्ट्रीय सर्वे बताता है कि भारत इस मामले में दुनिया के टॉप देशों में शामिल है.
हाल ही में, प्राइवेट और पर्सनल रिश्तों के लिए मशहूर प्लेटफॉर्म Ashley Madison ने YouGov के साथ मिलकर 11 देशों में एक बड़ा अध्ययन किया. इस सर्वे के नतीजों ने ऑफिस रोमांस को लेकर भारतीय सोच और रुझान पर दिलचस्प तस्वीर पेश की है.
भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर
सर्वे के मुताबिक, ऑफिस में पैदा होने वाले रोमांटिक रिश्तों के मामले में भारत का स्थान दूसरे नंबर पर है. सूची में मेक्सिको पहले नंबर पर है, जबकि भारत उससे बस थोड़ा ही पीछे है. इसमें कुल 11 देशों ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, जर्मनी, भारत, इटली, मैक्सिको, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका में किए गए इस सर्वे में 13,581 वयस्कों से बात की गई थी.
चार में से एक भारतीय ने ऑफिस में रिश्ता बनाया
यह ट्रेंड भारत में काफी आम बताया जा रहा है. सर्वे बताता है कि हर 10 में से 4 भारतीय या तो पहले किसी सहकर्मी को डेट कर चुके हैं या फिलहाल ऐसे रिश्ते में हैं. जिसमें मेक्सिको के 43 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उन्होंने कभी न कभी सहकर्मी को डेट किया. वहीं भारत में 40 प्रतिशत, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा जैसे विकसित देशों में सिर्फ 30 प्रतिशत, यह दिखाता है कि भारत में ऑफिस रोमांस पहले से कहीं ज्यादा एक्टिव होता जा रहा है.
पुरुष या महिला, कौन ज्यादा लेता है जोखिम?
अध्ययन के अनुसार, 51 प्रतिशत पुरुष किसी सहकर्मी के साथ रोमांटिक रिश्ता बनाने की बात मानते हैं. वहीं 36 प्रतिशत महिलाएं ऐसा कहती हैं यानी पुरुष इस तरह के रिश्तों में कदम बढ़ाने में ज्यादा आगे रहते हैं. रिश्तों और करियर के बैलेंस को लेकर महिलाओं की चिंता कहीं ज्यादा साफ दिखती है. इसमें 29 प्रतिशत महिलाएं कहती हैं कि वे ऑफिस में रिश्ते सिर्फ इसलिए नहीं बनाना चाहतीं क्योंकि इससे उनके करियर पर असर पड़ सकता है. वहीं 27 प्रतिशत पुरुष ऐसा मानते हैं. इसके अलावा 18 से 24 साल के युवा कर्मचारी सबसे ज्यादा सावधान नजर आए. इस आयु वर्ग के 34 प्रतिशत युवाओं ने कहा कि वे करियर पर पड़ने वाले संभावित असर के चलते ऑफिस में रिश्तों से दूरी बनाए रखते हैं.
भारत में खुले रिश्तों की ओर बढ़ता रुझान
भारत में ऑफिस रोमांस का बढ़ना, रिश्तों को देखने के बदलते नजरिए से भी जुड़ा है. गैर-पारंपरिक रिश्ते, जैसे ओपन रिलेशनशिप और ओपन मैरिज, अब ज्यादा चर्चा में है. डेटिंग ऐप Gleeden के एक सर्वे में सामने आया कि 35 प्रतिशत भारतीय वर्तमान में ओपन रिलेशनशिप में हैं. वहीं 41 प्रतिशत लोग कहते हैं कि अगर उनका पार्टनर सुझाव दे तो वे इसे अपनाने पर विचार करेंगे, यह रुझान सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है. छोटे शहर भी इसमें शामिल हो रहे हैं. कांचीपुरम को इन गैर-पारंपरिक रिश्तों में दिलचस्पी रखने वालों की सूची में सबसे ऊपर पाया गया.
