बुजुर्गों के खाने के लिए बेस्ट हैं ये पांच मछलियां, एनर्जी के साथ सेहत में भी होगा तेजी से सुधार

सबसे पहला नाम आता है रोहू मछली का, जो हर घर में आसानी से मिल जाती है और स्वाद में भी बेहतरीन होती है. रोहू मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोटीन, विटामिन ए, बी और सी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, और इसमें पारा भी मध्यम मात्रा में होता है, जिस वजह से इसे सेहत के लिए सुरक्षित और फायदेमंद माना जाता है. बुजुर्गों के लिए यह मछली शरीर को रोजमर्रा की एनर्जी देने में काफी मदद करती है.