हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलParentingPet Culture India: क्या बच्चों की जगह ले लेंगे जानवर, जानें भारत में क्यों बढ़ रही पेट पैरेंटिंग?

Pet Culture India: क्या बच्चों की जगह ले लेंगे जानवर, जानें भारत में क्यों बढ़ रही पेट पैरेंटिंग?

Pet Parenting: भारत में पेट पैरेंटिंग काफी तेजी के साथ बढ़ा है. इसके अलग-अलग कारण होते हैं, कई लोगों को इमोशनल कनेक्शन नहीं मिलता, तो कुछ के दूसरे कई कारण होते हैं. चलिए जानते हैं.

By : सोनम | Updated at : 06 Oct 2025 02:00 PM (IST)
Preferred Sources

Pet Parenting In India: कहा जाता है कि कुत्ते इंसान के सबसे वफादार दोस्त होते हैं, यही कारण है कि इंसान सदियों से कुत्तों को अपने साथ रखता आ रहा है, लेकिन क्या यह आपके खुद के बच्चों से भी ज्यादा जरूरी हैं? यह सवाल हमारा नहीं है, बल्कि कई लोगों के मन में चल रहा है कि आखिर क्या इंसान के लिए बच्चों की जगह कुत्ते ले लेंगे. ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में पेट पैरेंटिंग का कन्सेप्ट बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है. कई लोग बच्चे की जगह कुत्तों के साथ समय बिताना ज्यादा अच्छा समझ रहे हैं. तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या इंसानों के लिए उनके बच्चों की जगह कुत्ते ले पाएंगे या फिर नहीं और भारत में पेट पैरेंटिंग क्यों बढ़ रही है.

क्या होती है पेट पैरेंटिंग?

अगर आप किसी पालतू जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, गाय, पक्षी आदि को अपने घर में पालतू जानवर की तरह नहीं, बल्कि परिवार के सदस्य जैसे रखते हैं तो यह पेट पैरेंटिंग कहलाता है. इसमें आप मालिक की जगह पैरेंट की भूमिका निभाते हैं. जानवर के खाने-पीने से लेकर उसकी हेल्थ का ध्यान रखना, उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना, उसके लिए कपड़े, खिलौने, स्पेशल फूड खरीदना, जैसे आप अपने बच्चे के लिए करते हैं, तो यह पेट पैरेंटिंग कहलाता है. इसमें कुछ जरूरी बातें शामिल होती हैं, जैसे कि इमोशनल बॉन्डिंग, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, लाइफस्टाइल चेंज और सोशल आइडेंटिटी शामिल होती हैं.

भारत में क्यों बढ़ रही है पेट पैरेंटिंग?

भारत में पेट पैरेंटिंग बढ़ने के कई कारण हैं. इसमें पहला कारण है कि बच्चों की परवरिश में स्कूल, कॉलेज, चिकित्सा, देखभाल आदि कई बड़े खर्च होते हैं. इसलिए कुछ लोगों का यह मानना है कि जानवरों को पालने और उनके ऊपर जो खर्च होता है, वह बच्चों के ऊपर खर्च से काफी कम होता है. दूसरा कारण है अकेलापन और इमोशनल सपोर्ट की कमी. आजकल शहरों में लोग अकेला महसूस कर रहे हैं, उनका ध्यान देने वाला कोई नहीं है. बच्चे उन्हें अकेला छोड़कर काम में बिजी हो जा रहे हैं. यही कारण है कि अपने इस खालीपन को भरने के लिए लोग जानवरों का सहारा लेते हैं. इसके अलावा नई पीढ़ी चाहती है कि उनके जीवन में कम भार हो, वे अपने हिसाब से आजादी वाली जिंदगी जीना चाहते हैं, उनके लिए बच्चा होना जरूरी नहीं, बल्कि संतुलन, खुशी, मानसिक शांति ज्यादा महत्व रखती है. Mars Petcare की रिपोर्ट बताती है कि भारत में करीब 70 प्रतिशत नए पेट मालिक पहली बार हैं, और जानवरों को परिवार मानने की प्रवृत्ति बढ़ रही है. यही सब कारण है कि लोग बच्चे को छोड़कर जानवरों को ज्यादा अपना सदस्य बना रहे हैं.

