Intercultural Marriage Story: बिंदिया लगाकर इंडिया की दीवानी हुई यूक्रेनी महिला, जानें भारतीय से शादी के बाद कैसे बदली जिंदगी?

Intercultural Marriage Story: बिंदिया लगाकर इंडिया की दीवानी हुई यूक्रेनी महिला, जानें भारतीय से शादी के बाद कैसे बदली जिंदगी?

Foreign Woman In India: भारत एक ऐसा देश है, जहां आपको अलग-अलग कल्चर और धर्म के लोग देखने को मिल जाते हैं. आपको बताते हैं कि यहां एक यूक्रेनी महिला की जिंदगी कैसे बदली.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 25 Sep 2025 04:04 PM (IST)
Foreign Woman Married India: कहते हैं कि प्यार की कोई सीमा, कोई भाषा और कोई देश नहीं होता. इस बात को साबित किया है एक यूक्रेनी महिला विक्टोरिया चक्रवर्ती ने, जिनकी कहानी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. विक्टोरिया ने आठ साल पहले एक भारतीय युवक से शादी की थी और अब वह भारत में रहकर अपनी जिंदगी के अनुभव सोशल मीडिया पर साझा कर रही हैं.

छोटी-छोटी बातें, बड़ा बदलाव

विक्टोरिया ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि शादी के बाद उनकी जिंदगी में किस तरह धीरे-धीरे बदलाव आए. उन्होंने लिखा “Wait for it… Little changes after marrying an Indian man.”

उनके अनुसार अब साड़ी उनकी अलमारी का हिस्सा बन चुकी है और वह किसी भी शादी या फंक्शन में बिना साड़ी पहने जाने की कल्पना तक नहीं कर सकतीं. भारतीय परंपराओं में रच-बस चुकीं विक्टोरिया बताती हैं कि हाथ से खाना खाना अब उन्हें बहुत स्वाभाविक और अच्छा लगता है. उनका मानना है कि इस तरह खाना खाने से स्वाद भी दोगुना हो जाता है.

इसके अलावा, भारत के रंग-बिरंगे त्योहार भी उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं. विक्टोरिया कहती हैं कि अब उन्हें सबसे ज्यादा खुशी दिवाली और होली जैसे त्योहारों में मिलती है. इन त्योहारों की रौनक, सजावट और पारिवारिक मिलन उन्हें अपनापन महसूस कराते हैं.

कैसे हुई मुलाकात?

विक्टोरिया ने एक दूसरे पोस्ट में अपनी लव स्टोरी भी साझा की. उन्होंने बताया कि उनकी और उनके पति की मुलाकात ऑनलाइन हुई थी. “मैं, एक यूक्रेनी लड़की. वह, एक भारतीय लड़का. न कोई उम्मीद, न कोई दबाव, बस सच्ची और ईमानदार बातें.” उन्होंने लिखा. धीरे-धीरे चैट्स ने गहरी कनेक्शन और दोस्ती का रूप ले लिया. वे देर रात बातें करने लगे, हंसी-मजाक और ईमानदार बातचीत ने रिश्ते को और मजबूत कर दिया. आखिरकार, 2017 में विक्टोरिया भारत आ गईं और दोनों ने शादी कर ली.

‘नो परफेक्ट प्लान, जस्ट लव’

विक्टोरिया बताती हैं कि उनकी शादी में कोई लंबा कोर्टशिप या परफेक्ट प्लान नहीं था. सब कुछ अचानक और सहज तरीके से हुआ. उन्होंने लिखा कि “No long courtship, no perfect plan. Just love - raw, real, a little crazy, and 100 percent ours.” आज शादी के आठ साल बाद भी विक्टोरिया मानती हैं कि अगर उन्हें फिर से चुनाव करना पड़े तो वह हर बार अपने पति को ही चुनेंगी. उन्होंने लिखा “If I had to choose again? I’d still pick him. Every single time.”

लोगों ने कही यह बात

उनकी यह पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब पसंद की जा रही है. लोग इस क्रॉस-कल्चरल लव स्टोरी की खुलकर तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि विक्टोरिया का अपनापन और भारतीय संस्कृति को खुले दिल से स्वीकार करना वाकई प्रेरणादायक है. विक्टोरिया की कहानी हमें यह सिखाती है कि प्यार भाषा, धर्म या कल्चर नहीं देखता. दो अलग-अलग देशों और संस्कृतियों से आए लोग भी एक-दूसरे के साथ खुशहाल जीवन बिता सकते हैं, अगर रिश्ते में ईमानदारी और अपनापन हो.

Published at : 25 Sep 2025 04:04 PM (IST)
