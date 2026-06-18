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बुजुर्गों के खाने के लिए बेस्ट हैं ये पांच मछलियां, एनर्जी के साथ सेहत में भी होगा तेजी से सुधार
रोहू, कतला, सालमन और टूना जैसी मछलियां बुजुर्गों के लिए पोषण का बेहतरीन स्रोत हैं. इनमें मौजूद प्रोटीन, ओमेगा-3 फैटी एसिड और विटामिन्स हड्डियों, दिल, दिमाग और इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद करते हैं
उम्र बढ़ने के साथ शरीर को सही पोषण की जरूरत भी बढ़ जाती है, खासकर बुजुर्गों के लिए सही डाइट का होना एख बहुत बड़ा रोल होता है. ऐसे में मछली एक ऐसा भोजन है जो स्वाद के साथ-साथ सेहत का भी पूरा ध्यान रखता है. मछली में सोडियम, पोटेशियम, आयरन, प्रोटीन, विटामिन डी और विटामिन सी जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर की इम्यूनिटी, आंखों की रोशनी और दिल को भी हेल्दी रखने का काम करते हैं. यही वजह है कि बुजुर्गों की डाइट में मछली को शामिल करना उनकी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. ऐसे में आइए आज जानते हैं ऐसी पांच मछलियों के बारे में, जो बुजुर्गों की एनर्जी और सेहत दोनों के लिए बेस्ट साबित हो सकती हैं.
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Published at : 18 Jun 2026 10:43 AM (IST)
Tags :Rohu Fish Catla Fish
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