इसे भी पढ़ें- Intermittent Fasting Benefits: सिर्फ 21 दिन में कम होगा 7 किलो वजन, डाइटिशियन से जान लें सही तरीका

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें. 

 

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर फ्रीलांसर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 06 Oct 2025 02:00 PM (IST)
Tags :
Pet Parenting Pet Parenting In India Dog Vs Kids Lifestyle Choice
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, बुरी तरह हुए घायल, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, बुरी तरह हुए घायल, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रायबरेली दलित युवक हत्या: पिता ने की बुलडोजर एक्शन की मांग, पत्नी ने मांगी सजा-ए-मौत
रायबरेली दलित युवक हत्या: पिता ने की बुलडोजर एक्शन की मांग, पत्नी ने मांगी सजा-ए-मौत
चुनाव 2025
Bihar Election 2025 Date Live: 'अब चुनाव होगा तो ये सब होता ही रहेगा', वोटिंग की तारीखों के ऐलान से पहले नीतीश ने किया पटना मेट्रो का उद्घाटन तो बोले तेजस्वी
Live: 'अब चुनाव होगा तो ये सब होता ही रहेगा', वोटिंग के ऐलान से पहले नीतीश ने किया पटना मेट्रो का उद्घाटन तो बोले तेजस्वी
क्रिकेट
KSCA Award: राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

बिग बास 19 वीकेंड का वार में एल्विश यादव किसका होगा सिस्टम हैंग? वाइल्ड कार्ड एंट्रीज
Bihar Seat Sharing: NDA में सीट बंटवारे पर सस्पेंस! कौन होगा 'बड़ा भाई'?
Bihar Election Dates: दो चरणों में होगा Bihar चुनाव, 5-10 नवंबर के बीच Voting संभव!
Patna Metro Inauguration: चुनाव से पहले Bihar को मिली बड़ी सौगात
Pawan Singh Controversy: Jyoti Singh का Lucknow में 'हाई वोल्टेज ड्रामा', पुलिस भी पहुंची
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, बुरी तरह हुए घायल, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, बुरी तरह हुए घायल, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रायबरेली दलित युवक हत्या: पिता ने की बुलडोजर एक्शन की मांग, पत्नी ने मांगी सजा-ए-मौत
रायबरेली दलित युवक हत्या: पिता ने की बुलडोजर एक्शन की मांग, पत्नी ने मांगी सजा-ए-मौत
चुनाव 2025
Bihar Election 2025 Date Live: 'अब चुनाव होगा तो ये सब होता ही रहेगा', वोटिंग की तारीखों के ऐलान से पहले नीतीश ने किया पटना मेट्रो का उद्घाटन तो बोले तेजस्वी
Live: 'अब चुनाव होगा तो ये सब होता ही रहेगा', वोटिंग के ऐलान से पहले नीतीश ने किया पटना मेट्रो का उद्घाटन तो बोले तेजस्वी
क्रिकेट
KSCA Award: राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
भोजपुरी सिनेमा
'मैं तुम्हें छोड़ दूं तो मेरे पास 25 ऑप्शन आ जाएं', खेसारी लाल यादव ने पत्नी को लेकर ऐसा क्यों कहा
'मैं तुम्हें छोड़ दूं तो मेरे पास 25 ऑप्शन आ जाएं', खेसारी लाल यादव ने पत्नी को लेकर ऐसा क्यों कहा
न्यूज़
Explained: बदलेगा ट्रैफिक का पैटर्न! अब लेफ्ट नहीं राइट साइड चलेंगे लोग? SC ने केंद्र से मांगा जवाब, जानें क्या है LHT-RHT
Explained: बदलेगा ट्रैफिक का पैटर्न! अब लेफ्ट नहीं राइट साइड चलेंगे लोग? SC ने केंद्र से मांगा जवाब, जानें क्या है LHT-RHT
हेल्थ
Cough Syrup Controversy: किन चीजों को मिलाने से जहरीला हो रहा कफ सिरप? हकीकत जानकर उड़ जाएंगे होश
किन चीजों को मिलाने से जहरीला हो रहा कफ सिरप? हकीकत जानकर उड़ जाएंगे होश
शिक्षा
7 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती पर किन-किन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल? एक नजर में देख लें पूरी लिस्ट
7 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती पर किन-किन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल? एक नजर में देख लें पूरी लिस्ट
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget