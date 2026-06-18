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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थFSSAI New Rules: जंग लगे चाकू से खाना बनाकर आपकी सेहत से खिलवाड़ कर रहे रेस्तरां, FSSAI ने जारी की एडवायजरी

FSSAI New Rules: जंग लगे चाकू से खाना बनाकर आपकी सेहत से खिलवाड़ कर रहे रेस्तरां, FSSAI ने जारी की एडवायजरी

क्या आप भी अक्सर बाहर खाना खाते हैं? FSSAI ने होटलों, रेस्टोरेंट और ढाबों के किचन में जंग लगे और टूटे चाकू के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी लगा दी है. जानें सेहत से जुड़े इस नए नियम और FSSAI की एडवाइजरी.

Reported By : वरुण भसीन |  Edited By: Sonam |  Updated at : 18 Jun 2026 11:06 AM (IST)
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आजकल बाहर खाना खाना हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है. वीकेंड हो, कोई छुट्टी हो या फिर ऑफिस के बाद की थकान, हम अक्सर अपने परिवार या दोस्तों के साथ किसी होटल, रेस्टोरेंट या ढाबे पर खाना खाने निकल जाते हैं. जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां की सजावट, एसी की हवा और साफ-सुथरी टेबल देखकर खुश हो जाते हैं. क्या आपने कभी सोचा है कि जिस किचन में आपका खाना बन रहा है, वहां कितनी साफ-सफाई है?

हाल ही में भारत की खाद्य सुरक्षा एजेंसी FSSAI (फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया) ने ऐसा खुलासा किया है, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. यह खबर उन सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है, जो अक्सर बाहर का खाना खाते हैं.

किचन के अंदर का छिपा हुआ सच

FSSAI की टीम ने देश के कई होटलों, ढाबों और फूड स्टॉल्स की जांच की. इस जांच में डराने वाली बात सामने आई. अधिकारियों ने पाया कि कई जगहों पर खाना बनाने और सब्जियां काटने के लिए ऐसे चाकू और ब्लेड का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो पूरी तरह से खराब हो चुके थे. किचन में ऐसे चाकू मिले, जिनमें जंग लगा था. कई चाकू बीच से टूटे हुए थे, उनके किनारे घिस चुके थे और कुछ चाकू के हैंडल का पेंट निकलकर खाने में गिर रहा था. बाहर से चमचमाते होटलों के किचन में जब यह हाल देखा गया तो खाद्य विभाग तुरंत हरकत में आ गया.

15 जून 2026 को जारी हुई सख्त एडवाइजरी

इस गंभीर लापरवाही को देखते हुए FSSAI ने 15 जून 2026 को पूरे देश के सभी फूड बिजनेस के लिए बेहद सख्त एडवाइजरी जारी कर दी. विभाग ने साफ कर दिया है कि लोगों की सेहत के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

जंग लगे और टूटे चाकू से क्या है खतरा?

शायद आप सोचें कि चाकू में थोड़ी सी जंग लगने या उसके टूटे होने से क्या फर्क पड़ता है? साइंस और डॉक्टरों के मुताबिक, यह आपकी सेहत के लिए बहुत बड़ा खतरा है.

  • जंग का पेट में जाना: जब जंग लगे चाकू से सब्जियां या मीट काटा जाता है तो लोहे के जंग के छोटे-छोटे कण कटकर खाने में मिल जाते हैं. यह खाना जब हमारे पेट में जाता है तो इससे पेट में इंफेक्शन, दर्द और कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं.
  • बैक्टीरिया का घर: जो चाकू टूटे हुए होते हैं या जिनमें दरारें आ जाती हैं. उन दरारों के अंदर खाने के छोटे टुकड़े फंस जाते हैं. इन्हें चाहे जितना धो लिया जाए, ये पूरी तरह साफ नहीं होते. इन दरारों में खतरनाक बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, जो हर बार कटने वाले नए खाने में मिल जाते हैं. इससे आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है.
  • केमिकल का खतरा: जिन चाकू पर घटिया पेंट या कोटिंग होती है, वह पेंट समय के साथ उखड़ने लगता है. यह पेंट केमिकल से बना होता है, जो सीधे आपके सलाद या सब्जी के जरिए आपके शरीर में पहुंच जाता है.

FSSAI के नए और सख्त नियम

इस खतरे को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए FSSAI ने सभी ढाबा और रेस्टोरेंट मालिकों को कुछ कड़े निर्देश दिए हैं, जिनका पालन करना अब अनिवार्य हो गया है.

  • सिर्फ फूड-ग्रेड चाकू का इस्तेमाल: अब किचन में केवल हाई क्वालिटी वाले (फूड-ग्रेड) और जंग-रोधी स्टेनलेस स्टील के चाकू ही इस्तेमाल किए जा सकेंगे.
  • खराब चाकू को तुरंत फेंकना: अगर किसी भी चाकू में थोड़ा-सा भी जंग लगा है, उसका हैंडल टूटा है या उसकी धार कटी-फटी है तो उसे तुरंत किचन से बाहर करना होगा.
  • नियमित सफाई जरूरी: सभी कटिंग उपकरणों और चाकू को हर इस्तेमाल के बाद अच्छे से धोना और साफ रखना होगा. उन्हें ऐसी जगह रखना होगा, जहां उन पर नमी न आए.

नियम तोड़ा तो होगी कड़ी कार्रवाई

FSSAI ने सभी राज्यों के फूड सेफ्टी अफसरों को आदेश दिया है कि वे अपनी नियमित चेकिंग के दौरान अब सिर्फ बर्तन और एक्सपायरी डेट ही नहीं देखेंगे, बल्कि किचन में इस्तेमाल हो रहे चाकू की भी बारीकी से जांच करेंगे. अगर किसी भी होटल, रेस्टोरेंट या सड़क किनारे लगे ठेले पर खराब या जंग लगा चाकू मिला तो उस पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत भारी जुर्माना लगाया जा सकता है. बार-बार गलती दोहराने पर रेस्टोरेंट का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें: बुजुर्गों के खाने के लिए बेस्ट हैं ये पांच मछलियां, एनर्जी के साथ सेहत में भी होगा तेजी से सुधार

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About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
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Published at : 18 Jun 2026 11:06 AM (IST)
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