हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलSunset Eclipse 2026: कैमरे में कैद करने को तरसेंगे लोग, आसमान में मचेगा गदर, जानें कहां दिखेगा जादुई नजारा?

Sunset Eclipse 2026: कैमरे में कैद करने को तरसेंगे लोग, आसमान में मचेगा गदर, जानें कहां दिखेगा जादुई नजारा?

Eclipse Visibility: सूर्य ग्रहण का नजारा उनमें सबसे खास माना जाता है. जब चांद कुछ समय के लिए सूर्य को ढक लेता है, तो दिन का उजाला अचानक शाम जैसा महसूस होने लगता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 21 Jun 2026 10:43 AM (IST)
Preferred Sources

Rare Sunset Eclipse On August 12 2026: आसमान में होने वाली खगोलीय घटनाएं हमेशा लोगों को आकर्षित करती हैं, लेकिन सूर्य ग्रहण का नजारा उनमें सबसे खास माना जाता है. जब चांद कुछ समय के लिए सूर्य को ढक लेता है, तो दिन का उजाला अचानक शाम जैसा महसूस होने लगता है. तापमान में हल्की गिरावट आती है, पक्षियों की आवाजें कम हो जाती हैं और सूर्य के चारों ओर चमकती हुई बाहरी परत एक अद्भुत दृश्य पेश करती है. अब ऐसा ही एक दुर्लभ नजारा 12 अगस्त 2026 को देखने को मिलेगा, जिसे 'सनसेट एक्लिप्स' यानी सूर्यास्त के समय लगने वाला सूर्य ग्रहण कहा जा रहा है.

कहां दिखेंगे सूर्य ग्रहण के नजारे?

नासा के अनुसार, यह पूर्ण सूर्य ग्रहण ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस, अटलांटिक महासागर, स्पेन और पुर्तगाल के एक छोटे हिस्से में दिखाई देगा.  खास बात यह है कि यूरोप में 1999 के बाद पहली बार पूर्ण सूर्य ग्रहण का ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा. वहीं स्पेन के लिए यह और भी खास रहेगा, क्योंकि इबेरियन प्रायद्वीप में आखिरी बार 1912 में पूर्ण सूर्य ग्रहण देखा गया था. 

क्या होता है सनसेट एक्लिप्स?

'सनसेट एक्लिप्स' नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह ग्रहण सूर्यास्त के समय दिखाई देगा. नासा के मुताबिक, ग्रहण के रास्ते के पश्चिमी हिस्सों में मौजूद लोगों को सूर्य डूबते समय भी आंशिक रूप से ग्रहणग्रस्त दिखाई देगा. BBC Sky at Night के अनुसार, स्पेन में यह घटना गोल्डन ऑवर के दौरान होगी, जब सूर्य क्षितिज के काफी करीब होता है. ऐसे में ग्रहण और सूर्यास्त का संगम बेहद आकर्षक दृश्य पैदा कर सकता है. भूमध्यसागर के तटीय इलाकों में क्षितिज अपेक्षाकृत साफ रहने के कारण वहां से इसका नजारा और बेहतर देखने को मिल सकता है.

कितने देर तक मिलेगा अनुभव?

नासा के अनुसार, ग्रहण के अधिकांश दर्शकों को टोटैलिटी का अनुभव दो मिनट से भी कम समय के लिए मिलेगा. वहीं ग्रीनलैंड, रूस और उत्तरी अटलांटिक के कुछ हिस्सों में यह अवधि अधिकतम ढाई मिनट तक रह सकती है. हालांकि यह समय छोटा है, लेकिन खगोलीय घटनाओं के शौकीनों के लिए यह किसी खास अवसर से कम नहीं माना जा रहा. 

इसे भी पढ़ें: बुजुर्गों के खाने के लिए बेस्ट हैं ये पांच मछलियां, एनर्जी के साथ सेहत में भी होगा तेजी से सुधार

क्या भारत में भी दिखाई देगा?

जहां तक भारत की बात है, यह दुर्लभ सूर्य ग्रहण देश के अधिकांश हिस्सों में दिखाई नहीं देगा. नासा के विजिबिलिटी मैप में भारत को ग्रहण देखने वाले क्षेत्रों में शामिल नहीं किया गया है. हालांकि कुछ ग्रहण गणना वेबसाइटों का दावा है कि लद्दाख और जम्मू-कश्मीर के बेहद उत्तरी इलाकों में सूर्य का लगभग 14 प्रतिशत हिस्सा ढका हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

कैसे देख सकते हैं इसको?

यदि आप कभी सूर्य ग्रहण देखने की योजना बनाएं, तो सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना जरूरी है. एक्सपर्ट के अनुसार, बिना सुरक्षा के सीधे सूर्य की ओर देखने से आंखों को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है. ग्रहण देखने के लिए केवल ISO 12312-2 मानक वाले विशेष एक्लिप्स ग्लास का ही उपयोग करना चाहिए. सामान्य धूप का चश्मा इसके लिए सुरक्षित नहीं माना जाता.

