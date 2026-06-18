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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफूडबुजुर्गों के खाने के लिए बेस्ट हैं ये पांच मछलियां, एनर्जी के साथ सेहत में भी होगा तेजी से सुधार

बुजुर्गों के खाने के लिए बेस्ट हैं ये पांच मछलियां, एनर्जी के साथ सेहत में भी होगा तेजी से सुधार

रोहू, कतला, सालमन और टूना जैसी मछलियां बुजुर्गों के लिए पोषण का बेहतरीन स्रोत हैं. इनमें मौजूद प्रोटीन, ओमेगा-3 फैटी एसिड और विटामिन्स हड्डियों, दिल, दिमाग और इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद करते हैं

Reported By : एबीपी लाइव  | Updated at : 18 Jun 2026 10:43 AM (IST)
रोहू, कतला, सालमन और टूना जैसी मछलियां बुजुर्गों के लिए पोषण का बेहतरीन स्रोत हैं. इनमें मौजूद प्रोटीन, ओमेगा-3 फैटी एसिड और विटामिन्स हड्डियों, दिल, दिमाग और इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद करते हैं

उम्र बढ़ने के साथ शरीर को सही पोषण की जरूरत भी बढ़ जाती है, खासकर बुजुर्गों के लिए सही डाइट का होना एख बहुत बड़ा रोल होता है. ऐसे में मछली एक ऐसा भोजन है जो स्वाद के साथ-साथ सेहत का भी पूरा ध्यान रखता है. मछली में सोडियम, पोटेशियम, आयरन, प्रोटीन, विटामिन डी और विटामिन सी जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर की इम्यूनिटी, आंखों की रोशनी और दिल को भी हेल्दी रखने का काम करते हैं. यही वजह है कि बुजुर्गों की डाइट में मछली को शामिल करना उनकी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. ऐसे में आइए आज जानते हैं ऐसी पांच मछलियों के बारे में, जो बुजुर्गों की एनर्जी और सेहत दोनों के लिए बेस्ट साबित हो सकती हैं.

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सबसे पहला नाम आता है रोहू मछली का, जो हर घर में आसानी से मिल जाती है और स्वाद में भी बेहतरीन होती है. रोहू मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोटीन, विटामिन ए, बी और सी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, और इसमें पारा भी मध्यम मात्रा में होता है, जिस वजह से इसे सेहत के लिए सुरक्षित और फायदेमंद माना जाता है. बुजुर्गों के लिए यह मछली शरीर को रोजमर्रा की एनर्जी देने में काफी मदद करती है.
सबसे पहला नाम आता है रोहू मछली का, जो हर घर में आसानी से मिल जाती है और स्वाद में भी बेहतरीन होती है. रोहू मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोटीन, विटामिन ए, बी और सी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, और इसमें पारा भी मध्यम मात्रा में होता है, जिस वजह से इसे सेहत के लिए सुरक्षित और फायदेमंद माना जाता है. बुजुर्गों के लिए यह मछली शरीर को रोजमर्रा की एनर्जी देने में काफी मदद करती है.
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दूसरी बेहतरीन मछली है कतला, जिसे भाकुर भी कहा जाता है. कतला मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड, सल्फर, प्रोटीन और जिंक पाया जाता है, जो इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत कारगर है, और इसमें कैलोरी भी काफी कम होती है. कम कैलोरी और ज्यादा पोषण की यह खूबी इसे बुजुर्गों के लिए परफेक्ट ऑप्शन बनाती है, क्योंकि इस उम्र में हल्का लेकिन पोषण से भरा खाना ही सेहत के लिए सही रहता है.
दूसरी बेहतरीन मछली है कतला, जिसे भाकुर भी कहा जाता है. कतला मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड, सल्फर, प्रोटीन और जिंक पाया जाता है, जो इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत कारगर है, और इसमें कैलोरी भी काफी कम होती है. कम कैलोरी और ज्यादा पोषण की यह खूबी इसे बुजुर्गों के लिए परफेक्ट ऑप्शन बनाती है, क्योंकि इस उम्र में हल्का लेकिन पोषण से भरा खाना ही सेहत के लिए सही रहता है.
Published at : 18 Jun 2026 10:43 AM (IST)
Tags :
Rohu Fish Catla Fish

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