इसे भी पढ़ें- जंग लगे चाकू से खाना बनाकर आपकी सेहत से खिलवाड़ कर रहे रेस्तरां, FSSAI ने जारी की एडवायजरी

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 21 Jun 2026 10:43 AM (IST)
Tags :
Sunset Eclipse 2026 Total Solar Eclipse 2026 August 12 Solar Eclipse
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

लाइफस्टाइल
Sunset Eclipse 2026: कैमरे में कैद करने को तरसेंगे लोग, आसमान में मचेगा गदर, जानें कहां दिखेगा जादुई नजारा?
कैमरे में कैद करने को तरसेंगे लोग, आसमान में मचेगा गदर, जानें कहां दिखेगा जादुई नजारा?
लाइफस्टाइल
Face Mask Side Effect: चेहरे पर लगाया नकली फेस मास्क तो लग जाएगी लंका, जानिए इनसे क्या-क्या होते हैं साइड इफेक्ट्स?
चेहरे पर लगाया नकली फेस मास्क तो लग जाएगी लंका, जानिए इनसे क्या-क्या होते हैं साइड इफेक्ट्स?
लाइफस्टाइल
Healthy Heart Diet Tips : हार्ट पेशेंट्स को सुबह के नाश्ते में क्या खाना चाहिए, यहां देख लें पूरे हफ्ते की लिस्ट
हार्ट पेशेंट्स को सुबह के नाश्ते में क्या खाना चाहिए, यहां देख लें पूरे हफ्ते की लिस्ट
लाइफस्टाइल
Beetroot Chewing Gum : दिल की सेहत के लिए नया फॉर्मूला! चुकंदर और च्यूइंग गम के कॉम्बिनेशन से घटेगा BP, स्टडी में दावा
दिल की सेहत के लिए नया फॉर्मूला! चुकंदर और च्यूइंग गम के कॉम्बिनेशन से घटेगा BP, स्टडी में दावा
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Bharat Tiwari Encounter Case | Bhojpur: एनकाउंटर या Murder?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy | Lalu Yadav | Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Ram Mandir Donation Scam | Chanda Chori | Sandeep Chaudhary: रामलला के खजाने पर किसने मारी सेंध?
Ram Mandir Daan Chori | Ayodhya | Shastrarth: रामलला के दरबार में किसने की आस्था से सौदेबाजी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर 60 दिनों तक नहीं लगेगा टोल, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान, अमेरिकी टैक्स पर क्या कहा?
होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर 60 दिनों तक नहीं लगेगा टोल, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान
बिहार
बिहार: 'तेज प्रताप यादव जितने डर से...', पूर्व मंत्री के बयान पर आकाश यादव का पलटवार
बिहार: 'तेज प्रताप यादव जितने डर से...', पूर्व मंत्री के बयान पर आकाश यादव का पलटवार
क्रिकेट
टूटते-टूटते बचा क्रिस गेल का 175 रनों का रिकॉर्ड, इस बल्लेबाज ने मचाया कोहराम; 68 गेंद में ठोके 155 रन
टूटते-टूटते बचा क्रिस गेल का 175 रनों का रिकॉर्ड, इस बल्लेबाज ने मचाया कोहराम; 68 गेंद में ठोके 155 रन
इंडिया
NEET री-एग्जाम से पहले एक और स्टूडेंट ने किया सुसाइड, हैदराबाद में 20 साल की सना ने लगाई फांसी
NEET री-एग्जाम से पहले एक और स्टूडेंट ने किया सुसाइड, हैदराबाद में 20 साल की सना ने लगाई फांसी
बॉलीवुड
'देऊळ बंद 2' के लिए शाहरुख खान ने की थी मदद, अब डायरेक्टर ने ट्रोलिंग पर कहा- जो डिजर्व करते हैं उन्हें क्रेडिट दो
'देऊळ बंद 2' के लिए शाहरुख खान ने की थी मदद, अब डायरेक्टर ने ट्रोलिंग पर कहा- जो डिजर्व करते हैं उन्हें क्रेडिट दो
इंडिया
TMC में फूट के बीच बंगाल में कांग्रेस ने किया विधायक दल के नेता- उपनेता का ऐलान, इन्हें सौंपी जिम्मेदारी
TMC में फूट के बीच बंगाल में कांग्रेस ने किया विधायक दल के नेता- उपनेता का ऐलान, इन्हें सौंपी जिम्मेदारी
धर्म
Yoga Day 2026: क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
शिक्षा
राजस्थान की नौकरियों की रीढ़ है RPSC, जानिए इसकी स्थापना की कहानी
राजस्थान की नौकरियों की रीढ़ है RPSC, जानिए इसकी स्थापना की कहानी
ABP NEWS
CM धामी का योग अवतार
CM धामी का योग अवतार
ABP NEWS
योग सत्र को अचानक रोककर उन्होंने पीएम मोदी के पैर छुए।
योग सत्र को अचानक रोककर उन्होंने पीएम मोदी के पैर छुए।
ABP NEWS
NEET के लिए कड़ी निगरानी, 6,556 छात्र परीक्षा देंगे।
NEET के लिए कड़ी निगरानी, 6,556 छात्र परीक्षा देंगे।
ABP NEWS
मेरठ में बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है।
मेरठ में बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है।
ABP NEWS
राफ्टिंग खत्म हुई, फिर लड़ाई शुरू हो गई!
राफ्टिंग खत्म हुई, फिर लड़ाई शुरू हो गई!
Embed widget